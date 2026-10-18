Las revelaciones de Christian Horner que sacudieron a la F1: cómo lo despidió Red Bull, quién fue “el topo” y el presagio de Geri Halliwell

Christian Horner y su mujer, Geri Halliwell, quien le anticipó que la cúpula de Red Bull no lo quería (Photo by Clive Mason/Getty Images)

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El ex jefe de Red Bull, Christian Horner, contó por primera vez cómo transcurrió la reunión del 9 de julio de 2025 en la que la escudería austriaca le comunicó su salida tras dos décadas al frente del equipo. El británico reveló además que su esposa, Geri Halliwell, había anticipado el desenlace una semana antes, y apuntó contra Helmut Marko (ex asesor del equipo) por su comportamiento durante los años finales de su gestión.

Las declaraciones forman parte de la promoción de su autobiografía, titulada Drive, que la editorial Penguin Random House publicará el 22 de octubre. En el libro y en entrevistas posteriores, Horner reconstruyó el momento en que dejó de ser el jefe de equipo más veterano de la parrilla de la F1, una posición que ocupaba desde la fundación de Red Bull Racing en 2005.

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El desenlace se gestó durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, la última carrera que Horner dirigió al frente del equipo. Como anfitrión habitual de la delegación de Red Bull en su país natal, el directivo recibió en su casa a figuras como Laurent Mekies -quien lo sucedió en el cargo-, Peter Bayer y Marko, entre otros integrantes de la cúpula de la escudería y de su filial Racing Bulls.

“Durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña, algunos de los dirigentes vinieron a mi casa para cenar y los pilotos, como ya habíamos hecho, de los dos equipos, el sábado por la noche”, relató Horner en el podcast High Performance. Al día siguiente de la carrera, recibió un mensaje en el que le solicitaban viajar a Londres para una reunión que, según le explicaron, trataría temas de marketing.

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Christian Horner acusó a Helmut Marko de filtrar información interna de Red Bull (REUTERS/Christian Bruna)

“Se le dio un aire de reunión de marketing, porque llevaban tiempo hablando de la dilución, de los rollos y de que quizá el departamento de marketing volviera a Austria. Pero en cuanto llegué a la reunión, la recepcionista me dijo: ‘Te están esperando arriba’. Supe lo que me esperaba”, indicó el ex directivo. En la sala lo aguardaban Marko, el directivo Oliver Mitzlaff y el responsable de Recursos Humanos de la compañía.

“En cuanto ves a ese grupo, ya lo sabes”, afirmó Horner, que no presentó objeciones durante el encuentro y solo preguntó los motivos de la decisión, sin recibir una explicación detallada. “Me dijeron que, desde el punto de vista operativo, querían tomar un rumbo diferente. La decisión ya estaba tomada. No me dieron ninguna explicación real más allá de que la empresa quería tomar otro rumbo, pero tras haber dedicado cuerpo y alma a una empresa durante todo ese tiempo, me pareció una forma muy fría de llegar a esa conclusión”, agregó.

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Según el relato de Horner, su esposa, la cantante y ex integrante de las Spice Girls Geri Halliwell, había percibido el cambio de clima dentro del equipo durante el Gran Premio de Austria, disputado días antes del despido. “Geri me comentó que se notaba algo diferente, que la dinámica de la energía que se respiraba en el ambiente era distinta, y me dijo que creía que ya no me querían, que no me valoraban”, recordó el británico. “Sabía que tenía razón, pero la verdad es que no quería oírlo”, admitió.

La pareja, casada desde 2015, atravesó un año antes otro episodio de tensión pública vinculado a una investigación interna de Red Bull por acusaciones de comportamiento inapropiado hacia una empleada, denuncia que fue desestimada en dos oportunidades por investigadores independientes. Horner descartó que ese proceso estuviera relacionado con su salida posterior del equipo y atribuyó la decisión a los resultados deportivos, en un contexto donde McLaren había desplazado a Red Bull como fuerza dominante de la Máxima.

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Junto a Max Verstappen, quien ganó sus cuatro títulos en Red Bull y bajo el mando del team manager inglés (REUTERS/Issei Kato)

Al día siguiente de la reunión en Londres, Horner se dirigió al personal de la escudería en su sede de Milton Keynes. Según contó, buena parte de los empleados presentes esperaba un anuncio sobre la salida de Max Verstappen, en medio de versiones sobre un posible malestar del piloto con el equipo. “La sala estaba a reventar, se sintió ese shock. Fue emotivo, vi a gente llorando delante mío”, relató el ex piloto sobre la reacción del personal al conocer que era él quien dejaba la organización.

En otro tramo de sus revelaciones, Horner cuestionó la lealtad de Marko, con quien compartió dos décadas de trabajo conjunto en la dirección deportiva del equipo. El vínculo entre ambos, clave durante los títulos conseguidos con Sebastian Vettel y Verstappen, se deterioró de forma progresiva tras la muerte de Dietrich Mateschitz, cofundador de Red Bull, en 2022, cuando se intensificó la disputa interna por el control de la estructura deportiva.

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Horner relató además un episodio anterior en el que Marko filtró a David Coulthard su salida del equipo mientras ambos se encontraban en el baño del paddock, pese al pedido explícito del británico de mantener la decisión en reserva hasta un anuncio oficial. “Típico de Helmut, entró como una apisonadora y arruinó un proceso delicado”, escribió en su libro.

Marko, que dejó su cargo en Red Bull a finales de 2025, rechazó en el pasado cualquier vínculo con filtraciones de información del equipo, incluida la difusión anónima de archivos relacionados con la investigación de 2024.

Horner no presentó pruebas concluyentes que lo responsabilicen a Marko de forma directa por ese episodio en particular, aunque sus declaraciones reavivaron las versiones sobre las tensiones que marcaron los últimos años de la gestión conjunta al frente de la escudería.

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