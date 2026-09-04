Colombia

Autodefensas Conquistadoras se pronunciaron sobre la muerte del cabecilla ‘Bendito Menor’ y su novia ‘La Bebecita’: aseguraron que no habrá represalias

En una operación militar adelantada en Riohacha, La Guajira, el señalado cabecilla de las Acsn y su pareja fueron abatidos. Durante un largo tiempo de búsqueda, el criminal retó a las autoridades

Alias Bendito Menor solía aparecer en redes sociales con su pareja, alias La Bebecita, retando a las autoridades - crédito Colombia Oscura/X y @ACSN_oficial/X
Alias Bendito Menor solía aparecer en redes sociales con su pareja, alias La Bebecita, retando a las autoridades - crédito Colombia Oscura/X y @ACSN_oficial/X
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En medio de rumores, se confirmó que Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), fue abatido en una operación militar ejecutada en el barrio Los Olivos de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

Desde el Batallón Cartagena de Riohacha, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a los hechos y aseguró que este resultado operacional responde a un trabajo conjunto de distintas instituciones de la fuerza pública.

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“Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional, por un comando especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país (...). Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano”, precisó el jefe de Estado en declaraciones públicas.

Por medio de un comunicado, las Acsn también confirmaron la muerte del peligroso cabecilla.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, ocurrido en el marco de un operativo adelantado por la Fuerza Pública. Se reconoce el impacto que este hecho representa para sus familiares, allegados y para las comunidades que han conocido de los acontecimientos registrados durante las últimas horas”, precisó la organización criminal en la comunicación oficial.

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De igual manera, lamentó la muerte de Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, que era la pareja sentimental de alias Bendito Menor. Recientemente, el señalado criminal se había comprometido en matrimonio con la mujer.

El grupo terrorista también informó que, aunque la operación militar ordenada por el Gobierno nacional supone una afectación para la organización al margen de la ley, no habrá retaliaciones de ningún tipo.

“Hacemos un llamado a la población civil de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar a mantener la calma. Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”, indicó el grupo armado.

En desarrollo...

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