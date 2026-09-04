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Tras tomar el control de la cresta de Ali al-Taher en Líbano, Israel lanzó un ataque que dejó dos muertos

Las víctimas iban en una motocicleta cerca del edificio del Sindicato de Ingenieros cuando fueron alcanzadas, según la Agencia Nacional de Noticias; los equipos de emergencia trasladaron los cuerpos a un hospital local

La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que el ataque ocurrió cerca del edificio del Sindicato de Ingenieros en Nabatieh. (Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan)
La Agencia Nacional de Noticias libanesa informó que el ataque ocurrió cerca del edificio del Sindicato de Ingenieros en Nabatieh. (Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan)
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Un ataque con dron israelí contra una motocicleta dejó dos jóvenes muertos este viernes en Nabatieh, en el sur de Líbano, un día después de que las fuerzas israelíes anunciaran el control de la cresta de Ali al-Taher, una de las posiciones más disputadas desde el alto el fuego de junio entre Israel y Hezbollah.

Los dos jóvenes fueron atacados cuando circulaban cerca del edificio del Sindicato de Ingenieros en Nabatieh, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. Los servicios de emergencia trasladaron los cuerpos a un hospital de la ciudad. La agencia no identificó a los fallecidos y precisó que las fuerzas israelíes atacaron a lo largo de la jornada otras zonas del sur del país.

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El ejército israelí expulsó a combatientes de Hezbollah que se habían atrincherado en túneles bajo la cresta de Ali al-Taher, según confirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El grupo terrorista respaldado por Irán no hizo comentarios de inmediato sobre el operativo. “La misión se ha completado y los túneles han quedado libres de terroristas”, escribió Katz en redes sociales, después de que el ejército emitiera un comunicado la noche del jueves en el que aseguraba tener el control operativo de la cresta.

La cresta de Ali al-Taher domina una amplia extensión del sur libanés y se ubica al norte del río Litani, en el límite de la franja ocupada por Israel. El ejército israelí sostuvo que algunos combatientes de Hezbollah fueron “eliminados”, mientras que otros huyeron del lugar. Un oficial del ejército libanés señaló que las tropas israelíes se hicieron con las entradas meridionales del complejo y que pueden vigilar las entradas septentrionales mediante drones.

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Un ataque con dron israelí contra una motocicleta dejó dos jóvenes muertos en Nabatieh, en el sur de Líbano. (Social Media/via REUTERS)
Un ataque con dron israelí contra una motocicleta dejó dos jóvenes muertos en Nabatieh, en el sur de Líbano. (Social Media/via REUTERS)

El complejo incluye varios túneles y zonas de almacenamiento, algunos sin conexión entre sí, por lo que no está claro hasta qué punto penetraron las tropas israelíes ni si aún permanecen allí combatientes de Hezbollah, de acuerdo con el mismo oficial. Tampoco se descarta que existan trampas explosivas en algunos tramos del complejo. Reuters no pudo verificar de forma independiente la situación actual de la cresta. La disputa por Ali al-Taher venía escalando desde hacía semanas: Irán había advertido a Estados Unidos el mes pasado que respondería con contundencia ante un ataque israelí contra las posiciones de su aliado libanés en esa elevación, según informó la agencia Reuters.

Los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hezbollah han disminuido desde junio, a raíz de un protocolo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y de un memorando de acuerdo entre Líbano e Israel. Sin embargo, los ataques puntuales como el registrado este viernes en Nabatieh continúan produciéndose en la franja sur del país.

El ministro de Defensa Israel Katz afirmó que el ejército israelí expulsó a combatientes de Hezbolá de túneles bajo la cresta de Ali al-Taher. (REUTERS/Yara Nardi)
El ministro de Defensa Israel Katz afirmó que el ejército israelí expulsó a combatientes de Hezbolá de túneles bajo la cresta de Ali al-Taher. (REUTERS/Yara Nardi)

Desde el 2 de marzo, poco después del inicio de la guerra entre Washington y Tel Aviv contra Teherán, los ataques israelíes causaron la muerte de 4.353 personas y dejaron 12.323 heridos en Líbano, según las últimas cifras del Ministerio de Salud libanés. Hezbollah arrastró al país a la guerra en Oriente Medio cuando lanzó cohetes contra Israel en apoyo de Irán, su aliado, y la respuesta israelí combinó ataques aéreos intensos con una invasión terrestre.

Las familias que regresan a Nabatieh aprovechando la tregua se encuentran con “una destrucción generalizada, la ausencia de servicios básicos [y] una inseguridad persistente”, advirtió el coordinador humanitario de la ONU para Líbano, Imran Riza, quien visitó la zona este viernes y publicó su testimonio en la red social X.

En paralelo a los combates, este viernes se completó la liberación de un grupo de cinco prisioneros libaneses detenidos en Israel, en el marco de las negociaciones entre ambos países. El presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que se están ultimando los preparativos para la octava ronda de negociaciones con Israel, aunque hasta el momento no se fijó una fecha. Hezbollah no participa en esas conversaciones, que se desarrollan bajo mediación de Estados Unidos desde finales de junio.

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