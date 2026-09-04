¡Gokú llega al Tren Ligero! El saiyajin dará la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero de Guadalajara

El actor de doblaje Mario Castañeda, inmortalizado por prestar su voz a Gokú en Dragon Ball Z, Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel y a estrellas como Jim Carrey o Bruce Willis, dará la bienvenida a las y los usuarios del Tren Ligero en sus trayectos cotidianos por la Perla Tapatía.

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Los viajes cotidianos de miles de usuarios del Tren Ligero de Guadalajara tendrán a partir de ahora un inesperado acompañante: la voz de Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje que durante décadas ha marcado a distintas generaciones con personajes como Gokú de Dragon Ball Z.

El intérprete, cuya trayectoria también incluye trabajos como la voz de Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel, además de personajes interpretados por actores como Jim Carrey y Bruce Willis, se incorporará a las megafonías de las estaciones del sistema de transporte de Jalisco.

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El anuncio fue realizado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur Jalisco) mediante su cuenta oficial de X, donde presentó al actor como la nueva voz que acompañará a los pasajeros durante sus recorridos por la Perla Tapatía.

(Ilustración: Jesús Aviles)

La dependencia compartió el siguiente mensaje: “Una voz que seguramente reconocerás ahora también forma parte de tus recorridos: Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje y voz de personajes como Gokú de Dragon Ball, es la nueva voz que escucharás en nuestras estaciones”.

La noticia rápidamente conectó con los seguidores de Dragon Ball, particularmente con quienes crecieron escuchando a Castañeda interpretar al protagonista de una de las franquicias de anime más populares en México.

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En un video difundido por la propia institución, el actor habló sobre su incorporación al sistema de transporte y manifestó la emoción que le provoca formar parte de una actividad tan cotidiana para los habitantes de Guadalajara.

(Foto: Gobierno de México)

“Hola amigos de Guadalajara, ¿Cómo están? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje, voz de Gokú de Dragon Ball (…) de muchos personajes de doblaje. Solo quiero comentarles, porque estoy muy emocionado, que voy a ser la voz de darles la bienvenida en el Tren Ligero de Guadalajara. Ahí me van a escuchar, espero que les guste. Para mí es muy emocionante y es un honor”, expresó.

La participación del actor representa un peculiar encuentro entre la cultura pop y el transporte público, ya que una voz ampliamente reconocida por los aficionados al doblaje pasará a formar parte de los anuncios que los usuarios escuchan durante sus traslados.

La llegada de Gokú provoca debate

El doblaje que definió a Dragon Ball en Latinoamérica tendrá presencia en Lima con Mario Castañeda y René García, figuras clave en la construcción sonora del anime más popular. (Difusión)

Aunque la propuesta fue recibida con entusiasmo por numerosos fanáticos, la conversación en redes sociales no se quedó únicamente en la nostalgia.

Una parte de los usuarios celebró que una figura tan reconocida del doblaje mexicano se incorpore a un espacio utilizado diariamente por miles de personas. Para los seguidores de Dragon Ball, escuchar a Mario Castañeda durante un recorrido en el Tren Ligero representa una especie de homenaje a la cultura popular que marcó a varias generaciones.

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La iniciativa también provocó comentarios relacionados con la nostalgia por los años noventa, época en la que Dragon Ball Z se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más importantes entre el público mexicano.

Sin embargo, también aparecieron voces críticas que cuestionaron la decisión desde otra perspectiva. Algunos ciudadanos consideraron que, antes de incorporar una voz reconocida para las estaciones, las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos y recursos en resolver problemas relacionados con la infraestructura del transporte.

Entre los principales reclamos mencionados en redes sociales aparecen las fallas recurrentes en escaleras eléctricas y elevadores, elementos particularmente importantes para garantizar la movilidad de personas que necesitan accesibilidad dentro de las instalaciones.

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De esta manera, la llegada de Mario Castañeda al Tren Ligero terminó convirtiéndose en un tema que va más allá de Dragon Ball. Mientras los fanáticos celebran la posibilidad de escuchar a la voz de Gokú durante sus viajes, otros usuarios aprovecharon la conversación para exigir que las autoridades atiendan primero las necesidades de mantenimiento del sistema.

Por ahora, la voz que millones de mexicanos identifican con frases y momentos de Gokú comenzará a formar parte de la rutina de los tapatíos, convirtiendo un traslado cotidiano en una experiencia con un toque de nostalgia.

La combinación resulta peculiar: el guerrero Saiyajin que durante años acompañó a varias generaciones frente al televisor ahora también estará presente en los recorridos de Guadalajara, aunque esta vez no para enfrentar a Freezer, Cell o Majin Buu, sino para dar la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero.

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