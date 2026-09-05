Zelensky denunció que Rusia atacó aeropuertos de Kiev para boicotear la diplomacia con Estados Unidos

El video presenta una vista panorámica de un terreno abierto con árboles y edificaciones en el fondo. Una explosión de color naranja y rojo se produce en la distancia, generando una columna de humo oscuro que se eleva hacia el cielo. Posteriormente, la nube de humo se dispersa gradualmente, revelando de nuevo el paisaje. Estas imágenes documentan el impacto de ataques en Ucrania.

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Rusia atacó los aeropuertos de Kiev y Borispol horas antes de que los enviados de Trump aterrizaran en Moscú para iniciar la ronda de negociaciones más significativa desde el comienzo de la guerra, en lo que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó como una provocación deliberada destinada a obstaculizar el proceso diplomático impulsado por Washington.

Los bombardeos del sábado alcanzaron las dos principales terminales aéreas de la capital ucraniana: el Aeropuerto Internacional de Kiev —también conocido como Igor Sikorski o Zhuliani— y el Aeropuerto Internacional de Borispol, ubicado a unos 30 kilómetros al este de la ciudad. Ambas instalaciones permanecen cerradas al tráfico civil desde febrero de 2022, cuando Rusia inició su invasión a gran escala de Ucrania.

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“Durante la noche se produjeron ataques rusos de carácter demostrativo contra nuestros aeropuertos, en Kiev y en Borispol. Fueron deliberados, algo que no ocurría desde hacía bastante tiempo”, escribió Zelensky en su cuenta de la red social X. El mandatario vinculó directamente los bombardeos con la inminente visita de los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes ese mismo sábado viajaban a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y estaban previstos en Kiev al día siguiente, el domingo 6 de septiembre.

Bomberos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania sofocan un incendio nocturno en un edificio tras un ataque ruso en la región de Mikolaiv.

“Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispol”, sostuvo el mandatario ucraniano.

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Ucrania suspendió sus bombardeos sobre Rusia

La ofensiva nocturna se produjo en un contexto de inusual moderación por parte de Kiev. La víspera, Zelensky había anunciado una tregua aérea unilateral: Ucrania se abstendría de lanzar ataques contra territorio ruso durante el tiempo necesario para que los enviados de Donald Trump pudieran desplazarse con seguridad entre Moscú y Kiev, y exigió a Moscú una medida recíproca. Esa reciprocidad no llegó.

El Ejército ruso volvió a utilizar drones de fabricación iraní —conocidos como Shahids— en los ataques a los aeropuertos: “Mientras Estados Unidos despliega diplomacia en Kiev, Rusia responde con Shahids ruso-iraníes”, repudió el presidente ucraniano.

Un bombero combate un fuego de gran intensidad causado por un ataque ruso en Ucrania.

Pese a la provocación, el presidente ucraniano descartó que Kiev alterara su postura negociadora. “Por supuesto, no existen ni existirán amenazas contra la diplomacia por nuestra parte”, subrayó, y advirtió que Rusia deberá responder por cualquier incidente que afecte a los enviados estadounidenses durante su visita a la capital ucraniana.

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Witkoff y Kushner aterrizaron en Moscú

A pesar de las tensiones, un avión especial procedente de Estados Unidos aterrizó el sábado en el aeropuerto moscovita de Vnúkovo, con Witkoff y Kushner a bordo, según confirmaron los controladores aéreos y la agencia Interfax. La aeronave accedió al espacio aéreo ruso desde Finlandia, de acuerdo con la agencia TASS. La visita se produjo menos de dos semanas después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajara a Moscú por primera vez desde el inicio de la guerra.

Trump había confirmado públicamente el objetivo del viaje: “Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras”, declaró el mandatario estadounidense. El presidente calificó de “muy probable” la posibilidad de avances en las negociaciones, aunque desde el Kremlin el tono fue más cauteloso: voceros del gobierno ruso aseguraron que “por el momento no existen condiciones concretas para parar la guerra” y rebajaron las expectativas sobre el encuentro.

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El enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llegaron a Moscú con una propuesta para poner fin a la guerra (Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool vía REUTERS)

El encuentro de este fin de semana marca la primera visita de Witkoff y Kushner a Ucrania desde que asumieron sus roles como principales negociadores de la administración Trump, aunque previamente ya habían viajado a Moscú en varias ocasiones y recibido a representantes rusos en territorio estadounidense. Las negociaciones formales entre Kiev y Moscú llevan paralizadas desde febrero pasado, cuando comenzó la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El jefe del Estado Mayor ucraniano, Kyrylo Budanov, reconoció que, si bien las conversaciones mediadas por Washington podrían retomarse en septiembre, las condiciones para un cese del fuego difícilmente se darían antes de la primavera de 2027.

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Ante los ataques a los aeropuertos, Zelensky adelantó que Ucrania adoptará medidas en respuesta. “Hemos tomado nota de este movimiento de Rusia y la próxima semana ajustaremos en consecuencia nuestras operaciones respecto al espacio aéreo ruso, que se ha vuelto peligroso debido a la presencia de nuestros drones y misiles en el cielo”, anunció. A pesar de este anuncio, el mandatario garantizó que el espacio aéreo ucraniano permanecerá seguro para el vuelo de los emisarios estadounidenses y reiteró que “Ucrania está interesada en acercar la paz”.

Putin, por su parte, manifestó disposición a recibir a los enviados de Trump, pero rechazó por el momento la posibilidad de una cumbre tripartita entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, a menos que fuera para firmar un acuerdo de paz definitivo. Ucrania mantiene su espacio aéreo cerrado a la aviación civil desde el 24 de febrero de 2022, por lo que delegaciones, visitantes y ciudadanos se desplazan habitualmente por tierra o en tren a través de los países europeos vecinos.

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