Partido ASI se declaró de gobierno y respaldará las propuestas de De la Espriella: uno de sus congresistas ejercerá como independiente

La Dirección Nacional del partido ASI dio su concepto favorable frente a la decisión de declararse partido de Gobierno - crédito @PartidoASI_/X y Luisa González/Reuters

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El movimiento político Alianza Social Independiente (ASI) confirmó que será partido de gobierno, lo que quiere decir que sus bancadas en el Congreso de la República respaldarán las iniciativas que proponga la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Así lo dio a concer la colectividad en una declaración política enviada a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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“El partido Alianza Social Independiente - ASI, a través de su bancada en el Congreso de la República, en cumplimiento a lo establecido en la Ley estatutaria 1909 del 2018 y a lo estipulado en los estatutos del partido ASI, ha decidido declararse PARTIDO DE GOBIERNO frente al Gobierno Nacional encabezado por el Dr. Abelardo De la Espriella Otero, decisión que cuenta con el conocimiento y el concepto previo de la Dirección Nacional del partido”, precisó el movimiento político en la comunicación oficial.

El partido ASI se declaró de gobierno - crédito @elefantescol/X

El partido informó que el voto contrario a la decisión mayoritaria fue presentado por el senador Luis Carlos Rúa, conocido como Elefante Blanco, que solicitó que la colectividad se declarara en independencia. Pese a que el partido adoptó una postura a favor del Gobierno De la Espriella, el congresista tendrá la libertad de ejercer con independencia sus labores en el Legislativo, frente a las iniciativas que impulse el oficialismo.

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“En razón a lo anterior, y tal como lo establece el artículo 9 de la Ley estatutaria 1909 de 2018, mediante el presente oficio se procede a registrar ante la autoridad electoral para su respectiva inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos, momento a partir del cual se harán exigibles los derechos previstos en la mencionada Ley”, añadió.

El senador Luis Carlos Rúa se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que celebró el hecho de que se le permitiera ejercer con independencia.

El congresista "Elefante Blanco" actuará con independencia frente al Gobierno de De la Espriella - crédito @elefantescol/X

“¡Lo logramos! Tras la reunión del Comité Ejecutivo del @PartidoASI, aunque la mayoría votó declararse de Gobierno, me opuse y solicité mi libertad de opinión y voto. Seguiré siendo INDEPENDIENTE frente a este Gobierno y ante cualquier línea política a la que intenten vincularme”, precisó.

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La postura de otros partidos con respecto al Gobierno De la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo de Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador, y el Partido de la U, que se declararon oficialmente como colectividades de gobierno. Sin embargo, también tiene al Pacto Histórico como opositor, siendo el movimiento político con mayor número de curules en el Congreso.

Por otro lado, el partido Alianza Verde adoptó una posición media: se declaró en independencia. “Desde la independencia, acompañaremos las iniciativas que coincidan con estos principios y beneficien al país; presentaremos alternativas cuando existan mejores caminos y ejerceremos un control político y vigilancia al poder”, precisó la colectividad en la comunicación oficial.

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Además, indicó que defenderá lo establecido en la Constitución Política de Colombia y el Estado social de derecho. También procurará garantizar el equilibrio de poderes, la protección de los derechos humanos y de los animales, del agua, del campo y de la biodiversidad.

Los legisladores Santiago Osorio, Ariel Ávila y Alejandra Abásolo hacen parte de los congresistas que pidieron que Alianza Verde se declarara en oposición, pero fueron derrotados por la mayoría, que votó por la independencia - crédito @ArielAnaliza/X

Sin embargo, varios congresistas del movimiento político rechazaron la decisión de declararse en independencia. Propusieron que el partido fuera de oposición. Entre los legisladores que no estuvieron de acuerdo con la postura mayoritaria están el senador Ariel Ávila, el representante a la Cámara Santiago Osorio y la también representante Alejandra Gabriela Abásolo.

“Efectivamente, solicitamos al partido declararse en oposición, pero hemos tenido una pérdida, digamos, bastante amplia. Solo ocho votamos esta posibilidad de declararnos en oposición frente al autoritarismo que ya se empieza a ver por parte de este Gobierno”, explicó Osorio. No obstante, los congresistas ejercerán desde la oposición.

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