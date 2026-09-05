Mundo

Zelensky denunció que Rusia atacó aeropuertos de Kiev para boicotear la diplomacia con Estados Unidos

El mandatario vinculó directamente los bombardeos con la visita de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes arribaron este sábado a Moscú para mantener reuniones con funcionarios rusos

El video presenta una vista panorámica de un terreno abierto con árboles y edificaciones en el fondo. Una explosión de color naranja y rojo se produce en la distancia, generando una columna de humo oscuro que se eleva hacia el cielo. Posteriormente, la nube de humo se dispersa gradualmente, revelando de nuevo el paisaje. Estas imágenes documentan el impacto de ataques en Ucrania.
Guardar

Rusia atacó los aeropuertos de Kiev y Borispol horas antes de que los enviados de Trump aterrizaran en Moscú para iniciar la ronda de negociaciones más significativa desde el comienzo de la guerra, en lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó como una provocación deliberada destinada a obstaculizar el proceso diplomático impulsado por Washington.

Los bombardeos del sábado alcanzaron las dos principales terminales aéreas de la capital ucraniana: el Aeropuerto Internacional de Kiev —también conocido como Igor Sikorski o Zhuliani— y el Aeropuerto Internacional de Borispol, ubicado a unos 30 kilómetros al este de la ciudad. Ambas instalaciones permanecen cerradas al tráfico civil desde febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania.

PUBLICIDAD

“Durante la noche se produjeron ataques rusos de carácter demostrativo contra nuestros aeropuertos, en Kiev y en Borispol. Fueron deliberados, algo que no ocurría desde hacía bastante tiempo”, escribió Zelensky en su cuenta de la red social X. El mandatario vinculó directamente los bombardeos con la inminente visita de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes ese mismo sábado viajaban a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y estaban previstos en Kiev al día siguiente, el domingo 6 de septiembre.

Bomberos desde una escalera telescópica arrojan agua sobre un edificio azul envuelto en llamas durante la noche
Bomberos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania sofocan un incendio nocturno en un edificio tras un ataque ruso en la región de Mikolaiv.

“Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispol”, sostuvo el mandatario ucraniano.

PUBLICIDAD

Ucrania suspendió sus bombardeos sobre Rusia

La ofensiva nocturna se produjo en un contexto de inusual moderación por parte de Kiev. La víspera, Zelensky había anunciado una tregua aérea unilateral: Ucrania se abstendría de lanzar ataques contra territorio ruso durante el tiempo necesario para que los enviados de Donald Trump pudieran desplazarse con seguridad entre Moscú y Kiev, y exigió a Moscú una medida recíproca. Esa reciprocidad no llegó.

El Ejército ruso volvió a utilizar drones de fabricación iraní —conocidos como Shahids— en los ataques a los aeropuertos: “Mientras Estados Unidos despliega diplomacia en Kiev, Rusia responde con Shahids ruso-iraníes”, repudió el presidente ucraniano.

Silueta de un bombero con casco y cintas reflectantes en su uniforme frente a intensas llamas nocturnas
Un bombero combate un fuego de gran intensidad causado por un ataque ruso en Ucrania.

Pese a la provocación, el presidente ucraniano descartó que Kiev alterara su postura negociadora. “Por supuesto, no existen ni existirán amenazas contra la diplomacia por nuestra parte”, subrayó, y advirtió que Rusia deberá responder por cualquier incidente que afecte a los enviados estadounidenses durante su visita a la capital ucraniana.

Witkoff y Kushner aterrizaron en Moscú

A pesar de las tensiones, un avión especial procedente de Estados Unidos aterrizó el sábado en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo, con Witkoff y Kushner a bordo, según confirmaron los controladores aéreos y la agencia Interfax. La aeronave accedió al espacio aéreo ruso desde Finlandia, de acuerdo con la agencia TASS. La visita se produjo menos de dos semanas después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajara a Moscú por primera vez desde el inicio de la guerra.

Trump había confirmado públicamente el objetivo del viaje: “Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”, declaró el mandatario estadounidense. El presidente calificó de “muy probable” la posibilidad de avances en las negociaciones, aunque desde el Kremlin el tono fue más cauteloso: voceros del gobierno ruso aseguraron que “por el momento no existen condiciones concretas para parar la guerra” y rebajaron las expectativas sobre el encuentro.

El enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llegaron a Moscú con una propuesta para poner fin a la guerra (Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool vía REUTERS)
El enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llegaron a Moscú con una propuesta para poner fin a la guerra (Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool vía REUTERS)

El encuentro de este fin de semana marca la primera visita de Witkoff y Kushner a Ucrania desde que asumieron sus roles como principales negociadores de la administración Trump, aunque previamente ya habían viajado a Moscú en varias ocasiones y recibido a representantes rusos en territorio estadounidense. Las negociaciones formales entre Kiev y Moscú llevan paralizadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El jefe del Estado Mayor ucraniano, Kyrylo Budanov, reconoció que, si bien las conversaciones mediadas por Washington podrían retomarse en septiembre, las condiciones para un cese del fuego difícilmente se darían antes de la primavera de 2027.

Ante los ataques a los aeropuertos, Zelensky adelantó que Ucrania adoptará medidas en respuesta. “Hemos tomado nota de este movimiento de Rusia y la próxima semana ajustaremos en consecuencia nuestras operaciones respecto al espacio aéreo ruso, que se ha vuelto peligroso debido a la presencia de nuestros drones y misiles en el cielo”, anunció. A pesar de este anuncio, el mandatario garantizó que el espacio aéreo ucraniano permanecerá seguro para el vuelo de los emisarios estadounidenses y reiteró que “Ucrania está interesada en acercar la paz”.

Putin, por su parte, manifestó disposición a recibir a los enviados de Trump, pero rechazó por el momento la posibilidad de una cumbre tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, a menos que fuera para firmar un acuerdo de paz definitivo. Ucrania mantiene su espacio aéreo cerrado a la aviación civil desde el 24 de febrero de 2022, por lo que delegaciones, visitantes y ciudadanos se desplazan habitualmente por tierra o en tren a través de los países europeos vecinos.

Temas Relacionados

Volodímir ZelenskiKievGuerra Rusia UcraniaDonald TrumpSteve WitkoffJared Kushner

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos y sus aliados impulsan una resolución para enviar a Irán al Consejo de Seguridad por su programa nuclear

El borrador de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania se votará la semana próxima en la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena por presuntos incumplimientos de no proliferación nuclear

Estados Unidos y sus aliados impulsan una resolución para enviar a Irán al Consejo de Seguridad por su programa nuclear

Los enviados de Donald Trump viajarán a Moscú y Kiev para reactivar las negociaciones de paz: Zelensky propuso un alto el fuego temporal

El presidente de Estados Unidos confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner llegarán este fin de semana a Rusia y Ucrania con el objetivo de retomar el diálogo entre las partes tras meses sin avances

Los enviados de Donald Trump viajarán a Moscú y Kiev para reactivar las negociaciones de paz: Zelensky propuso un alto el fuego temporal

Rusia incluyó a Novaya Gazeta en la lista de agentes extranjeros

La actualización oficial fechada el 4 de septiembre de 2026 incorporó a la edición digital del medio, al que el Gobierno acusa de difundir información falsa, reproducir materiales vetados y rechazar la guerra en Ucrania

Rusia incluyó a Novaya Gazeta en la lista de agentes extranjeros

Horror en Inglaterra: 4 acusados irán a juicio por matar a una recién nacida y ocultar su cuerpo en una bolsa

Los restos de la menor aparecieron el domingo en Holywell Heights, dentro del barrio de Wincobank, envueltos en una toalla y dentro de una funda azul, según relató el fiscal Luke Hopkinson ante el tribunal que investiga el caso

Horror en Inglaterra: 4 acusados irán a juicio por matar a una recién nacida y ocultar su cuerpo en una bolsa

La directora de una ONG advirtió que Putin podría profundizar la represión tras las elecciones en Rusia

En una entrevista desde Ámsterdam, Elena Zhemkova advirtió que el panorama político se deteriorará después de los comicios de septiembre, en medio de exclusiones de fuerzas antiguerra y arrestos a postulantes

La directora de una ONG advirtió que Putin podría profundizar la represión tras las elecciones en Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Por qué el curso escolar en España empieza en septiembre y no en otro mes: el trabajo infantil en el campo y las teorías higienistas del siglo XIX marcaron el calendario

Por qué el curso escolar en España empieza en septiembre y no en otro mes: el trabajo infantil en el campo y las teorías higienistas del siglo XIX marcaron el calendario

Cerrejón proyecta subir producción a 20 millones de toneladas de carbón en 2027

Loteria de Santander, estos fueron los resultados del último sorteo de hoy viernes 4 de septiembre de 2026

Detienen a alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por presuntos delitos de corrupción

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica del GP de Italia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica del GP de Italia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Francisco Cerúndolo enfrenta a Taylor Fritz, número 10° del mundo, por los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Los Pumas se enfrentarán con Australia en Mendoza: hora, TV y formaciones

La selección argentina femenina disputará el partido inaugural del Mundial Sub 20 ante Polonia: hora, TV y probables formaciones

ENTRETENIMIENTO

Ariana Grande cierra su gira mundial y promociona Focker-in-Law: “Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida”

Ariana Grande cierra su gira mundial y promociona Focker-in-Law: “Esta ha sido una de las experiencias más extraordinarias de mi vida”

“The Who nunca ha vuelto a ser lo mismo desde que Keith murió”, afirma Roger Daltrey tras la vuelta de Zak Starkey

La serie de “Harry Potter” encuentra a sus nuevos Dobby, Tom Riddle y Ginny: ¿quiénes son los actores elegidos?

Rick Harrison, de ‘El precio de la historia’, hospitalizado tras cirugía de emergencia

Adria Arjona revela su exigente rutina para “Man of Tomorrow”: ¿se prepara para ser la nueva Mujer Maravilla?