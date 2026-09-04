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Giorgia Meloni celebró que su Gobierno se convirtió en el más longevo de la historia de Italia

La primera ministra destacó la estabilidad de la coalición de derecha y defendió la continuidad de su gestión de cara a las próximas elecciones

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el pasado 20 de abril de 2026 en el Palazzo Chigi en Roma, Italia (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el pasado 20 de abril de 2026 en el Palazzo Chigi en Roma, Italia (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró este viernes que su Gobierno se haya convertido en el más duradero de la historia de Italia. En ese marco, reivindicó la continuidad de la coalición de derecha integrada por Hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia, al frente del poder desde octubre de 2022.

Hoy nuestro Gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana. Es un dato que acojo con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad. Porque la estabilidad no es un récord para exhibir, sino la condición que permite a una nación programar, decidir, mantener los compromisos y hacerse respetar”, expresó la jefa del Ejecutivo luego de superar los 1.413 días de gestión.

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Meloni, además de haber sido la primera mujer en ocupar ese cargo, destacó la labor de su administración en áreas como la reducción del desempleo, el respaldo a las familias y el refuerzo de la seguridad nacional.

“Los resultados están ahí, pero sabemos bien cuántas cosas quedan aún por hacer”, sostuvo. También remarcó la disciplina en las cuentas públicas y afirmó que su Gobierno logró devolverle a Italia “peso y credibilidad en la escena internacional”.

La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, sostiene un cartel de agradecimiento (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Archivo)
La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, sostiene un cartel de agradecimiento (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Archivo)

En ese sentido, puso en valor la alianza que comparte con Matteo Salvini y Antonio Tajani, y aseguró que la estabilidad alcanzada responde a una “coalición unida, que gobierna con una visión común y que ha elegido estar junta no contra alguien, sino para realizar un proyecto para Italia”.

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La mandataria también subrayó que los gobiernos más extensos de la historia italiana han sido encabezados por la derecha. El suyo, de hecho, superó uno de los mandatos de Silvio Berlusconi entre 2001 y 2005. “La estabilidad se construye cuando una alianza comparte valores, objetivos y una visión de la nación, no cuando la única razón para estar juntos es impedir que otros gobiernen”, enfatizó.

Al mismo tiempo, agradeció el respaldo recibido en 2022, cuando Hermanos de Italia pasó de ser una fuerza minoritaria de ultraderecha a convertirse en el principal partido del país. Con ese antecedente, ya proyecta buscar la continuidad de su Gobierno el próximo año, cuando Italia vuelva a votar.

“Volveremos ante los ciudadanos con lo que hemos hecho, con lo que queda por hacer y con nuestra idea de futuro. Y serán una vez más ellos quienes decidan si merecemos continuar este camino”, añadió, al dejar en claro que el Ejecutivo seguirá “adelante, con los pies en la tierra y la mirada dirigida al futuro”.

A lo largo de casi ocho décadas de República, Italia ha tenido alrededor de 70 gobiernos y más de 30 primeros ministros, una muestra de la histórica inestabilidad política del país, donde los Ejecutivos han durado en promedio apenas 13 meses.

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