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El presidente de Kenia ordenó a la minera india Tata Chemicals que abandone el país

La medida llega semanas después de que el Ministerio de Minería suspendiera las operaciones de la compañía por una revisión de cumplimiento normativo

William Ruto exigió que Tata Chemicals se retire de Kenia por considerar que su actividad no benefició a un sector clave de exportación. (REUTERS/Monicah Mwangi)
William Ruto exigió que Tata Chemicals se retire de Kenia por considerar que su actividad no benefició a un sector clave de exportación. (REUTERS/Monicah Mwangi)
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El presidente de Kenia, William Ruto, exigió este jueves que la empresa india Tata Chemicals se retire del país, al considerar que su actividad no generó beneficios para uno de los principales rubros de exportación de la nación africana.

Durante un acto público, el mandatario fue tajante al señalar que “les dije que empaquen y se vayan. Han estado tomando nuestros recursos y enviándolos a la India”.

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Tata Chemicals Magadi Limited opera en el país desde 2005 y produce carbonato de sodio a partir de la trona extraída del lago Magadi, en la región de Kajiado. El mineral se emplea en la elaboración de vidrio, jabones y detergentes, y su explotación comercial a gran escala allí comenzó en 1911.

Ruto sostuvo que, pese al potencial del yacimiento, la firma “no ha construido ninguna fábrica ni ha empleado a la población” local. Además, adelantó que el gobierno buscará una nueva empresa con la condición de que instale una planta de vidrio en el lugar.

Vista aérea de la zona de Magadi, en el condado de Kajiado, la región keniana donde opera Tata Chemicals. (REUTERS/Thomas Mukoya)
Vista aérea de la zona de Magadi, en el condado de Kajiado, la región keniana donde opera Tata Chemicals. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Las operaciones de la compañía permanecen suspendidas desde julio, cuando el Ministerio de Minería dispuso una revisión de cumplimiento previa a la orden de salida emitida esta semana. Según cifras oficiales, la extracción de carbonato de sodio en la zona generó 254.779 toneladas, valoradas en 56,9 millones de dólares, en el año previo a julio de 2025.

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La firma respondió en una comunicación a la Bolsa Nacional de Valores de India, en la que indicó que se encuentra “plenamente en cumplimiento” con la normativa keniana y que aguarda una notificación oficial sobre la revisión de sus tareas. No precisó si había recibido formalmente la orden de salida, aunque remarcó su disposición a mantener “un diálogo constructivo”.

La extracción de carbonato de sodio en la zona alcanzó 254.779 toneladas y un valor de 56,9 millones de dólares en el año previo a julio de 2025. (EP)
La extracción de carbonato de sodio en la zona alcanzó 254.779 toneladas y un valor de 56,9 millones de dólares en el año previo a julio de 2025. (EP)

El secretario principal de Industrialización, Juma Mukhwana, presentó en paralelo un proyecto para convertir el yacimiento en un polo de manufactura local de vidrio y detergentes, en sustitución del esquema actual de venta del mineral sin procesar. El funcionario sostuvo que “los recursos naturales del pueblo deben convertirse en la base de fábricas, empleos, tecnología y crecimiento económico a largo plazo”, y pidió a las corporaciones indias con intereses en Kenia que se instalen como “co-inversores y co-fabricantes” en lugar de limitarse a vender productos terminados.

La medida se suma a otro anuncio del jefe de Estado realizado el miércoles previo, cuando dispuso el cierre de pequeños comercios en manos de extranjeros y fijó el próximo lunes 7 de septiembre como plazo límite para cesar esa actividad. En esa oportunidad, cuestionó que “una persona venga de China o de cualquier otro lugar para ser vendedor ambulante o abrir una tienda pequeña”.

El respaldo legal de esa disposición se encuentra en el Proyecto de Ley de Contenido Local de 2025, actualmente en trámite parlamentario, que busca reservar determinados sectores comerciales para ciudadanos del país e imponer una cuota mínima del 60% de provisiones y servicios de origen nacional.

(Con información de AFP y EFE)

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