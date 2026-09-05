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Vladimir Putin se reúne con los enviados de Donald Trump para dialogar sobre la guerra en Ucrania: “La situación no es sencilla”

El presidente ruso recibe a Steve Witkoff y Jared Kushner. Previamente, se acordó la suspensión de los ataques por tres días en Moscú y Kiev

Putin se reúne con los enviados de Trump para dialogar sobre la guerra en Ucrania
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El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne este sábado con los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner para conversar sobre cómo poner fin a más de cuatro años de guerra en Ucrania, informó la televisión rusa.

Desde luego, la situación no es sencilla”, dijo Putin a los emisarios estadounidenses, según imágenes transmitidas por los medios públicos, al comienzo del encuentro en el que, “primero de todo”, transmitió “los mejores deseos” al presidente norteamericano, Donald Trump.

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En la reunión, que tiene lugar en el Gran Palacio del Kremlin, participan también el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, y el emisario presidencial para la cooperación económica con EEUU, Kiril Dmítriev.

Los emisarios de EEUU llegaron poco después del mediodía a Moscú, pero Putin tuvo hoy una apretada agenda debido al Día de Moscú y a otros actos de cariz electoral, ya que Rusia celebra elecciones legislativas en dos semanas.

La reunión, la primera desde el pasado 22 de enero, tiene lugar menos de dos semanas después de la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe.

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Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov)
Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Más temprano, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, dispuso una tregua en los ataques contra Moscú hasta el lunes, en respuesta a una medida similar adoptada por Putin respecto de Kiev. La decisión coincidió con la llegada de los enviados de la Casa Blanca a las capitales rusa y ucraniana.

“Acabo de hablar con los enviados del presidente de Estados Unidos. Ya han comenzado hoy a trabajar con la parte rusa. A partir de este momento, estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación”, escribió el mandatario ucraniano en sus redes sociales.

Según precisó, el compromiso rige “desde ahora y hasta el final del sábado, así como durante el domingo y el lunes”, período en el que Ucrania se abstendrá de atacar Moscú, con la expectativa de reciprocidad rusa hacia Kiev. A esta última ciudad llegarán mañana Witkoff y Kushner.

Kushner y Witkoff llegaron a Rusia para relanzar las negociaciones de paz con Ucrania (REUTERS)
Kushner y Witkoff llegaron a Rusia para relanzar las negociaciones de paz con Ucrania (REUTERS)

Un día antes, Zelensky había anticipado que garantizaría “el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura”, y manifestó su expectativa de que Rusia procediera de igual manera “durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense”.

Sin embargo, horas antes de que Putin anunciara la pausa de tres días sobre Kiev, Zelensky había denunciado bombardeos rusos contra los aeropuertos de Kiev y Borispil, a los que calificó de deliberados frente a la inminente llegada de los emisarios estadounidenses.

Está claro que estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las conversaciones y a los preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice un avión para viajar a Ucrania y aterrizar en el aeropuerto de Kiev o en el de Borispil”, ubicado a unos 30 kilómetros al este de la capital, afirmó.

Vladimir Putin - Volodimir Zelensky partida
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y Ucrania, Volodimir Zelensky

El espacio aéreo ucraniano permanece cerrado a la aviación civil desde el 24 de febrero de 2022, a raíz de la guerra con Rusia. Desde entonces, ciudadanos, visitantes extranjeros y delegaciones oficiales suelen ingresar y desplazarse por el país en tren o por carretera, con frecuentes escalas en naciones europeas vecinas. No obstante, el cese de hostilidades anunciado por Putin este sábado abre la posibilidad de que el avión de Witkoff y Kushner aterrice directamente en alguno de los dos aeropuertos mencionados.

Zelensky afirmó que él y su equipo están “preparados para mantener una conversación sustancial” con los representantes del presidente estadounidense, Donald Trump, quienes visitarán Kiev por primera vez desde el inicio de su segundo mandato en la Casa Blanca.

El mandatario ucraniano prometió firmeza y eficacia “cien por cien” en las negociaciones con Witkoff y el yerno de Trump, luego de recibir informes del ministro de Defensa, Yevgueni Jmara, y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mijailo Drapati, sobre la situación en el frente, la evolución de las amenazas en el espacio aéreo ucraniano, las contramedidas adoptadas y las operaciones defensivas en curso.

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