Horror en Inglaterra: 4 acusados irán a juicio por matar a una recién nacida y ocultar su cuerpo en una bolsa

Andrea Skopova, de 20 años, fue identificada por la acusación como la madre de la bebé y figura como la principal acusada en el caso Baby S. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Sheffield, en el norte de Inglaterra, un tribunal fijó para el 12 de abril del próximo año el juicio contra 4 acusados por el asesinato de una recién nacida hallada con 33 heridas causadas por 15 puñaladas.

La principal acusada es Andrea Skopova, de 20 años, identificada como la madre de la niña, mencionada en el proceso únicamente como Baby S. Junto a ella también están señalados Peter Horvath Jnr, de 19 años; Peter Horvath Snr, de 38; y Nina Horvathova, de 37. Los 4 son ciudadanos eslovacos.

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De acuerdo con la información publicada por Mirror, además del cargo de asesinato, enfrentan acusaciones por causar o permitir la muerte de una menor y por alterar el curso de la justicia, una figura que en este caso fue vinculada a la presunta limpieza del lugar donde habría ocurrido el crimen.

Cómo fue encontrado el cuerpo

Un tribunal de Sheffield fijó para el 12 de abril del próximo año el juicio por el asesinato de Baby S, la recién nacida hallada muerta en South Yorkshire (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una audiencia previa, la fiscalía señaló que el cuerpo de la recién nacida fue encontrado el domingo en Holywell Heights, en la zona de Wincobank, dentro de South Yorkshire. Según la fiscalía, la niña estaba envuelta en una toalla y dentro de una bolsa azul.

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El fiscal Luke Hopkinson sostuvo ante el tribunal que la bebé presentaba 33 heridas producidas por 15 apuñalamientos separados e indicó que las lesiones estaban en la “cara y torso, tanto por delante como por detrás”.

En esa misma sesión, afirmó que Skopova era la madre de la recién nacida y agregó que se desconoce la identidad del padre. También se indicó que la acusada mantenía una relación con Peter Horvath Jnr, quien, según se explicó en la sala, es hijo de los otros 2 acusados.

Cinco acusados ante la jueza

La fiscalía sostuvo que el cuerpo de la recién nacida fue encontrado en Holywell Heights, Wincobank, envuelto en una toalla y dentro de una bolsa azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparecencia del jueves también estuvo presente una adolescente de 15 años, cuya identidad no puede difundirse por razones legales, quien está acusada del mismo delito vinculado a la alteración del curso de la justicia, aunque no le atribuyen cargos de asesinato ni de causar o permitir la muerte de la bebé.

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Los 5 acusados estuvieron sentados en el banquillo del tribunal y la audiencia fue seguida por 26 familiares desde la galería pública ubicada sobre la sala. Además, los imputados estuvieron acompañados por 7 guardias de seguridad y otro personal judicial, junto con 2 intérpretes de eslovaco.

La cobertura judicial indicó que Skopova y la adolescente lloraron durante toda la sesión judicial. También señaló que varias personas en la galería se mostraron afectadas y que una mujer lloró de forma incontrolable cuando los señalados abandonaban el banquillo, lo que llevó a la magistrada a ordenar que se despejara esa zona destinada al público.

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La jueza mantuvo a todos los acusados detenidos

Peter Horvath Jnr, Peter Horvath Snr y Nina Horvathova también enfrentan cargos en Sheffield y los cuatro acusados son ciudadanos eslovacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza Sarah Wright dispuso que el juicio comience el 12 de abril del próximo año y señaló que se prevé una duración de entre 6 y 7 semanas. Además, resolvió que todos los acusados continúen bajo custodia.

La magistrada decidió además establecer una nueva fecha de audiencia para el 2 de octubre. Esta instancia será uno de los siguientes pasos procesales que deberán cumplirse antes de que comience el debate oral.

Por otro lado, 2 mujeres de 26 y 37 años, que habían sido detenidas bajo sospecha de asesinato, siguen en libertad bajo fianza. No hay información acerca del vínculo que tendrían con el caso ni si enfrentarán cargos más adelante.

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El miércoles, las medidas realizadas hasta el momento fueron calificadas por el inspector jefe de detectives Tom Woodward como un “paso significativo en nuestra investigación sobre las trágicas circunstancias que provocaron la muerte de esta niña”, según The Nightly.

“Quisiera agradecer a nuestras comunidades, que sé que se han visto profundamente afectadas por este incidente traumático, por apoyarnos mientras llevamos a cabo esta compleja investigación”, concluyó Woodward.