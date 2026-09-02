La ONU se prepara para una polémica votación sobre el programa nuclear de Irán antes de la Asamblea General (REUTERS)

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Francia anticipó el martes que el Consejo de Seguridad de la ONU votará en septiembre la renovación del mandato del panel de expertos que supervisa las sanciones contra Irán, una decisión que puede enfrentar a París con Rusia y China, países que cuestionan el régimen de sanciones y los mecanismos de supervisión.

El mandato del panel, que respalda el trabajo del comité de sanciones de Naciones Unidas contra Irán, expira el 26 de septiembre, durante la reunión anual de líderes mundiales de la Asamblea General de la ONU. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán figura entre los principales asuntos previstos para la agenda de ese período.

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El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, presentó el martes ante periodistas los planes de la presidencia francesa del Consejo de Seguridad, que París ocupa durante septiembre. En ese marco, señaló que la cuestión nuclear y el incumplimiento de las obligaciones de Irán ante Naciones Unidas ocuparán un lugar central en las discusiones sobre el país.

“El Consejo finalmente tendrá que votar sobre la renovación del mandato del panel de expertos sobre Irán”, declaró Bonnafont.

El diplomático agregó: “Ese tema se volvió a plantear en septiembre de 2025, cuando restablecimos las sanciones contra el país tras el incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones en virtud de su programa nuclear”.

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El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont (REUTERS)

Diplomáticos de Naciones Unidas señalaron que la votación está prevista para el 17 de septiembre. Según esas fuentes citadas por Reuters, la convocatoria de una votación aumenta la posibilidad de que Rusia y China utilicen su poder de veto, ya que ambos países sostienen que el Consejo de Seguridad ya no tiene mandato para abordar la cuestión nuclear iraní.

En una declaración conjunta emitida en marzo, Rusia y China sostuvieron, en referencia al comité de sanciones, que el Consejo de Seguridad “no puede proceder a restablecer el Comité 1737 ni su Grupo de Expertos”.

El comité de sanciones fue creado en 2006 para supervisar las sanciones impuestas contra Irán por su programa nuclear, mediante la resolución 1737 del Consejo de Seguridad. A diferencia del panel de expertos, el comité no cuenta con un mandato de duración determinada.

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Las misiones de Rusia y China ante Naciones Unidas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre los planes para la votación.

El antecedente más reciente de un veto ruso a la renovación de un mecanismo de supervisión de sanciones se produjo en 2024, cuando Moscú bloqueó la extensión anual del mandato de un panel de expertos encargado de supervisar el cumplimiento de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte por sus programas nuclear y de misiles balísticos.

El comité de sanciones fue creado en 2006 para supervisar las sanciones impuestas contra Irán por su programa nuclear, mediante la resolución 1737 del Consejo de Seguridad (REUTERS)

La disputa sobre Irán se relaciona con la decisión adoptada el año pasado por Reino Unido, Francia y Alemania de activar un mecanismo de “restablecimiento” de Naciones Unidas. La medida permitió reimponer las sanciones que habían sido levantadas bajo el acuerdo nuclear con Irán de 2015, respaldado por la ONU, después de que los tres países concluyeran que Teherán no cumplía con sus compromisos del pacto destinado a impedir el desarrollo de un arma nuclear.

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Irán niega que busque desarrollar armas nucleares, mientras que su programa de enriquecimiento de uranio mantiene la preocupación de Estados Unidos y sus aliados sobre la posibilidad de que Teherán conserve la capacidad de producirlas en el futuro. El uranio enriquecido puede utilizarse tanto para generar energía en centrales eléctricas como para fabricar el núcleo de un arma nuclear.

(Con información de REUTERS)