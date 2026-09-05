¡Atención, conductores! Vehículos cuya placa termina en 6 deben pasar revisión técnica este mes para evitar multa de S/2.750

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Si la placa de tu vehículo termina en 6, septiembre es el último mes que tienes para cumplir con la primera revisión técnica vehicular, siempre que la unidad ya haya alcanzado la antigüedad establecida por la normativa. La Sutran recordó que circular con el certificado vigente es obligatorio y recomendó realizar el trámite antes de los últimos días del mes.

Para los vehículos particulares, la primera inspección técnica corresponde cuando cumplen cuatro años de antigüedad. En cambio, los taxis, vehículos de transporte público, transporte turístico y unidades destinadas al traslado de materiales peligrosos deben pasar su primera revisión desde el tercer año de fabricación.

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La revisión técnica vehicular permite comprobar las condiciones mecánicas y de seguridad de una unidad. El procedimiento contempla la evaluación de componentes como los frenos, la dirección, la suspensión, las luces y los neumáticos, entre otros elementos.

Centro de Inspección Técnica Vehicular - revision tecnica

¿A qué vehículos les corresponde la primera inspección técnica?

El último dígito de la placa determina el mes establecido dentro del cronograma de inspección técnica vehicular para los vehículos particulares. En el caso de las unidades cuyas placas terminan en 6, el plazo corresponde a septiembre.

Esto significa que los propietarios deben verificar primero si su vehículo ya cumple con la antigüedad requerida para realizar la primera inspección. En los vehículos particulares, esta obligación comienza al cumplir cuatro años de antigüedad.

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Para los vehículos utilizados como taxi, transporte público, transporte turístico o transporte de materiales peligrosos, el plazo es diferente. Su primera inspección técnica debe realizarse desde el tercer año de fabricación.

Estas unidades también tienen una frecuencia de renovación mayor. Debido a sus características y nivel de uso, después de la primera evaluación deben renovar su certificado de inspección técnica cada seis meses.

El MTC señaló que una de las principales causas de la ocurrencia de siniestros viales es el exceso de velocidad.

Estos son los sistemas que revisan en la inspección técnica vehicular

La revisión técnica vehicular permite comprobar las condiciones mecánicas y de seguridad de una unidad antes de que continúe circulando por las vías del país. Por ello, la evaluación comprende diferentes sistemas del vehículo.

Entre los principales componentes que se revisan figuran el sistema de frenos, dirección y suspensión. Estos elementos cumplen funciones fundamentales para controlar el vehículo y mantener su estabilidad durante la circulación.

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También se inspeccionan las luces, neumáticos y emisiones, entre otros aspectos. El estado de estos componentes puede influir directamente en la seguridad de quienes viajan en el vehículo y de los demás usuarios de la vía.

La recomendación de la Sutran es no esperar hasta los últimos días del plazo. Realizar la inspección con anticipación permite conocer oportunamente si el vehículo cumple con las condiciones exigidas y evitar inconvenientes relacionados con el vencimiento del certificado.

¿Dónde puedo realizar la revisión técnica?

Los propietarios deben acudir a un Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizado para realizar este procedimiento. El MTC cuenta con un registro oficial que permite consultar los establecimientos habilitados en las distintas regiones del país.

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Antes de acudir, los conductores pueden revisar el listado de centros autorizados correspondiente a su región y elegir el establecimiento donde realizarán la evaluación. Consulta aquí

Si tu placa termina en 6, septiembre es el mes que debes tener en cuenta dentro del cronograma. Para evitar congestiones o inconvenientes al final del periodo, la Sutran recomienda realizar el trámite con anticipación.

Después de septiembre, el cronograma continúa con las placas terminadas en 7 durante octubre, 8 durante noviembre y 9 durante diciembre. De esta manera, los propietarios pueden identificar el mes correspondiente según el último número de su placa.

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¿Cuál es la multa por manejar sin revisión técnica?

Circular sin el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular puede generar una sanción. El Reglamento Nacional de Tránsito contempla esta conducta dentro de la infracción M27, considerada muy grave.

La norma establece una multa de S/2.750 para quien conduzca un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de la inspección técnica vehicular. La sanción también contempla el internamiento del vehículo.

Esta infracción tiene como responsable al propietario y, según la información proporcionada, no aplica a los vehículos L5 de la clasificación vehicular.

Por ello, si tienes un vehículo cuya placa termina en 6, revisa si ya cumplió los cuatro años de antigüedad y verifica la vigencia de su certificado. Si corresponde realizar la primera inspección, tienes hasta el cierre de septiembre de 2026 para cumplir con este procedimiento y evitar las consecuencias de circular sin la documentación exigida.

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