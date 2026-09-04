Mont Blanc y Everest, las montañas más codiciadas del alpinismo y también de las más peligrosas

El Mont Blanc, con 4.805,59 metros de altitud, es el punto más alto de los Alpes y de Europa occidental. (REUTERS/Pierre Albouy)

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La muerte del argentino Gabriel Ansiaume durante una travesía en el macizo del Mont Blanc, en Francia, volvió a poner en primer plano la atracción que ejercen sus cumbres más emblemáticas y el nivel de peligro que las acompaña. En ese cruce entre historia, prestigio y exposición extrema, el Mont Blanc y el Everest conservan desde hace décadas un lugar singular.

En el universo del alpinismo hay nombres que funcionan casi como una promesa. Convocan por su historia, por el peso de las primeras expediciones, por la idea de una cima que resume una tradición entera. Pero esas mismas montañas, repetidas en relatos de hazañas, postales y conquistas personales, son también escenarios donde el margen de error se achica al mínimo. El Mont Blanc, en los Alpes, y el Everest, en el Himalaya, pertenecen a esa categoría en la que el prestigio nunca logra separarse del riesgo.

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Ansiaume, un enólogo mendocino de 39 años, murió este jueves tras caer desde varios metros de altura en la Aiguille du Peigne, una de las cimas del macizo del Mont Blanc. El accidente ocurrió durante una travesía que realizaba junto a un primo, también argentino, con quien perdió el equilibrio en el descenso. El otro montañista sobrevivió, aunque sufrió heridas de gravedad.

El enólogo mendocino Gabriel Ansiaume murió tras caer en la Aiguille du Peigne, una cumbre del macizo del Mont Blanc en Francia (Gabriel Ansiaume)

El Mont Blanc conserva su peso histórico y una exigencia que no disminuye

El Mont Blanc, con 4.805,59 metros, es el punto más alto de los Alpes y de Europa occidental. Esa condición lo convirtió en una referencia histórica del montañismo europeo y en una de las metas más buscadas por escaladores de distintas partes del mundo. Su nombre está ligado a los orígenes mismos del alpinismo moderno, a una tradición de ascensos que ayudó a moldear la cultura de montaña en Europa y a una geografía que, por cercanía e imagen, ocupa un lugar reconocible incluso para quienes nunca practicaron este tipo de actividad.

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El macizo del Mont Blanc atrae cada temporada a escaladores de distintos países y combina rutas históricas con sectores de riesgo objetivo. (REUTERS/Pierre Albouy)

Pero la familiaridad de su nombre no reduce la complejidad de la ascensión. En parte, allí reside una de sus paradojas más persistentes. La visibilidad del Mont Blanc, su lugar en el imaginario turístico y deportivo y la relativa accesibilidad de su entorno pueden proyectar una idea de cercanía que no siempre se corresponde con las condiciones reales de la montaña. La información institucional disponible en el entorno de Chamonix y en la vía normal de acceso al Mont Blanc advierte sobre riesgos asociados a la caída de rocas, las grietas, los seracs, el frío, la fatiga y los cambios repentinos del tiempo. También remarca la necesidad de evaluar el estado de la ruta y de planificar con antelación el uso de refugios y horarios de paso.

Autoridades y organismos de montaña de Chamonix mantienen advertencias permanentes por caída de rocas, fatiga, frío y cambios bruscos del tiempo (Wikipedia)

Uno de los sectores más vigilados es el corredor del Goûter, un paso de la ruta normal que aparece de forma recurrente en las advertencias de seguridad por su exposición a desprendimientos. El sistema de reservas obligatorias para refugios y las recomendaciones permanentes de consultar el clima y las condiciones de la montaña muestran que se trata de un ascenso regulado y observado de cerca por organismos locales.

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Ese dispositivo de control también deja en claro otro rasgo del Mont Blanc: no se trata de una montaña librada a la improvisación. Aun en una cima con rutas conocidas, refugios establecidos y circulación estacional intensa, la preparación previa sigue siendo una condición básica. La lectura del terreno, la experiencia en altura y la capacidad de decidir a tiempo si avanzar o volver forman parte de una lógica que en la montaña puede resultar determinante.

El Everest concentra la dimensión máxima del desafío en altura

Si el Mont Blanc representa una referencia histórica de los Alpes, el Everest ocupa otro plano dentro del imaginario del alpinismo. Con 8.848,86 metros, es el punto más alto del planeta sobre el nivel del mar y el símbolo más extendido de la alta montaña a escala global. Su sola mención remite a expediciones largas, campamentos de altura, ventanas climáticas estrechas y una exigencia física que se ubica en el límite de lo posible para el cuerpo humano.

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El ascenso al Everest desde Nepal está sujeto a permisos oficiales, logística compleja y exigencias físicas que requieren aclimatación y planificación previa. (Purnima Shrestha/Reuters)

Esa dimensión también se traduce en controles y exigencias. En Nepal, la actividad está atravesada por permisos oficiales, requisitos administrativos y regulaciones específicas para las expediciones. El marco estatal de ascenso refleja la necesidad de ordenar un escenario donde la altura extrema, la aclimatación, la logística en varios campamentos y la respuesta ante emergencias forman parte del desafío desde antes de iniciar el intento de cumbre.

Con 8.848,86 metros sobre el nivel del mar, el Everest es el punto más alto del planeta y la referencia máxima de la alta montaña. (EFE/Narendra Shrestha)

La diferencia de altitud con el Mont Blanc es decisiva. Mientras la cima alpina exige experiencia, lectura de ruta y adaptación al clima, el Everest suma además un nivel de exposición fisiológica mucho más alto. La reducción del oxígeno disponible, el agotamiento, el frío y la duración de las expediciones convierten cada intento en una operación compleja, aun dentro de los itinerarios más transitados. En ese contexto, el ascenso deja de ser solo una prueba técnica y pasa a depender también de la resistencia, la aclimatación y la capacidad de sostener decisiones correctas en un ambiente hostil durante varios días.

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La potencia simbólica del Everest también produjo, con el paso del tiempo, un efecto de acumulación. Más que una simple cima, quedó instalado como una frontera personal y deportiva para montañistas de todo el mundo. Ese lugar excepcional dentro de la cultura del alpinismo explica una parte de su magnetismo, pero también ayuda a entender por qué la montaña requiere cada vez más regulación, supervisión y organización.

El Mont Blanc y el Everest comparten el cruce entre prestigio y riesgo

En las dos montañas actúa un fenómeno parecido. Su peso simbólico, su valor histórico y su presencia constante en el mundo del alpinismo alimentan el deseo de alcanzarlas. Sin embargo, esa visibilidad puede producir una lectura engañosa: que una ruta conocida, documentada o muy frecuentada resulta por eso menos riesgosa.

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Mont Blanc y Everest concentran parte de la historia y del atractivo global del alpinismo, pero también figuran entre sus escenarios de mayor exigencia. (Wikipedia)

Las advertencias institucionales sobre el Mont Blanc y la regulación oficial que rodea al Everest apuntan en sentido contrario. En ambos casos, el atractivo global de la montaña convive con factores objetivos de peligro. La meteorología, el terreno, la altura, el cansancio y un margen de error estrecho siguen condicionando cualquier ascenso, más allá de la experiencia de los montañistas o de la notoriedad de la ruta elegida.

Las distancias entre uno y otro son evidentes en altura, escala y logística, pero hay un punto en común que explica por qué sus nombres reaparecen una y otra vez en relatos de rescates, accidentes y expediciones límite. Tanto el Mont Blanc como el Everest combinan centralidad histórica, afluencia internacional y condiciones naturales cambiantes, una mezcla que los mantiene entre los escenarios más exigentes del alpinismo contemporáneo.

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En ese sentido, el accidente que terminó con la vida de Gabriel Ansiaume no solo devolvió al Mont Blanc al centro de la atención informativa. También reabrió una dimensión más amplia, conocida por quienes habitan el mundo de la montaña: detrás de los nombres más célebres del alpinismo persiste una lógica inalterable, en la que el prestigio de una cima nunca alcanza para volverla menos expuesta.