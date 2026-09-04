México

Qué tipo de rituales realizaba Farath Coronel, el “Brujo de México” que fue asesinado en Cuautitlán Izcalli

El numerólogo y guía espiritual mezclaba tarot, cabalística, limpiezas con hierbas, velas y cuarzos en sus rituales

El numerólogo y guía espiritual mezclaba tarot, cabalística, limpiezas con hierbas , velas y cuarzos en sus consultas
El numerólogo y guía espiritual mezclaba tarot, cabalística, limpiezas con hierbas, velas y cuarzos en sus rituales (Captura de pantalla )
Guardar

Farath Coronel, conocido públicamente como el “Brujo Mexicano” o “La Diabla”, fue encontrado sin vida este viernes 4 de septiembre dentro de su domicilio en el fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con heridas de arma de fuego.

Su nombre real era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, de 41 años, y se había forjado una carrera como numerólogo, tarotista y guía espiritual en diversos medios de comunicación mexicanos.

PUBLICIDAD

Coronel construyó su identidad pública en torno a la numerología conductual. Explicaba a su audiencia cómo calcular el número dhármico o regente de cada persona para descubrir su misión de vida, una técnica que también aplicaba para sugerir nombres de bebés que atrajeran la fortuna.

Combinaba ese pilar con conferencias masivas sobre la ley de la atracción, donde enseñaba a manifestar abundancia mediante conceptos de energía cuántica y mental, una adaptación del esoterismo clásico a tendencias de autoayuda contemporáneas.

Una de las facetas que él mismo describía como más complejas eran las ceremonias espirituales dedicadas a los muertos. A través de estas conexiones y de cartas sismológicas, afirmaba poder predecir catástrofes naturales, sismos o eventos políticos de gran relevancia.

PUBLICIDAD

Actualmente era colaborador en la estación de radio La KeBuena, con una sección de predicciones
Actualmente era colaborador en la estación de radio La KeBuena, con una sección de predicciones y horóscopos. (Captura de pantalla )

Sus rituales combinaban hierbas, velas y cristales

En sus apariciones televisivas era habitual verlo entregar “recetas” caseras con velas, esencias y cuarzos, pensadas para abrir caminos económicos, limpiar las malas vibras del hogar o atraer el amor.

Para las limpiezas energéticas empleaba infusiones y baños de hierbas como ruda, romero y albahaca, acompañados de cascarilla, con el fin de remover vibraciones densas de personas o inmuebles.

Sus rituales de protección incluían velas blancas, sahumerios de copal o sándalo y cristales, con el propósito declarado de bloquear envidias y cargas negativas.

En sus consultas también realizaba ofrendas dirigidas a ancestros y guías espirituales mediante el uso de velas, agua y peticiones específicas.

La lectura de tarot era otro de sus servicios habituales: combinaba la interpretación de los arcanos mayores y menores con la vibración de las fechas de nacimiento para ofrecer orientación sobre salud, finanzas y relaciones personales.

Farath Coronel realizaba diversos rituales
Farath Coronel realizaba diversos rituales esotéricos, (Captura de pantalla )

Una figura reconocible dentro del esoterismo en México

Coronel logró un espacio continuo en las cadenas de televisión más grandes de México. En el matutino Hoy, de Televisa, se convirtió durante más de un año en el vidente de cabecera del matutino, donde presentaba los horóscopos diarios, hacía predicciones en vivo para figuras públicas y realizaba dinámicas de numerología junto a los conductores principales.

Tras esa etapa se unió al elenco de ¡Cuéntamelo ya! Al Fin, programa de espectáculos y variedades de fin de semana de Televisa, donde refrescó la sección esotérica de la emisión.

También formó parte constante de Universo Unicable, con un espacio diario enfocado en bienestar y en el uso de la numerología.

En Bandamax, canal dedicado a la música regional mexicana, mantuvo durante varios años una sección esotérica fija los viernes, popular entre el público del género grupero.

Su estilo irreverente y su humor negro le permitieron conectar tanto con políticos y estrellas internacionales como con el público general, lo que lo convirtió en un rostro rentable para los productores de programas de variedades.

Esa exposición mediática lo convirtió en una figura reconocible dentro del esoterismo en México, actualmente era colaborador en la estación de radio La KeBuena, con una sección de predicciones y horóscopos.

Farath realizaba diversos servicios esotéricos
La lectura de tarot era uno de sus servicios principales. (Captura de pantalla )

Las autoridades investigan el motivo del ataque

La Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli acudió al domicilio tras un reporte vecinal sobre una persona lesionada por arma de fuego en la colonia Bosques del Lago.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no existe una versión oficial sobre el móvil del homicidio ni sobre la identidad de los responsables.

Circularon versiones extraoficiales sobre una discusión previa y la posible participación de personas vinculadas con la seguridad de Coronel, además del robo de su camioneta, datos que las autoridades no han confirmado públicamente.

Localizan muerto al vidente Farath CoroneL
Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy” (Captura de pantalla )

De acuerdo los primeros informes, el cuerpo fue localizado por integrantes de su propia familia en una de las recámaras del inmueble.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

El cuerpo será trasladado al Centro de Justicia para la realización de la necropsia de ley, previa a su entrega a los familiares.

Temas Relacionados

RitualesTarotEspiritualidadNumerologíaHoyÚltima horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

El estratega y comentarista argentino vivió emotivo momento al tocar la campana y agradecer la fuerza que recibió durante el proceso

Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”

El club emitió un comunicado donde evitó responsabilizarse de lo sucedido

Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre? L2 del STC sin servicio

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

“Corcholatas” de Morena le exigen a Samuel García que deje de violar la autonomía de la UANL

Los morenistas denunciaron que el gobernador de Nuevo León designa directivos para la casa de estudios afines a su grupo político

“Corcholatas” de Morena le exigen a Samuel García que deje de violar la autonomía de la UANL
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

EN VIVO | Crimen y narcotráfico en México hoy viernes 4 de septiembre: localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Tras polémica con Sheinbaum, la DEA responde que la caída de ocho narcolaboratorios en México no habría sido posible sin ellos

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

ENTRETENIMIENTO

Quién era Farath Coronel: los escándalos que vivió el vidente y su postura sobre la muerte

Quién era Farath Coronel: los escándalos que vivió el vidente y su postura sobre la muerte

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

¡Gokú llega al Tren Ligero! El saiyajin dará la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero de Guadalajara

El día que Lucía Méndez cantó “El Canal de las Estrellas” y definió la estética de Televisa a finales de los 80

DEPORTES

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América

Cuándo debutará Carlos Álvarez, refuerzo estelar del América

Rubén Omar Romano dice adiós a la enfermedad, el ex técnico de Cruz Azul celebra el final de su tratamiento

Piratas de Veracruz lamenta muerte de joven futbolista pero se deslinda: “se encontraba como invitado”

Los dos campeonatos mundiales de toda su historia con lo que se queda Julio César Chávez

América vs Cruz Azul se jugará en Estados Unidos: por qué el clásico joven llega a California