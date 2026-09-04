Colombia

Así era la excéntrica relación de ‘La Bebecita’ con ‘Bendito Menor’, cabecilla abatido de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

En medio de lujos y criminalidad se forjó el vínculo entre la pareja. La mujer salió de prisión domiciliaria y encontró la muerte el mismo día que su compañero sentimental

Alias Bendito Menor y La Bebesita
Rosa Angélica Tarazona había pagado prisión domiciliaria antes de volver a tener una relación con alias Bendito Menor - crédito @ell.bendito.menor4/TikTok
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En la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026, en Riohacha, La Guajira, la fuerza pública dio de baja a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, y a Rosa Angélica Tarazona, conocida como La Bebecita, en una vivienda donde también murieron otros dos hombres que, según las autoridades, integraban el círculo de seguridad del temido cabecilla.

El operativo cerró una relación que durante meses se había exhibido en redes sociales y avanzó en paralelo a investigaciones judiciales, una captura, una medida de prisión domiciliaria y el regreso de ella al lado de un hombre perseguido por las autoridades.

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La prisión domiciliaria de ‘La Bebecita’

En septiembre de 2025, Rosa Angélica fue capturada en Guachaca, zona rural de Santa Marta, con 19 años. Para los investigadores, no era solo la pareja sentimental de Pérez Toncel: la señalaban de cumplir funciones relacionadas con dinero, logística y pagos dentro de la estructura criminal a la que él pertenecía.

Fue judicializada y luego recibió prisión domiciliaria, con la obligación de permanecer en una vivienda mientras avanzaba el proceso. Según El Tiempo, esa decisión abrió una posibilidad de separación entre ambos, pero ella abandonó el lugar donde debía cumplir la medida y regresó hacia la zona donde estaba Naín.

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Alias Bendito Menor y La Bebesita
Alias Bendito Menor y alias La Bebesita compartían su vida sentimental en redes sociales - crédito @CNotiWeb/X

Antes de la persecución, la pareja había construido una exposición pública constante en internet. En sus publicaciones aparecían juntos en fiestas, viajes y distintos lugares del Caribe, además de imágenes de armas, dinero y vehículos.

Para las autoridades, esa actividad digital también permitía seguir el rastro de una pareja en movimiento. Rosa Angélica Tarazona dejó de ocupar un lugar secundario y pasó a ser un nombre identificado dentro de las investigaciones sobre la estructura de Pérez Toncel.

La propuesta de matrimonio

Uno de los episodios más visibles de la relación ocurrió en agosto de 2025, cuando alias Bendito Menor le propuso matrimonio a alias La Bebecita durante una celebración en una playa. Las fotografías de ese momento circularon ampliamente y mostraban al hombre buscado por las autoridades junto a la mujer que había elegido como compañera en una escena que contrastaba con el avance de la persecución en su contra.

Ella aceptó la propuesta. Esa imagen quedó luego como una de las últimas estampas de una relación que entró poco después en una fase más crítica: en septiembre ella fue capturada y parecía que los caminos de ambos podían separarse, pero la barrera de la domiciliaria duró poco.

Alias Bendito Menor y La Bebesita
Alias Bendito Menor y La Bebesita aparecieron en muchos espacios públicos hasta que fueron abatidos por las autoridadades en La Guajira - crédito @maximrudin/X

En enero de 2026, un operativo en una zona rural de Dibulla volvió a situar a la pareja cerca de la captura o la muerte. Pérez Toncel era presentado entonces como uno de los hombres más buscados del Caribe, y Rosa seguía dentro de su entorno inmediato.

Después de esa acción circularon versiones sobre la supuesta muerte de alias La Bebecita, pero esa información fue desmentida porque ella seguía viva y continuaba junto a él, pese al aumento de la presión oficial.

La intervención final ocurrió a inicios de septiembre en un inmueble de la capital de La Guajira. Allí fueron localizados Pérez Toncel y Rosa, y la operación terminó con la muerte de ambos y de otros dos hombres.

El jefe de Estado viajó a La Guajira la mañana del viernes 4 de septiembre y ofreció una rueda de prensa con los detalles de la acción policial que permitió abatir a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, su pareja sentimental alias La Bebecita, y otros dos hombres de su esquema de seguridad - crédito @isamg6/X

Posterior a eso, durante el 4 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella presentó como un triunfo de la fuerza pública el golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, además de confirmar ante los medios de comunicación los cuatro cadáveres tras el operativo, dentro de bolsas blancas.

Para algunos, se trata de mostrar los resultados de los operativos de la Policía Nacional y el Ejército en el nuevo Gobierno, pero otros consideran que la presencia de los cadáveres de dichos criminales no es bien visto.

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