George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

El actor explicó en Venecia por qué dejó de dirigir y confirmó que su próximo paso será volver a la saga Ocean’s (REUTERS/Yves Herman)

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George Clooney confirmó en el Festival de Cine de Venecia que no planeó volver a dirigir después de estrenar The Boys in the Boat en 2023. La decisión, según contó a People, no respondió a un conflicto creativo ni a una mala experiencia de set: se apoyó en un criterio de logística familiar que, para él, volvió inviable el calendario que exige ponerse detrás de cámara.

El dato industrial más concreto quedó atado a su agenda inmediata: Clooney retomó el rol de Danny Ocean en Ocean’s 14, una secuela cuya producción quedó programada para comenzar este año. El actor viajó a la 83ª edición del certamen para recibir el León de Oro a la trayectoria durante la ceremonia de apertura.

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En la conferencia de prensa en Venecia, Clooney, de 65 años, enmarcó su salida de la dirección como una decisión no confrontativa. “No sigo trabajando como director por nada negativo. Tuve grandes experiencias”, dijo. También ubicó la recepción del público como una variable cambiante: “Hice películas que la gente odió cuando salieron y ahora les gustan. Hice películas que gustaron y ahora, al verlas, ya no funcionan. El momento tiene mucho que ver”.

El cálculo de calendario que lo alejó de la dirección

Clooney dijo que la dirección exige un año completo de rodaje, algo que hoy no quiere compatibilizar con la crianza de sus hijos (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

Clooney detalló el motivo operativo que, según él, inclinó la balanza hacia la actuación. “La única razón por la que no dirijo, que me encanta, es porque tengo dos chicos de nueve años y, para pasar tiempo con ellos… Si actúo en una película, son tres meses y puedo ir, volver, ir y volver”, explicó a People. Luego comparó con el compromiso de rodaje de un director: “Cuando dirigís una película, es un año donde sea que estés y no hay viajes de ida y vuelta. Así que ya no puedo hacer eso”.

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La ecuación familiar se apoyó en un dato puntual: Clooney y su esposa Amal Clooney se casaron en Italia en 2014 y recibieron a los gemelos Alexander y Ella en junio de 2017. El actor tenía 56 años cuando nacieron.

El actor ya había planteado ante la misma revista un criterio de selección de proyectos centrado en prioridades domésticas. “En el matrimonio, y ahora con los chicos, entregás el egoísmo de mirar solo por vos. Es algo maravilloso. Amal y yo lo hablamos todos los días. Nos sentimos con mucha suerte”, dijo entonces.

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Broadway, el traslado a Nueva York y el límite escolar

Su experiencia reciente en Broadway reforzó una decisión: ya no quiere alterar la rutina escolar de su familia por trabajo (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

La reorganización del trabajo también quedó expuesta en su paso por los escenarios. Los gemelos tenían siete años cuando Clooney debutó en Broadway en 2025 con una adaptación teatral de Good Night, and Good Luck. Según el medio, esa participación le valió una nominación al Premio Tony por su interpretación del periodista de CBS Edward R. Murrow.

En Venecia, Clooney recordó que esa producción implicó mudar a toda la familia a Nueva York por un período. “Lo último que hice fue esta obra el año pasado en Broadway y eso nos llevó a todos por un tiempo”, dijo ante la prensa. Y fijó un límite concreto para la planificación: “Ya no puedo sacar a los chicos de la escuela. Así que estoy muy contento haciendo esto. Es divertido ser actor. La estoy pasando bien, la verdad”.

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Ocean’s 14: el próximo rodaje con Danny Ocean

Mientras descarta volver detrás de cámara, Clooney se enfoca en actuar y prepara el inicio de una nueva secuela de Ocean’s (Warner Bros)

George Clooney retomó su lugar en el frente de cámara con un título que ordenó su cronograma: Ocean’s 14. El actor volvió como Danny Ocean y, según People, lo acompañaron Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts y Don Cheadle.