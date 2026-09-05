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El partido de Le Pen generó polémica en Francia por amenazar con terminar la ayuda a Ucrania si ganan las elecciones de 2027

El número dos de Agrupación Nacional argumentó que el país galo encuentra recursos para armas mientras los servicios públicos y la actividad productiva se resienten, a la vez que señaló también la necesidad de detener la invasión rusa

Louis Aliot, alcalde de Perpiñán (REUTERS/Manon Cruz)
Louis Aliot, alcalde de Perpiñán (REUTERS/Manon Cruz)
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El vicepresidente de Agrupación Nacional, Louis Aliot, afirmó que su partido pondría fin a la ayuda de Francia a Ucrania si alcanza el poder tras las elecciones presidenciales de 2027, una declaración que reavivó las críticas contra Marine Le Pen por sus posiciones frente a Rusia.

Consultado por BFMTV sobre la posibilidad de “cerrar el grifo” de los fondos destinados a Kiev, Aliot respondió: “Cerramos el grifo”. “El sistema de salud, el sistema educativo, el conjunto de la economía, todo el mundo está al límite (en Francia) y se encuentra dinero para seguir financiando armas”, afirmó. También sostuvo que era necesario “saber también parar una guerra”.

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Las palabras del dirigente ultraderechista provocaron reacciones entre los adversarios de Le Pen, que encabeza las encuestas para la primera vuelta presidencial. El ex primer ministro Édouard Philippe, señalado por los sondeos como uno de los principales rivales de la líder de Agrupación Nacional en una eventual segunda vuelta, la acusó de ser un “apoyo al régimen de Vladimir Putin”.

“Cerrar el grifo a Ucrania es servir a Rusia”, afirmó Philippe. El dirigente de centroderecha agregó que debilitar a Kiev “es amenazar la seguridad de Europa y de Francia”.

Édouard Philippe, alcalde de Le Havre y líder del partido político francés Horizons (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Édouard Philippe, alcalde de Le Havre y líder del partido político francés Horizons (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Le Pen respondió que Philippe integraba el Gobierno cuando el presidente ruso fue “recibido con gran pompa en el castillo de Versalles y luego en el fuerte de Brégançon” en 2017. La dirigente recordó que, desde la invasión rusa a Ucrania, defiende la celebración de “una gran conferencia por la paz” para lograr “una solución diplomática” al conflicto. Le Pen fue recibida ese mismo año en el Kremlin.

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El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, también cuestionó a Agrupación Nacional. “El RN siempre preferirá a Putin antes que a la resistencia del pueblo ucraniano”, escribió en X.

Las controversiales declaraciones de Aliot surgen luego de que el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ratificaran el jueves en Londres su respaldo militar a Ucrania y revisaran el plan para instalar líneas de ensamblaje de misiles de largo alcance Storm Shadow/SCALP en territorio ucraniano.

La reunión en Downing Street fue el primer encuentro bilateral entre ambos dirigentes desde que Burnham asumió el cargo el 20 de julio. El diálogo también abordó los resultados de la reciente cumbre de la Coalición de Voluntarios en Kiev.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (Europa Press)
El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron (Europa Press)

El programa prevé fabricar en Ucrania el misil franco-británico Storm Shadow/SCALP, utilizado por las fuerzas ucranianas desde 2023 contra objetivos alejados del frente. El sistema tiene un alcance superior a 250 kilómetros.

El proyecto comenzó semanas atrás, cuando Burnham viajó a Kiev en su primer viaje internacional como jefe de Gobierno, con motivo de los actos por el 35° aniversario de la independencia de Ucrania. Durante esa visita, el Reino Unido autorizó al fabricante europeo MBDA a desclasificar información técnica sobre los componentes británicos del misil. La autorización era necesaria por el carácter conjunto del sistema con Francia.

Francia ya había autorizado en julio la producción bajo licencia del SCALP-EG. El objetivo declarado es que las líneas de montaje comiencen a operar antes de que finalice 2026. El ministro británico de Preparación de Defensa e Industria, Luke Pollard, afirmó entonces que la decisión reforzará las capacidades defensivas de Ucrania ante Rusia.

La medida amplía la asistencia militar occidental, hasta ahora centrada en la entrega de armamento fabricado, hacia la transferencia de capacidad industrial para producir sistemas de defensa dentro de Ucrania.

(Con información de AFP)

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