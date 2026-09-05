Cómo quitar el olor a cañería del baño: receta fácil y barata

El olor puede intensificarse al abrir la regadera, porque el calor libera el gas de sulfuro de hidrógeno al aire, indica la Universidad de Georgia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco eliminan el olor a cañería del baño sin gastar en productos comerciales, según la extensión Spend Smart Eat Smart de la Universidad Estatal de Iowa. La receta usa solo ingredientes de alacena y actúa en minutos, sin necesidad de herramientas ni conocimientos de plomería.

Cómo quitar el olor a cañería por residuos atascados, paso a paso

Según Spend Smart Eat Smart, estos son los ingredientes y el procedimiento para dejar el drenaje del baño limpio y sin olor.

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Media taza de bicarbonato de sodio

Media taza de vinagre blanco

Agua caliente de una tetera u olla

El procedimiento es el siguiente:

Verter el bicarbonato directo en el drenaje

Agregar despacio el vinagre encima

Tapar el drenaje 15 minutos mientras hace espuma

Enjuagar con el agua hirviendo para arrastrar el residuo suelto

Para saber si el olor viene del drenaje, la Universidad de Georgia recomienda llenar un vaso con agua, alejarse del lavabo y agitarlo para percibir si el agua misma huele. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extensión aclara que este procedimiento puede aplicarse en cualquier drenaje de la casa, incluidos los del baño, para mantenerlos limpios, frescos y sin obstrucciones.

Por qué funciona la combinación de estos ingredientes

La oficina de extensión del condado Johnson, ligada a la Universidad Estatal de Kansas, explica el mecanismo detrás de la receta.

El bicarbonato y el vinagre descomponen los ácidos grasos que deja el jabón dentro del tubo, y ese proceso convierte la grasa en una mezcla de jabón y glicerina más fácil de arrastrar con agua.

Media taza de bicarbonato y media taza de vinagre bastan para limpiar el drenaje, según Spend Smart Eat Smart de la Universidad Estatal de Iowa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso evita que el residuo se quede pegado a las paredes del drenaje, que es justamente lo que genera el mal olor con el paso de los días. La misma extensión recomienda aplicar la receta una vez por semana como mantenimiento preventivo, y no solo cuando el olor ya apareció.

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La oficina de extensión advierte además que la mezcla no debe aplicarse si antes se usó un limpiador comercial de drenaje, ni si queda residuo de ese producto en agua estancada dentro del tubo. Combinar ambos productos puede generar una reacción química peligrosa dentro de la tubería.

La extensión del condado Johnson, de la Universidad Estatal de Kansas, explica que la mezcla descompone los ácidos grasos del jabón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco, a través del portal oficial del Gobierno de México refuerza la idea, indicando que no deben mezclarse limpiadores con otros ingredientes a menos de que su etiqueta lo exprese directamente.

Cuándo la receta no es suficiente

Si el baño se usa poco y el olor persiste después de aplicar la receta con bicarbonato y vinagre, la causa puede ser distinta a la acumulación de residuo.

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La extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte identifica el sifón seco como origen frecuente del mal olor en drenajes que no se usan seguido.

Un drenaje sin uso por semanas puede perder el agua que bloquea los gases de alcantarilla, según la Universidad Estatal de Dakota del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sifón es la parte curva de la tubería que retiene una pequeña cantidad de agua de forma permanente. Esa agua funciona como barrera entre el interior de la instalación y el baño. Cuando el drenaje no se usa por semanas, esa agua se evapora y la barrera desaparece.

El resultado, según esa extensión, es un olor directo a gas de alcantarilla que ninguna receta de limpieza resuelve, porque el problema no es suciedad sino falta de agua en el sifón.

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El olor a gas de alcantarilla en baños poco usados no se resuelve con bicarbonato ni vinagre, sino con agua, según Dakota del Norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si el problema del mal olor es el poco uso del sifón?

El ingeniero agrícola Ken Hellevang, de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, explica la solución para ese caso específico.

“Simplemente vierte un cuarto de galón de agua en los drenajes cada tres o cuatro semanas”, señala Hellevang, sin necesidad de bicarbonato ni vinagre. La recomendación aplica en particular a duchas, tinas y lavabos de baños que se usan con poca frecuencia, como los de visitas o segundas residencias.

No todos los malos olores de baño huelen igual, y cada tipo indica un origen distinto, según extensiones universitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa misma extensión aclara que el hábito de correr agua en esos drenajes de forma periódica previene por completo el problema, sin ningún costo adicional ni ingrediente extra.

La diferencia entre ambos casos está en el diagnóstico: si el agua corre con normalidad y el olor aparece de forma gradual, la receta con bicarbonato y vinagre puede resolver el problema; si el drenaje lleva tiempo sin usarse, la solución es reponer el agua del sifón.

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Para casos que no se encuentren en estas causas documentadas, se debe tomar la asesoría de un profesional.