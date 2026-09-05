Colombia

Cuerpo de “Bendito Menor” fue entregado a sus familiares en Riohacha: así fue el sepelio del líder criminal

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fue dado de baja el viernes 4 de septiembre, junto a su pareja sentimental y dos de sus escoltas

El cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fue dado de baja junto a su pareja sentimental y dos escoltas el 4 de septiembre - crédito @WalterLopez0213/X
Guardar

El país sigue hablando sobre la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que perdió la vida en un operativo de la Policía en Riohacha, donde fue abatido junto con su compañera sentimental y dos escoltas.

Un día después del hecho, el cuerpo del líder criminal fue entregado a su familia, después de que Medicina Legal lo tuviera en su poder e hiciera los procedimientos de identificación y el presidente Abelardo de la Espriella lo presentara ante los medios dentro de una bolsa blanca, junto con las otras cuatro bajas.

PUBLICIDAD

Por otro lado, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se pronunciaron por la muerte de Bendito Menor y aseguraron que no habrá ningún acto de retaliación, además de enviar condolencias a sus familiares y seres más cercanos.

La entrega del cuerpo de ‘Bendito Menor’

La entrega de los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor; Rosa Angélica Tarazona “La Bebecita” y otros dos acompañantes, abatidos en un operativo de la Dijín en Riohacha, abrió un nuevo capítulo tras la incursión policial de la madrugada del 4 de septiembre.

De acuerdo con Medicina Legal, los cuerpos fueron examinados por equipos forenses de Barranquilla y quedaron habilitados para su entrega a los familiares, una vez mediara la autorización de las autoridades competentes. La confirmación oficial de identidad permitió que los allegados iniciaran las diligencias para reclamarlos en la mañana del 5 de septiembre.

PUBLICIDAD

Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín
Junto con alias Bendito Menor fueron abatidas otras tres personas, entre ellas, su pareja - crédito Dijín

Tras conocerse que los cadáveres estaban disponibles, los familiares se acercaron a las instalaciones para cumplir el trámite de reclamación. En ese momento pidieron prudencia y respeto por la situación que atravesaban y avisaron que no harían declaraciones a la prensa. El lugar permaneció bajo vigilancia de las autoridades. Esa custodia se mantuvo en medio del procedimiento oficial de entrega.

Después de la diligencia, los cuerpos fueron subidos a un carro fúnebre en medio del llanto de sus allegados. Desde allí fueron llevados a la capilla La Fe, en Barranquilla, y luego trasladados hasta La Guajira para su sepultura en Riohacha.

Se espera que el presidente Abelardo de la Espriella brinde mayores detalles del operativo en rueda de prensa - crédito suministrado a Infobae Colombia
El cuerpo de Bendito Menor ya fue entregado a sus familiares, un día después de su muerte y ser presentado ante los medios del país - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Naín Pérez”

Tras la muerte de Bendito Menor, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra emitieron un comunicado en redes sociales en el que afirmaron que el operativo de las Fuerzas Armadas no tendrá represalias y pidieron calma a la población de la costa Caribe.

En el mensaje, el grupo señaló que lamenta el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, ocurrido “en el marco de un operativo adelantado por la Fuerza Pública”, y expresó solidaridad con los familiares de Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, y de dos lugartenientes que también murieron.

Se reconoce el impacto que este hecho representa para sus familiares, allegados y para las comunidades que han conocido de los acontecimientos registrados durante las últimas horas”, escribió la organización.

El GAO también llamó a mantener la calma en los departamentos del Magdalena, La Guajira, Cesar y reiteró: “Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”.

Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada lamentaron la muerte de alias Naín o Bendito Menor y alias La Bebecita - crédito @ACSN_oficial/X
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada lamentaron la muerte de alias Naín o Bendito Menor y alias La Bebecita - crédito @ACSN_oficial/X

El comunicado incluyó un pedido de respeto por la vida de “todas las personas involucradas directa o indirectamente en estos acontecimientos” y sostuvo que ese principio abarca tanto a la población civil como a los miembros de la Fuerza Pública, por lo que pidió rechazar “cualquier acto de retaliación, intimidación, confrontación o violencia”.

Finalmente, la organización insistió en que cualquier proceso de paz “se desarrolle exclusivamente a través de los canales institucionales establecidos por el Estado colombiano y dentro del marco de la institución y la ley”, aunque cabe recordar que el Gobierno nacional acabó cualquier conversación con grupos armados ilegales para reforzar los operativos militares.

Temas Relacionados

Bendito menorBendito menor cuerpoBendito menor familiaresBendito menor La BebesitaLa Bebecita abatidaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cayeron cinco presuntos narcotraficantes vinculados las disidencias Farc, el ELN y el Clan del Golfo: tenían antecedentes en EE. UU.

Los capturados eran requeridos por tribunales estadounidenses y fueron detenidas en Cundinamarca, Magdalena y Cesar tras una investigación con apoyo de la DEA

Cayeron cinco presuntos narcotraficantes vinculados las disidencias Farc, el ELN y el Clan del Golfo: tenían antecedentes en EE. UU.

Adriana Lucía respondió a señalamientos en redes sociales de supuestos vínculos con alias Bendito Menor: “Tú no estás por encima de la ley”

La cantante respondió en su cuenta de X al señalamiento de un activista que se presenta como simpatizante de Abelardo de la Espriella, asegurando que llevará el caso ante sus abogados y hasta las últimas consecuencias

Adriana Lucía respondió a señalamientos en redes sociales de supuestos vínculos con alias Bendito Menor: “Tú no estás por encima de la ley”

Toman medidas para reforzar la seguridad en Ocaña y Norte de Santander, tras atentado del ELN: activarán la campaña militar y policial Esparta

El Ministerio de Defensa, la cúpula militar y de la Policía Nacional, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, adelantaron un consejo de seguridad ante el ataque del grupo armado al Cantón Militar El Trapiche

Toman medidas para reforzar la seguridad en Ocaña y Norte de Santander, tras atentado del ELN: activarán la campaña militar y policial Esparta

Yina Calderón retomó el gimnasio y habló de la cicatriz que le dejaron los biopolímeros: “Se me dificulta”

La empresaria explicó que la cicatriz y las afectaciones que arrastra en los glúteos le complican varias rutinas de fuerza, compartiendo con sus seguidores un mensaje de constancia

Yina Calderón retomó el gimnasio y habló de la cicatriz que le dejaron los biopolímeros: “Se me dificulta”

María Fernanda Cabal se despachó contra jueza que ordenó medidas cautelares contra bombardeos contra campamentos terroristas

La exsenadora publicó un mensaje después de que circularan imágenes de universitarios bajo sus pupitres en medio de hechos violentos contra instalaciones militares

María Fernanda Cabal se despachó contra jueza que ordenó medidas cautelares contra bombardeos contra campamentos terroristas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Adriana Lucía respondió a señalamientos en redes sociales de supuestos vínculos con alias Bendito Menor: “Tú no estás por encima de la ley”

Adriana Lucía respondió a señalamientos en redes sociales de supuestos vínculos con alias Bendito Menor: “Tú no estás por encima de la ley”

Yina Calderón retomó el gimnasio y habló de la cicatriz que le dejaron los biopolímeros: “Se me dificulta”

Shakira llevará una experiencia total para su residencia de conciertos en Madrid, inspirada en el “realismo mágico”

Falleció Beatriz Ardila Lülle de Beltrán, hermana de Carlos Ardila Lülle, a los 93 años

Kris R defendió a Karina García tras polémica por las razas de perros y alertó por mensajes contra el bebé que esperan: “Eso no lo perdono”

Deportes

La selección Colombia femenina tendrá dos nuevos amistosos de preparación para el Mundial 2027: este será el rival

La selección Colombia femenina tendrá dos nuevos amistosos de preparación para el Mundial 2027: este será el rival

Martín Emilio “Cochise” Rodríguez reapareció tras ser hospitalizado en Medellín: “Me están observando”

Bayern Múnich de Luis Díaz se vio sorprendido por el Schalke 04: 0-0 en Gelsenkirchen, y perdió el liderato de la Bundesliga

Jhon Lucumí quiere brillar en la Serie A de Italia: hora y dónde ver Juventus vs. Milán

Martín ‘Cochise’ Rodríguez, leyenda del ciclismo colombiano, se encuentra hospitalizado en Medellín: “Presentó mareos”