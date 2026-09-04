El Metropolitan Opera proyectará noches de ópera gratis en Nueva York

Miles de personas se reúnen frente al Metropolitan Opera para seguir las producciones de Live in HD proyectadas sobre una pantalla gigante instalada en la fachada del histórico edificio.

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El Metropolitan Opera ofrecerá seis noches gratuitas de ópera al aire libre frente al Lincoln Center hasta el 7 de septiembre, una propuesta que funcionará como antesala de su temporada 2026-2027 y que volverá a convertir la plaza de la institución en un cine gigante con acceso libre para residentes y turistas.

La edición 2026 será la 17.ª del Summer HD Festival y dispondrá de unas 2.500 sillas por noche. El acceso no requiere entrada, reserva ni registro previo: los lugares se asignan por orden de llegada.

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Lincoln Center Plaza se transforma durante el Summer HD Festival en una gran sala de proyección al aire libre, con la fachada del Metropolitan Opera como escenario de fondo.

Según la programación oficial del Metropolitan Opera, las funciones se proyectarán en alta definición sobre la fachada de su edificio histórico. Todas contarán con subtítulos abiertos, un recurso pensado para que también puedan seguirlas quienes nunca asistieron a una representación operística.

El festival lleva producciones del Met al espacio público de Nueva York

Cada año, la compañía traslada parte de su repertorio reciente a la plaza ubicada frente a su sede, donde exhibe grabaciones de temporadas anteriores que en condiciones habituales se presentan con boletos de precio elevado. La iniciativa busca ampliar el acceso a la ópera y llevarla a un público más amplio que el de una función tradicional en sala.

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El Metropolitan Opera dispondrá aproximadamente 2.500 asientos para cada una de las noches del festival, que se desarrollará del 2 al 7 de septiembre de 2026.

El programa de este año incluye Tristan und Isolde, de Richard Wagner; I Puritani, de Vincenzo Bellini; Eugene Onegin, de Piotr Ilich Chaikovski; y La Bohème, de Giacomo Puccini, además de otras producciones de la serie Live in HD. Se trata de registros realizados durante temporadas recientes con algunas de las voces más reconocidas del circuito lírico internacional.

El festival ofrece una respuesta directa a una pregunta habitual entre quienes buscan actividades culturales sin costo en Nueva York a comienzos de septiembre: sí, es posible ver producciones del Met gratis, en una pantalla gigante, sin comprar boletos y sin planificar con semanas de anticipación, siempre que se llegue con tiempo suficiente para conseguir asiento.

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El Summer HD Festival mantiene el formato de acceso gratuito que convirtió a las proyecciones de ópera en una tradición de finales del verano en Nueva York. Los asientos se ocupan por orden de llegada.

Aunque las funciones son grabadas, la experiencia está diseñada para reproducir el clima de una noche de ópera compartida. La pantalla, el sistema de sonido y el entorno del Lincoln Center convierten la proyección en un evento colectivo más cercano a una función pública que a una exhibición convencional.

El ciclo apunta a nuevos públicos y coincide con la alta actividad cultural de septiembre

La compañía creó este programa para acercar la ópera a personas que probablemente no comprarían una entrada para una función en sala. Al eliminar el costo y trasladar la experiencia al espacio público, el festival abre la puerta a residentes, estudiantes y turistas que se acercan por primera vez al género.

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Centenares de espectadores ocupan las sillas instaladas frente al Met mientras una producción de ópera es proyectada sobre la pantalla exterior. La propuesta permite disfrutar gratuitamente de grabaciones de grandes producciones de la compañía.

Ese objetivo también se vincula con el alcance internacional de Live in HD, la serie de transmisiones del Metropolitan Opera que llega a cientos de salas de cine en distintos países. La muestra en la plaza funciona así como una extensión local de una estrategia más amplia para expandir la audiencia de la institución.

El comienzo de septiembre coincide con la llegada de miles de visitantes a Nueva York y con una agenda cultural especialmente intensa. En ese contexto, la propuesta del Metropolitan Opera se integra con otros puntos de interés cercanos, entre ellos Central Park, Columbus Circle, Broadway, el Museum of Arts and Design y la oferta gastronómica del Upper West Side.

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Las imágenes de las producciones del Metropolitan Opera se proyectan frente al edificio de la compañía en Lincoln Center, convirtiendo uno de los principales centros culturales de Nueva York en un cine al aire libre.

Muchos asistentes aprovechan el ambiente relajado de la plaza para llegar antes del inicio, llevar comida y bebidas o hacer un picnic. Esa dinámica refuerza el carácter abierto de un festival que, pese a estar construido sobre grabaciones de ópera, se presenta como una experiencia urbana y accesible en uno de los centros culturales más reconocidos de la ciudad.

Las proyecciones gratuitas también anticipan el inicio de la nueva temporada artística del Metropolitan Opera. Después del Summer HD Festival, la institución pondrá en marcha su programación 2026-2027 con nuevas producciones y el regreso de títulos clásicos.

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