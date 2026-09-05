Definida la Serie del Rey 2026: tras 30 años de espera, Olmecas de Tabasco se enfrentará a los Toros de Tijuana por el campeonato mexicano

La Liga Mexicana de Beisbol tendrá nuevo monarca, pero primero Toros y Olmecas se verán las caras en una de las series más esperadas del año. (TW Olmecas de Tabasco)

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La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) ha escrito una de las páginas más vibrantes y dramáticas en la historia de sus postemporadas. Tras semanas de intensa competencia en los playoffs de la temporada 2026, la Serie de Campeonato de la Zona Sur conoció a su finalista para la Serie del Rey desde el Estadio Hermanos Serdán de Puebla adelantando una final poco recordada entre los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana.

La novena del sur rompió una sequía de más de tres décadas sin alzarse con el banderín del sur al consumar una dramática remontada de 10-8 sobre los Pericos de Puebla en el quinto juego de la serie. El encuentro no solo estuvo repleto de volteretas en el marcador y un bateo explosivo, sino también de momentos de altísima tensión en los dugouts que desataron conatos de pleito, reflejando todo lo que estaba en juego en el diamante poblano.

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Con esta victoria definitiva, el equipo choco selló su boleto para disputar la ansiada Serie del Rey 2026 presentada por G500. En el duelo decisivo por la Copa de la LMB, se medirán cara a cara ante los imparables Toros de Tijuana, quienes dominaron categóricamente el Norte tras despacho a los históricos Sultanes de Monterrey.

Será un choque de polos opuestos, entre una franquicia fronteriza acostumbrada a las mieles de las finales recientes y una escuadra tabasqueña inspirada que busca coronar un sueño épico.

De visita, los Olmecas se instalaron en la final de la LMB. (Olmecas de Tabasco)

La ruta bélica de los Toros de Tijuana hacia la final del 2026

El camino de los Toros de Tijuana rumbo a la Serie del Rey 2026 fue una muestra absoluta de poder ofensivo y solidez en el pitcheo. Tras terminar como el mejor equipo de la Zona Norte en la campaña regular, el conjunto astado confirmó su condición de favorito a lo largo de las rondas de postemporada hasta llegar a la Serie de Campeonato del Norte.

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En ese escenario sostuvieron un choque de gigantes frente a los Sultanes de Monterrey, liquidando la eliminatoria de manera contundente para sellar su pase a la gran final.

La marcha de Tijuana para superar a Monterrey en la Serie de Campeonato de la Zona Norte se definió mediante los siguientes enfrentamientos:

Juego 1 (28 de agosto de 2026 - Toros Mobil Park): Toros de Tijuana 6-3 Sultanes de Monterrey. La ofensiva astada pegó temprano y el pitcheo abridor contuvo a los bates regiomontanos para abrir la serie con victoria local.

Juego 2 (29 de agosto de 2026 - Toros Mobil Park): Toros de Tijuana 4-2 Sultanes de Monterrey. Con un duelo cerrado de pitcheo y un relevo hermético, Tijuana protegió la localía antes de viajar a Monterrey.

Juego 3 (31 de agosto de 2026 - Walmart Park): Sultanes de Monterrey 8-5 Toros de Tijuana. Los Sultanes respondieron con el apoyo de su afición en casa para acortar distancias en la serie.

Juego 4 (1 de septiembre de 2026 - Walmart Park): Toros de Tijuana 15-7 Sultanes de Monterrey. En una exhibición explosiva al bate encabezada por la ofensiva fronteriza, Tijuana apaleó a los fantasmas grises como visitante para poner la serie a punto de mate.

Juego 5 (2 de septiembre de 2026 - Walmart Park): Toros de Tijuana 7-3 Sultanes de Monterrey. La novena tijuanense sentenció la Serie de Campeonato en patio ajeno para proclamarse monarcas del Norte y avanzar a la Serie del Rey.

Tijuana busca su tercer campeonato en la LMB. (Toros de Tijuana)

La hazaña heroica de los Olmecas de Tabasco para ganar el Sur

Por el lado de la Zona Sur, los Olmecas de Tabasco tuvieron que batallar cada entrada con coraje, mística y temple de acero. Tras superar una apretada eliminatoria en siete juegos contra los Guerreros de Oaxaca en las series zonales, el equipo choco llegó al duelo por el título del Sur contra los Pericos de Puebla.

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A pesar de no arrancar con la ventaja de la localía, Tabasco impuso condiciones tanto en el Estadio Centenario del 27 de Febrero como en el Hermanos Serdán, logrando remontadas épicas que pasaron por encima de la defensiva emplumada.

La travesía con la que los Olmecas vencieron a los Pericos de Puebla para coronarse en la Zona Sur se desglosa en los siguientes partidos:

Juego 1 (29 de agosto de 2026 - Estadio Centenario 27 de Febrero): Olmecas de Tabasco 4-2 Pericos de Puebla. Tabasco abrió la contienda en casa con un trabajo magistral de su abridor para tomar la delantera inicial.

Juego 2 (30 de agosto de 2026 - Estadio Centenario 27 de Febrero): Pericos de Puebla 6-3 Olmecas de Tabasco. La novena verde reaccionó en el segundo choque con batazos oportunos para emparejar la serie antes de trasladarse a Puebla.

Juego 3 (1 de septiembre de 2026 - Estadio Hermanos Serdán): Olmecas de Tabasco 5-4 Pericos de Puebla. En un duelo lleno de drama en entradas finales, los chocos sacaron la garra como visitantes para recuperar la ventaja en el compromiso.

Juego 4 (2 de septiembre de 2026 - Estadio Hermanos Serdán): Olmecas de Tabasco 3-1 Pericos de Puebla. Apoyados en una auténtica joya de pitcheo de Jeremy Rhoades, quien lanzó más de siete entradas estelares, Tabasco puso la eliminatoria 3-1 a su favor.

Juego 5 (3 de septiembre de 2026 - Estadio Hermanos Serdán): Olmecas de Tabasco 10-8 Pericos de Puebla. En un choque volcánico donde hubo vaciado de bancadas y conatos de bronca por la alta tensión, los Olmecas vinieron de atrás para remontar el marcador y sellar el campeonato del Sur.

Los Pericos no lograron mantener el nivel que mostraron ante los bicampeones, los Diablos Rojos del México. (Olmecas de Tabasco)

Figuras a seguir por el título de la LMB

La Serie del Rey 2026 reunirá a varias de las luminarias más destacadas del béisbol mexicano y latinoamericano. Tanto Toros como Olmecas cuentan con piezas estelares en sus rosters capaces de inclinar la balanza en cualquier momento:

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Jugadores a seguir de los Toros de Tijuana

David Reyes (Pitcher Abridor): El experimentado serpentinero diestro ha sido el pilar de la rotación abridora astada en los momentos de mayor presión durante estos playoffs.

Junior Lake (Jardinero / Bateador de Poder): Un veterano temible en la caja de bateo cuya agresividad en las bases y capacidad para conectar cuadrangulares oportunos lideran la ofensiva tijuanense.

Manny Barreda (Pitcher Abridor / Relevista): Símbolo de la franquicia fronteriza que aporta temple, experiencia en finales y un brazo confiable para dominar las tandas decisivas.

Arel Campoy (Infielder): Clave en la producción de carreras durante la serie contra Monterrey, demostrando un bateo oportuno en momentos con hombres en posición de anotar.

Tras su paso por la MLB, llegó a los Toros con un solo objetivo: llevarse el título. (Crédito: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports)

Jugadores a seguir de los Olmecas de Tabasco

Jeremy Rhoades (Pitcher Abridor): La gran figura desde la loma en la postemporada; su actuación dominante en el Juego 4 ante Puebla dejó claro que atraviesa por el mejor momento de su carrera.

Roel Santos (Jardinero Central): Un auténtico primer bate que enciende la chispa de la escuadra choca gracias a su velocidad en los senderos y gran cobertura a la defensiva.

Jesse Castillo (Primera Base / Bateador Designado): Veterano de mil batallas cuyo liderazgo en el vestidor y bateo clutch en situaciones de extra inning impulsaron la remontada tabasqueña.

Fernando Salas (Cerrador): Exgranjero de Grandes Ligas que garantiza candado en las novenas entradas para preservar las victorias apretadas de Olmecas.

Los Olmecas de Tabasco llegan a la final después de 30 años de espera. (Olmecas de Tabasco)

Calendario oficial, horarios y sedes de la Serie del Rey 2026

La Liga Mexicana de Béisbol ha hecho oficiales las fechas, horarios y escenarios en los que se jugará la Serie del Rey 2026 entre los Toros de Tijuana y los Olmecas de Tabasco. Debido a su mejor porcentaje en la temporada regular, los Toros cuentan con la ventaja de la localía para arrancar y cerrar la serie en caso de llegar a las máximas instancias.

A continuación se detalla la programación completa de la gran final (todos los horarios corresponden al Tiempo del Centro de México):

Juego 1: Martes 8 de septiembre de 2026 | 20:35 horas | Toros Mobil Park (Tijuana, Baja California).

Juego 2: Miércoles 9 de septiembre de 2026 | 20:35 horas | Toros Mobil Park (Tijuana, Baja California).

Juego 3: Viernes 11 de septiembre de 2026 | 19:30 horas | Estadio Centenario del 27 de Febrero (Villahermosa, Tabasco).

Juego 4: Sábado 12 de septiembre de 2026 | 19:00 horas | Estadio Centenario del 27 de Febrero (Villahermosa, Tabasco).

Juego 5 (De ser necesario): Domingo 13 de septiembre de 2026 | 18:00 horas | Estadio Centenario del 27 de Febrero (Villahermosa, Tabasco).

Juego 6 (De ser necesario): Martes 15 de septiembre de 2026 | 20:35 horas | Toros Mobil Park (Tijuana, Baja California).

Juego 7 (De ser necesario): Miércoles 16 de septiembre de 2026 | 20:35 horas | Toros Mobil Park (Tijuana, Baja California).