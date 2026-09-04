México

¡Gokú llega al Tren Ligero! El saiyajin dará la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero de Guadalajara

La iniciativa desató nostalgia entre los fans de Dragon Ball, aunque también generó críticas por las prioridades del transporte público

El actor de doblaje Mario Castañeda, inmortalizado por prestar su voz a Gokú en Dragon Ball Z, Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel y a estrellas como Jim Carrey o Bruce Willis, dará la bienvenida a las y los usuarios del Tren Ligero en sus trayectos cotidianos por la Perla Tapatía.

Guardar

Los viajes cotidianos de miles de usuarios del Tren Ligero de Guadalajara tendrán a partir de ahora un inesperado acompañante: la voz de Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje que durante décadas ha marcado a distintas generaciones con personajes como Gokú de Dragon Ball Z.

El intérprete, cuya trayectoria también incluye trabajos como la voz de Bruce Banner en el Universo Cinematográfico de Marvel, además de personajes interpretados por actores como Jim Carrey y Bruce Willis, se incorporará a las megafonías de las estaciones del sistema de transporte de Jalisco.

PUBLICIDAD

El anuncio fue realizado por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur Jalisco) mediante su cuenta oficial de X, donde presentó al actor como la nueva voz que acompañará a los pasajeros durante sus recorridos por la Perla Tapatía.

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)

La dependencia compartió el siguiente mensaje: “Una voz que seguramente reconocerás ahora también forma parte de tus recorridos: Mario Castañeda, reconocido actor de doblaje y voz de personajes como Gokú de Dragon Ball, es la nueva voz que escucharás en nuestras estaciones”.

La noticia rápidamente conectó con los seguidores de Dragon Ball, particularmente con quienes crecieron escuchando a Castañeda interpretar al protagonista de una de las franquicias de anime más populares en México.

PUBLICIDAD

En un video difundido por la propia institución, el actor habló sobre su incorporación al sistema de transporte y manifestó la emoción que le provoca formar parte de una actividad tan cotidiana para los habitantes de Guadalajara.

(Foto: Gobierno de México)
(Foto: Gobierno de México)
“Hola amigos de Guadalajara, ¿Cómo están? Soy Mario Castañeda, actor de doblaje, voz de Gokú de Dragon Ball (…) de muchos personajes de doblaje. Solo quiero comentarles, porque estoy muy emocionado, que voy a ser la voz de darles la bienvenida en el Tren Ligero de Guadalajara. Ahí me van a escuchar, espero que les guste. Para mí es muy emocionante y es un honor”, expresó.

La participación del actor representa un peculiar encuentro entre la cultura pop y el transporte público, ya que una voz ampliamente reconocida por los aficionados al doblaje pasará a formar parte de los anuncios que los usuarios escuchan durante sus traslados.

La llegada de Gokú provoca debate

Mario Castañeda – Gokú – Vegeta – René García – Perú – entretenimiento – 7 enero
El doblaje que definió a Dragon Ball en Latinoamérica tendrá presencia en Lima con Mario Castañeda y René García, figuras clave en la construcción sonora del anime más popular. (Difusión)

Aunque la propuesta fue recibida con entusiasmo por numerosos fanáticos, la conversación en redes sociales no se quedó únicamente en la nostalgia.

Una parte de los usuarios celebró que una figura tan reconocida del doblaje mexicano se incorpore a un espacio utilizado diariamente por miles de personas. Para los seguidores de Dragon Ball, escuchar a Mario Castañeda durante un recorrido en el Tren Ligero representa una especie de homenaje a la cultura popular que marcó a varias generaciones.

La iniciativa también provocó comentarios relacionados con la nostalgia por los años noventa, época en la que Dragon Ball Z se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más importantes entre el público mexicano.

Imagen SPT35Y22RREGNORTIJ5VIED2XI

Sin embargo, también aparecieron voces críticas que cuestionaron la decisión desde otra perspectiva. Algunos ciudadanos consideraron que, antes de incorporar una voz reconocida para las estaciones, las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos y recursos en resolver problemas relacionados con la infraestructura del transporte.

Entre los principales reclamos mencionados en redes sociales aparecen las fallas recurrentes en escaleras eléctricas y elevadores, elementos particularmente importantes para garantizar la movilidad de personas que necesitan accesibilidad dentro de las instalaciones.

De esta manera, la llegada de Mario Castañeda al Tren Ligero terminó convirtiéndose en un tema que va más allá de Dragon Ball. Mientras los fanáticos celebran la posibilidad de escuchar a la voz de Gokú durante sus viajes, otros usuarios aprovecharon la conversación para exigir que las autoridades atiendan primero las necesidades de mantenimiento del sistema.

Por ahora, la voz que millones de mexicanos identifican con frases y momentos de Gokú comenzará a formar parte de la rutina de los tapatíos, convirtiendo un traslado cotidiano en una experiencia con un toque de nostalgia.

La combinación resulta peculiar: el guerrero Saiyajin que durante años acompañó a varias generaciones frente al televisor ahora también estará presente en los recorridos de Guadalajara, aunque esta vez no para enfrentar a Freezer, Cell o Majin Buu, sino para dar la bienvenida a los pasajeros del Tren Ligero.

Temas Relacionados

GokúTren LigeroGuadalajaraviralanimeDragón Ballmexico-viralesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fenómeno “El Niño”: estas son las regiones de México que podrían enfrentar más lluvias, calor y sequía

Los cambios esperados abarcan desde chubascos por encima de lo normal hasta escenarios de menor precipitación en diversas zonas de México

Fenómeno “El Niño”: estas son las regiones de México que podrían enfrentar más lluvias, calor y sequía

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Seis órdenes de cateo fueron ejecutadas en distintos puntos de Oaxaca como parte de investigaciones contra una célula presuntamente dedicada a la extorsión y el cobro de cuotas

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Slim Domit ve grandes oportunidades para el país con el Plan México y promete mantener inversiones

El presidente de los Consejos de Administración de América Móvil y Grupo Carso destacó que el Plan México puede impulsar la inversión y el crecimiento económico del país

Slim Domit ve grandes oportunidades para el país con el Plan México y promete mantener inversiones

Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

Ambos detenidos fueron imputados por homicidio calificado en agravio de dos o más personas y maltrato animal

Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

La UNAM regresa a exámenes presenciales tras fracaso de la prueba en línea

Este año, la universidad realizó por primera vez la prueba de ingreso a la licenciatura vía remota, lo que generó diversos conflictos relacionados con casos de trampa

La UNAM regresa a exámenes presenciales tras fracaso de la prueba en línea
MÁS NOTICIAS

NARCO

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

CNDH exige al Gobierno de México atender reclutamiento forzado por el narco: ve fallas estructurales en muerte de joven de 15 años en Michoacán

Marina y Fiscalía de Oaxaca desarticulan parte de una célula señalada por extorsión y cobro de cuotas

Así es Barrientos, el reclusorio más saturado del Edomex donde ingresaron a los imputados del multihomicidio del músico de Camilo Séptimo

La explosión de una embarcación en Boca del Río que involucró al diputado Zenyazen Escobar meses antes de morir

Decomisaron casi 17 toneladas de metanfetamina en Sinaloa equivalente a 347 millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Localizan muerto al vidente Farath Coronel, colaborador del programa “Hoy”

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

El día que Lucía Méndez cantó “El Canal de las Estrellas” y definió la estética de Televisa a finales de los 80

Cine en las alturas: Utopia Tlallipan presentará Soy Frankelda y El viaje de Teo gratis

¿Cuánto valen las criptomonedas en pesos mexicanos? El detrás de la hipótesis del multihomicidio al tecladista de Camilo Séptimo

DEPORTES

De luchadoras a réferis: La Vaquerita y La Comandante revelan el difícil reto de impartir justicia en el CMLL

De luchadoras a réferis: La Vaquerita y La Comandante revelan el difícil reto de impartir justicia en el CMLL

Nadie lo esperaba: Julio César Chávez irrumpe en La Casa de los Famosos y paraliza a los habitantes con un inesperado anuncio

Chivas vs Atlas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil

Muere a los 15 años futbolista promesa del Piratas de Veracruz durante un entrenamiento

Qué piensa Julio César Chávez sobre Canelo Álvarez y una posible pelea en el Estadio Azteca