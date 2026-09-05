Cuerpo de “Bendito Menor” fue entregado a sus familiares en Riohacha: así fue el sepelio del líder criminal

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fue dado de baja junto a su pareja sentimental y dos escoltas el 4 de septiembre - crédito @WalterLopez0213/X

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El país sigue hablando sobre la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que perdió la vida en un operativo de la Policía en Riohacha, donde fue abatido junto con su compañera sentimental y dos escoltas.

Un día después del hecho, el cuerpo del líder criminal fue entregado a su familia, después de que Medicina Legal lo tuviera en su poder e hiciera los procedimientos de identificación y el presidente Abelardo de la Espriella lo presentara ante los medios dentro de una bolsa blanca, junto con las otras cuatro bajas.

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Por otro lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se pronunciaron por la muerte de Bendito Menor y aseguraron que no habrá ningún acto de retaliación, además de enviar condolencias a sus familiares y seres más cercanos.

La entrega del cuerpo de ‘Bendito Menor’

La entrega de los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor; Rosa Angélica Tarazona “La Bebecita” y otros dos acompañantes, abatidos en un operativo de la Dijín en Riohacha, abrió un nuevo capítulo tras la incursión policial de la madrugada del 4 de septiembre.

De acuerdo con Medicina Legal, los cuerpos fueron examinados por equipos forenses de Barranquilla y quedaron habilitados para su entrega a los familiares, una vez mediara la autorización de las autoridades competentes. La confirmación oficial de identidad permitió que los allegados iniciaran las diligencias para reclamarlos en la mañana del 5 de septiembre.

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Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín

Tras conocerse que los cadáveres estaban disponibles, los familiares se acercaron a las instalaciones para cumplir el trámite de reclamación. En ese momento pidieron prudencia y respeto por la situación que atravesaban y avisaron que no harían declaraciones a la prensa. El lugar permaneció bajo vigilancia de las autoridades. Esa custodia se mantuvo en medio del procedimiento oficial de entrega.

Después de la diligencia, los cuerpos fueron subidos a un carro fúnebre en medio del llanto de sus allegados. Desde allí fueron llevados a la capilla La Fe, en Barranquilla, y luego trasladados hasta La Guajira para su sepultura en Riohacha.

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El cuerpo de Bendito Menor ya fue entregado a sus familiares, un día después de su muerte y ser presentado ante los medios del país - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Naín Pérez”

Tras la muerte de Bendito Menor, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra emitieron un comunicado en redes sociales en el que afirmaron que el operativo de las Fuerzas Armadas no tendrá represalias y pidieron calma a la población de la costa Caribe.

En el mensaje, el grupo señaló que lamenta el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, ocurrido “en el marco de un operativo adelantado por la Fuerza Pública”, y expresó solidaridad con los familiares de Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y de dos lugartenientes que también murieron.

“Se reconoce el impacto que este hecho representa para sus familiares, allegados y para las comunidades que han conocido de los acontecimientos registrados durante las últimas horas”, escribió la organización.

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El GAO también llamó a mantener la calma en los departamentos del Magdalena, La Guajira, Cesar y reiteró: “Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada lamentaron la muerte de alias Naín o Bendito Menor y alias La Bebecita - crédito @ACSN_oficial/X

El comunicado incluyó un pedido de respeto por la vida de “todas las personas involucradas directa o indirectamente en estos acontecimientos” y sostuvo que ese principio abarca tanto a la población civil como a los miembros de la Fuerza Pública, por lo que pidió rechazar “cualquier acto de retaliación, intimidación, confrontación o violencia”.

Finalmente, la organización insistió en que cualquier proceso de paz “se desarrolle exclusivamente a través de los canales institucionales establecidos por el Estado colombiano y dentro del marco de la institución y la ley”, aunque cabe recordar que el Gobierno nacional acabó cualquier conversación con grupos armados ilegales para reforzar los operativos militares.

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