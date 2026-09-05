Sicarios matan a dos hermanas adultas mayores frente a su vivienda en San Martín de Porres

Los sicarios llegaron en dos motocicletas y abrieron fuego contra las personas que se encontraban cerca del puesto de salchipapas (Créditos: Panamericana TV)

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Dos hermanas adultas mayores fueron asesinadas a balazos cuando atendían un pequeño negocio de comida rápida instalado en la puerta de su vivienda, ubicada en la cuadra dos del jirón Alberto Aberd, en el distrito de San Martín de Porres. El ataque ocurrió alrededor de las 7 de la noche este último viernes, cuando ambas mujeres se encontraban junto a varios clientes.

De acuerdo con información del programa 24 horas de Panamericana Televisión, las víctimas fueron identificadas como Irma Serra Aguilar, de 62 años, y Miriam Serra Aguilar, de 68. De acuerdo con información preliminar recogida en el lugar, ambas se encontraban trabajando en su puesto de salchipapas cuando aparecieron dos motocicletas con sujetos armados. Los atacantes descendieron de los vehículos y comenzaron a disparar contra las personas que permanecían en los alrededores.

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Ante las detonaciones, las hermanas intentaron refugiarse dentro de su inmueble. Sin embargo, los agresores habrían dirigido los disparos hacia ellas mientras ingresaban al predio. Pese a buscar protección detrás del portón de la vivienda, ambas resultaron alcanzadas y murieron producto de las heridas.

Las víctimas intentaron refugiarse dentro de su domicilio, pero los agresores continuaron disparando hacia ellas mientras ingresaban al inmueble - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Tres clientes resultaron heridos

Según información del medio de comunicación, el ataque también dejó a tres hombres lesionados. Según el reporte preliminar, ellos se encontraban esperando ser atendidos cuando se produjo la balacera. Al advertir la presencia de los sujetos armados, intentaron escapar del lugar, aunque fueron alcanzados por los proyectiles.

Asimismo, los heridos fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia, donde recibieron atención médica. Hasta el momento, no se ha precisado públicamente su estado de salud.

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Vecinos de la zona relataron que las detonaciones inicialmente fueron confundidas con cohetes. La situación generó alarma entre los residentes, quienes observaron a varias personas correr para ponerse a salvo mientras los responsables abandonaban el lugar.

Dos hermanas adultas mayores fueron asesinadas a balazos mientras atendían un negocio de comida rápida frente a su vivienda, en San Martín de Porres - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Policía y Fiscalía investigan el doble crimen

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron al jirón Alberto Abett para acordonar el área y comenzar las primeras diligencias. En la vía fueron encontrados casquillos de bala y rastros de sangre, elementos que serán incorporados a la investigación.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público también acudieron al escenario para recoger evidencias, realizar las pericias correspondientes y determinar la secuencia de los hechos. Los especialistas deberán analizar, entre otros elementos, los indicios dejados por los atacantes y las posibles imágenes de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.

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Uno de los principales objetivos de las autoridades será establecer el móvil del crimen y determinar si las víctimas eran el objetivo específico de los sicarios. También se buscará identificar a los autores materiales y establecer la ruta que utilizaron para escapar después de efectuar los disparos.

El doble asesinato ha causado conmoción entre los habitantes del sector, mientras continúan las diligencias para esclarecer por qué las dos hermanas fueron atacadas cuando se encontraban realizando una actividad comercial frente a su domicilio.