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Medios estatales iraníes reportan una explosión cerca de la isla de Kharg

La información divulgada por la prensa afín al régimen se da tras una semana de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán

Una imagen de satélite muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán (Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)
Una imagen de satélite muestra una terminal petrolera en la isla de Kharg, Irán (Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)
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La agencia iraní Fars informó que uno de sus corresponsales escuchó explosiones cerca de la isla de Kharg, aunque señaló que no había humo visible en la zona. La agencia SNN, también iraní, fue más lejos al sostener que “un buque cisterna iraní fue atacado por Estados Unidos” en las proximidades del enclave, sin que Washington ni Teherán emitieran comentario oficial de inmediato.

Las presuntas explosiones se producen días después de que los combates se reanudaran el domingo pasado con ataques estadounidenses contra territorio iraní, en lo que marcó el inicio del séptimo mes del conflicto. La respuesta de Teherán no tardó: en los días siguientes, la Guardia Revolucionaria atacó posiciones militares de Estados Unidos en la región. El jueves, las fuerzas armadas iraníes anunciaron haber impactado bases del ejército estadounidense en Kuwait y en los Emiratos Árabes Unidos.

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La disputa militar se extiende también al estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, donde Irán mantiene un bloqueo al tráfico de embarcaciones mientras Estados Unidos sostiene una contramedida de bloqueo sobre los puertos iraníes.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a amenazar el viernes con un ataque contra el monte Kolang, conocido también como Pickaxe, ubicado a aproximadamente un kilómetro de las instalaciones de Natanz, la mayor planta de enriquecimiento de uranio de Irán. “Irán no tendrá un arma nuclear. Hemos impedido que la tenga. Es posible que ataquemos Pickaxe muy pronto”, declaró el mandatario ante la prensa desde la Casa Blanca.

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Donald Trump advirtió nuevamente que Estados Unidos podría atacar el monte Pickaxe en Irán (REUTERS/Eric Lee)
Donald Trump advirtió nuevamente que Estados Unidos podría atacar el monte Pickaxe en Irán (REUTERS/Eric Lee)

Las sospechas de Washington e Israel apuntan a que parte de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido —un material que puede destinarse al desarrollo de armamento nuclear cuando alcanza una pureza del 90% o más— estarían ocultas en el interior de esa montaña. Natanz fue bombardeada por fuerzas estadounidenses e israelíes en 2025 y 2026. Las instalaciones subterráneas del complejo habían sido declaradas por Irán en 2020 ante el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), tras un presunto acto de sabotaje ocurrido ese mismo año, y según lo comunicado entonces al organismo, se destinarían al ensamblaje de centrifugadoras.

El régimen iraní rechazó con firmeza las acusaciones. Calificó la existencia de “actividades nucleares” en la zona como una invención y tildó los señalamientos de “un pretexto fabricado para la agresión, la destrucción y el sabotaje”.

Trump también respaldó la postura de su vicepresidente, JD Vance, quien el jueves rehusó aplicar el término “guerra” a los combates con Irán. “Mucha gente no lo llama una guerra. Yo lo llamo un conflicto militar porque, para nosotros, es algo menor. No es gran cosa”, dijo el presidente desde el Despacho Oval, donde comparó el enfrentamiento con conflictos prolongados como el de Vietnam o el de Afganistán. Vance, por su parte, afirmó que “no hay disparos activos” en este momento, una declaración que se produjo pese a que Irán había atacado Kuwait —aliado del Golfo de Estados Unidos— ese mismo día.

La Guardia Revolucionaria de Irán atacó objetivos norteamericanos en Medio Oriente durante la última semana tras los bombardeos de EEUU del pasado domingo
La Guardia Revolucionaria de Irán atacó objetivos norteamericanos en Medio Oriente durante la última semana tras los bombardeos de EEUU del pasado domingo

Esa distinción semántica tiene implicaciones legales concretas: la normativa estadounidense prohíbe sostener hostilidades durante más de 60 días sin autorización del Congreso. Sin embargo, el propio Trump publicó ese mismo viernes un mensaje en Truth Social en el que acusó a los demócratas de querer que Estados Unidos pierda “la guerra en Irán”, usando el término que sus funcionarios evitan en ruedas de prensa.

Trump recurrió a las cifras para dimensionar el alcance del conflicto. Contrastó los 18 militares estadounidenses muertos en Irán con los más de 58.220 caídos en la guerra de Vietnam, según los registros del Archivo Nacional de Estados Unidos. “Uno ya es demasiado. Pero en Vietnam perdimos a decenas de miles de personas”, reconoció. El mandatario también mencionó la operación de enero pasado en Venezuela, donde fuerzas estadounidenses capturaron al ex dictador Nicolás Maduro para trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico, y la presentó como un antecedente comparable: “En Venezuela no perdimos a nadie. Y en esto, perdimos a 18 personas”.

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