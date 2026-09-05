Doña Cuquita y Pablo Lemus se encuentran con Sheinbaum en Jalisco, esta es la razón

Así fue la llegada de la presidenta a Jalisco (redes de Pablo Lemus)

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La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este sábado un encuentro masivo en la Arena VFG, en Tlajomulco de Zúñiga, como parte de la gira nacional por su Segundo Informe de Gobierno. Al recinto asisten alrededor de 15 mil personas.

A su llegada al aeropuerto de Guadalajara, la mandataria es recibida por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, junto con María del Refugio Abarca, viuda de Vicente Fernández y conocida públicamente como doña Cuquita. Los tres funcionarios comparten un breve encuentro que Lemus difunde después en redes sociales mediante un video.

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El video registra la llegada de Claudia Sheinbaum a un recinto amplio. Se encuentra con el gobernador de Jalisco y la viuda de Vicente Fernández.

“Recibí esta tarde a la Presidenta, Claudia Sheinbaum, quien visita Jalisco para emitir un mensaje a los jaliscienses con motivo de su segundo informe de gobierno”, escribe Lemus en su publicación. El gobernador agrega que le expresó “todo mi cariño y mi respeto” y que Jalisco “cuenta con Jalisco para seguir impulsando el desarrollo de México”.

La visita marca la séptima gira oficial de Sheinbaum al estado

Claudia Sheinbaum.

El acto en Tlajomulco representa la séptima ocasión en que la presidenta pisa suelo jalisciense desde el inicio de su administración. La cita se inserta en una estrategia que traslada la rendición de cuentas directamente a plazas y recintos públicos de distintas entidades del país, sin depender de actos concentrados en la Ciudad de México.

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Esta jornada sabatina forma parte de un recorrido que arranca por la mañana en Colima y que continuará más tarde en Tepic, Nayarit. La escala jalisciense se ubica como la segunda parada del día, con la Arena VFG como epicentro del mensaje presidencial.

El tren México-Guadalajara centra los anuncios de infraestructura

Sheinbaum | Presidencia

Durante su intervención, Sheinbaum detalla los avances del sistema ferroviario que conectará la capital del país con Jalisco. “Les platico qué estamos haciendo en Jalisco, uno muy importante, que les va a gustar, el tren Ciudad de México-Guadalajara”, expone la mandataria ante los asistentes.

La presidenta explica que el tramo Ciudad de México-Querétaro ya está en construcción, al igual que Querétaro-Irapuato. Añade que los tramos Irapuato-León y León-Guadalajara están próximos a licitarse, con el objetivo de iniciar obras el próximo año.

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Saneamiento del Lerma-Santiago y desarrollo portuario en Puerto Vallarta

La jefa del Ejecutivo federal reitera el compromiso de su gobierno con la recuperación del río Lerma-Santiago, uno de los cuerpos de agua con mayor contaminación del occidente del país. El proyecto de saneamiento forma parte de los ejes ambientales que la administración federal mantiene como prioridad en la entidad.

En materia de infraestructura urbana y turística, Sheinbaum menciona acciones de modernización portuaria en Puerto Vallarta, además de proyectos orientados a fortalecer la generación eléctrica en la región. Estos anuncios se suman al paquete de obras que el gobierno federal proyecta para Jalisco en lo que resta del sexenio.

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Programas sociales para adultos mayores, estudiantes y mujeres

El mensaje presidencial cierra con el capítulo de programas del Bienestar, donde Sheinbaum anuncia el fortalecimiento y ampliación de apoyos sociales dirigidos a adultos mayores, estudiantes y mujeres jaliscienses. La mandataria no ofrece cifras específicas sobre montos o número de beneficiarios adicionales durante su intervención en la Arena VFG.

Con este acto, el gobierno federal completa la segunda escala de una jornada que combina rendición de cuentas y anuncios de obra pública en tres estados del centro-occidente del país en un mismo día.