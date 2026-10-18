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Un avión de Austrian Airlines que volaba de Tel Aviv a Viena aterrizó de emergencia en Bulgaria por una amenaza de bomba

El Airbus A320 fue escoltado por un caza búlgaro. El aviso se suma a una serie de alertas en vuelos con Israel desde el intento de ataque a un avión de Flydubai, el 30 de septiembre

Avión de Austrian Airlines (Web de la aerolínea).
Avión de Austrian Airlines (Web de la aerolínea).
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Un avión de Austrian Airlines que volaba de Tel Aviv a Viena aterrizó de emergencia este domingo en Sofía, la capital de Bulgaria, tras una amenaza de bomba. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones búlgaro confirmó el desvío. Las autoridades inspeccionaron la aeronave una vez evacuados los pasajeros, sin que hasta ahora se haya confirmado la existencia de un artefacto.

El Airbus A320 transportaba a 51 pasajeros y seis tripulantes. El aviso llegó cuando el aparato sobrevolaba la zona fronteriza con Rumanía, y la tripulación decidió aterrizar en la capital búlgara. Un caza de la Fuerza Aérea de Bulgaria despegó y escoltó al avión hasta la pista, según el protocolo previsto para estos casos. La aerolínea confirmó que existió una amenaza contra el vuelo.

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Las versiones sobre el origen del aviso difieren. Medios israelíes señalan que las autoridades austríacas recibieron en Viena una llamada que alertaba de un objeto sospechoso a bordo; otros afirman que telefoneó un ciudadano austríaco que no viajaba en el avión. Ninguna fue confirmada oficialmente. La Fuerza Aérea de Israel precisó que el episodio ocurrió fuera de su espacio aéreo y que no intervino.

El incidente se produce en un momento de alta tensión para la aviación con destino a Israel. El 30 de septiembre, el copiloto omaní de un vuelo de Flydubai entre Dubái y Tel Aviv apuñaló al comandante, el piloto indio Smit Machchhar, con 174 pasajeros a bordo, en su mayoría israelíes. Pasajeros y tripulantes forzaron la entrada a la cabina y redujeron al agresor. El avión perdió unos 17.000 pies de altitud (unos 5.200 metros) en un minuto, según Flightradar24.

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FOTO ARCHIVO. Un vuelo de Flydubai con pasajeros procedentes de Tabuk (Arabia Saudí) aterriza en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. EFE/EPA/ABIR SULTAN
FOTO ARCHIVO. Un vuelo de Flydubai con pasajeros procedentes de Tabuk (Arabia Saudí) aterriza en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv (Israel), el 30 de septiembre de 2026. EFE/EPA/ABIR SULTAN

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos informó el 9 de octubre de que el copiloto pretendía estrellar el aparato contra una terminal del aeropuerto Ben Gurion, de Tel Aviv, y de que había hecho antes dos vuelos en la misma ruta para familiarizarse con ella. Había entrado en Flydubai en enero de 2026, tras pasar por Oman Air y Royal Air Maroc. La investigación continúa abierta. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el hecho de intento de atentado yihadista.

Flydubai vuela a Tel Aviv desde noviembre de 2020, cuando inauguró su servicio regular tras la normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Esa ruta, abierta con el acercamiento entre ambos países, fue el escenario del intento de ataque.

Las alertas se repitieron la semana pasada. El 13 de octubre, un Airbus A330neo de Delta Air Lines procedente de Nueva York fue llevado a una zona aislada del aeropuerto Ben Gurion y evacuado tras un aviso anónimo. La Autoridad de Aeropuertos de Israel informó de que la inspección no halló nada inusual. Ese mismo día, otro vuelo de Delta con destino a Israel fue retenido en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, tras una llamada que advertía de una bomba. Según la prensa israelí, las autoridades sospechan que el autor de ambos avisos pudo ser el mismo.

Delta había reanudado el 6 de septiembre de 2025 sus vuelos diarios entre Nueva York y Tel Aviv, suspendidos desde el 28 de febrero, día en que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Las aerolíneas estadounidenses ya habían interrumpido sus servicios a Israel tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

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