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30 años de espera y un veredicto agridulce: así vivieron los fans de Tupac la condena por su muerte

El veredicto a Duane “Keffe D” Davis por el asesinato del rapero cerró un largo capítulo de incertidumbre, aunque sus seguidores lamentan que otros posibles responsables murieron sin ser juzgados

El dictamen cerró un capítulo esperado durante treinta años, pero muchos lamentaron que otros sospechosos murieran sin enfrentar un proceso judicial
El dictamen cerró un capítulo esperado durante treinta años, pero muchos lamentaron que otros sospechosos murieran sin enfrentar un proceso judicial
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Treinta años de espera terminaron el lunes 31 de agosto para los millones de seguidores de Tupac Shakur. cuando un jurado de Las Vegas declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis de orquestar el asesinato del rapero. La reacción de los fanáticos osciló entre el alivio, la nostalgia y una alegría teñida de amargura, marcada por la conciencia de que otros posibles responsables murieron sin ser procesados, según informó el medio británico The Guardian.

El veredicto sacudió a una comunidad que esperó tres décadas por una respuesta judicial. Davis, de 63 años, fue hallado culpable de planear el ataque del 7 de septiembre de 1996, cuando Shakur recibió disparos desde un vehículo luego de presenciar una pelea de boxeo. El rapero tenía 25 años.

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Los seguidores describen un momento agridulce, largamente esperado

La decisión pone fin a tres décadas de incertidumbre en torno al ataque ocurrido el 7 de septiembre de 1996, cuando el rapero recibió disparos desde un vehículo tras asistir a una pelea de boxeo - REUTERS
La decisión pone fin a tres décadas de incertidumbre en torno al ataque ocurrido el 7 de septiembre de 1996, cuando el rapero recibió disparos desde un vehículo tras asistir a una pelea de boxeo - REUTERS

Kelly Wilson, de 48 años y residente del área de Seattle, siguió la carrera de Shakur desde su adolescencia. Para él, el rapero tenía una dimensión que no encontraba en otros artistas. “Había mucha profundidad en él que simplemente no escuchaba en ningún otro lado”, dijo a The Guardian.

Wilson valoró el fallo como el cierre de un capítulo necesario para la familia del artista y para quienes buscan sanar, pero también lo calificó de tardío. Señaló que otros posiblemente más responsables ya fallecieron sin rendir cuentas ante la justicia. Las autoridades siempre sospecharon que Orlando Anderson, sobrino de Davis, fue el autor material del disparo pero murió en 1998.

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“Es bueno que el último capítulo se escriba para la familia y para quienes necesitan esa sanación”, dijo Wilson. Al mismo tiempo, lo calificó de “largo tiempo esperado”, con la conciencia de que la condena llega incompleta.

Un hijo de un fan fan conectó el veredicto con una letra grabada el mismo año del crimen

Las autoridades sospecharon durante años que el sobrino del condenado ejecutó el disparo directo en el ataque de 1996 - REUTERS
Las autoridades sospecharon durante años que el sobrino del condenado ejecutó el disparo directo en el ataque de 1996 - REUTERS

El hijo de Wilson, Julian Wilson, de 22 años, creció escuchando la discografía de Shakur y encontró en el fallo un eco de una canción que estudió en profundidad. En el video de Hail Mary, grabada en 1996, un preso le dice a otro: “La venganza tiene una forma curiosa de nivelar el marcador, y cuando suceda, lo sabrás”.

“Eso siempre me quedó grabado. Algunas cosas llevan tiempo, pero siempre vuelven”, reflexionó el joven a The Guardian. Para él, el veredicto fue una confirmación de que la justicia, aunque tardía, termina por imponerse.

La conexión entre generaciones alrededor de la figura de Shakur fue una constante entre los fanáticos que reaccionaron al fallo. Wilson padre recordó que sus hijos crecieron rodeados del legado del rapero, al que describió como alguien que “habla por quienes no tienen voz”.

Para un exmoderador de foros de fans, la condena convierte el mito en tragedia real

La última imagen de Tupac Shakur antes de morir el 13 de septiembre de 1996.
La última imagen de Tupac Shakur antes de morir el 13 de septiembre de 1996.

Casey Rain, músico británico y exmoderador de HitEmUp.com —uno de los foros en línea más activos dedicados a Shakur en los años 2000—, siguió el caso con la perspectiva de quien vivió de cerca la cultura de especulación que rodeó la muerte del rapero durante décadas.

Rain reconoció haber creído en teorías conspirativas durante años, algo que atribuyó a la falta de información disponible en esa época. “No me importa admitir que hubo un tiempo en que compré algunas de esas teorías. Mucha gente lo hizo”, dijo al medio británico.

Para el músico, el veredicto tiene un valor que trasciende lo jurídico. “Todo lo que rodeaba su asesinato existía en una especie de tierra intermedia entre los hechos históricos y el folclore”, señaló. La condena, según Rain, ancla la historia en la realidad: “Esto no es una historia de folclore del hip-hop. Es un hombre de 25 años al que asesinaron”.

Rain también destacó la paradoja del caso: que se haya resuelto a través de las confesiones del acusado, incluida su autobiografía de 2019, Compton Street Legend. “Finalmente se resolvió porque uno de los involucrados no podía dejar de hablar al respecto. Es una ironía muy extraña. Es asombroso”, afirmó.

Davis será sentenciado en octubre y enfrenta una pena mínima de 40 años de prisión.

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