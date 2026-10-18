Colombia

Salario mínimo de 2027 no podría tener el aumento que proponen los trabajadores de Colombia: señalan que “viven en otro planeta” y que deben “leer la ley”

Fabio Arias, presidente saliente de la CUT, dijo que pedirán que la subida sea de $673.098 mensuales al ingreso básico vigente y el Comando Nacional Unitario revisará la cifra antes de la concertación

En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000 con auxlio de transporte incluido y es devengado por 2,4 millones de trabajadores - crédito Leonardo Muñoz/EFE
En la actualidad, el salario mínimo en Colombia es de $2.000.000 con auxlio de transporte incluido y es devengado por 2,4 millones de trabajadores - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) contempla pedir un aumento del salario mínimo de 2027 del 38,5%, una propuesta que, aplicada de forma hipotética al ingreso básico vigente de 2026 —fijado en $1.750.905 sin auxilio de transporte—, llevaría el salario a $2.424.003 mensuales, un alza de $673.098 al mes.

La iniciativa fue expuesta inicialmente por el saliente presidente del sindicato, Fabio Arias, como referencia para la discusión sindical previa a la concertación.

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El dirigente señaló que el objetivo es acercarse a un “salario mínimo vital”, ante la brecha que, según su planteamiento, existe entre los ingresos actuales y los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los trabajadores.

La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa
Fabio Arias será reemplazado por Nelson Alarcón en la Presidencia de la CUT - crédito Colprensa

Arias precisó que el porcentaje deberá ser revisado por el Comando Nacional Unitario antes de que los representantes sindicales adopten una posición definitiva ante la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. La mesa tripartita deberá discutir la cifra con el Gobierno nacional y los empresarios, con una eventual definición el 31 de diciembre de 2026.

Críticas al aumento planteado por los trabajadores

Sobre la propuesta ya se generaron varias críticas en redes sociales. Por ejemplo, por de miode X, el exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela pidió evaluar las consecuencias laborales y económicas de un incremento de esa magnitud.

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“Mejorar el ingreso de los trabajadores es necesario, pero un aumento del salario mínimo del 38,5 % exige una discusión seria, técnica y responsable”, enfatizó. Y afirmó que “no podemos perder de vista sus efectos sobre el empleo formal, las pequeñas empresas, la inflación y el costo de vida”.

Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, dijo que un aumento del 35% merece una discusión seria - crédito @WilsonRuizO/X
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, dijo que un aumento del 35% merece una discusión seria - crédito @WilsonRuizO/X

Según él, “el verdadero reto es lograr mejores salarios sin terminar destruyendo oportunidades de trabajo”.

Efectos del último aumento del salario mínimo

Por su parte, el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, cuestionó el planteamiento al vincularlo con los efectos que atribuye al aumento previo.

“Proponer un aumento del salario mínimo del 38% es una completa irresponsabilidad. El 23% ya pasa factura: deterioró la calidad del empleo, costo de vida, tasas de interés y finanzas públicas. La cuenta la pagamos todos”, lamentó.

Insistió en que “ojalá los nuevos líderes sindicales se preocupen más por defender a los trabajadores que por conseguir votos”.

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana,. adujo que el aumento del 35% es una irresponsabilidad - crédito @CesarPabon/X
César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana,. adujo que el aumento del 35% es una irresponsabilidad - crédito @CesarPabon/X

Otro que se refirió al asunto fue el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, que considera que el porcentaje propuesto se aparta de los criterios que, a su juicio, deben regir la política salarial y fiscal.

“Incremento en salario mínimo para 2027 como el propuesto por ex directivo de CUT del 38,5% es, cuando menos, nocivo y en contra de toda lógica económica que vele por el bienestar general y permita salir del hueco fiscal en el que el gobierno anterior nos dejó. Seriedad por favor!”, señaló.

La CUT “vive en otro planeta”

El exministro de Agricultura Andrés Valencia relacionó la solicitud con la inflación actual y con el incremento aprobado anteriormente.

“La CUT vive en otro planeta. No contentos con el 23% del año pasado ahora piden 38.5% de incremento en el salario mínimo. Implícitamente reconoce sin darse cuenta que la inflación actual es un problema por cuenta del aumento desmedido en 2025. Genios!”, expresó.

Andrés Valencia, exministro de Agricultura, criticó a la CUT y dijo que "vive en otro planeta" - crédito @AndrsValencia9/X
Andrés Valencia, exministro de Agricultura, criticó a la CUT y dijo que "vive en otro planeta" - crédito @AndrsValencia9/X

Propuesta de la CUT es “una buena noticia”

El profesor de Economía de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo respaldó que la central sindical lleve su petición a la mesa de concertación. Anotó que “hacen muy bien los de esta central de trabajadores al pedir en la concertación un aumento del salario mínimo del 38,5%”.

Destacó que “ante la imposibilidad de lograr con ese case acuerdo alguno, tendrá el Gobierno nacional expedirlo por decreto de acuerdo con la ley. Buena noticia”.

A leer lo que dice la ley

A su vez, el abogado Camilo Salazar Restrepo, y excandidato al Concejo de Medellín por el Centro Democrático, planteó una objeción jurídica al aumento del salario mínimo de 2026 y anticipó una posible actuación del Consejo de Estado. “Lean la ley, apliquen las sentencias. El Consejo de Estado declarará nulo en sentencia anticipada el aumento al salario mínimo de 2026, por no cumplir con criterios que obliga la Ley 278 de 1996”, advirtió.

Como parámetros de esa ley, Salazar Restrepo enumeró la inflación de cierre, que ubicó en 5,1 % en 2025; la productividad acordada, fijada en 0,91 %; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y la meta de inflación del Banco de la República para el año siguiente. Según su postura, la base de la discusión es de $1.423.500.

Camilo Salazar Restrepo, excandidato al Concejo de Medellín, tildó la propuesta de la CUT como "irrisoria" - crédito @CamiloSalazarRe/X
Camilo Salazar Restrepo, excandidato al Concejo de Medellín, tildó la propuesta de la CUT como "irrisoria" - crédito @CamiloSalazarRe/X

También objetó la petición del presidente saliente de la CUT y sostuvo que el salario mínimo de 2027 debería calcularse con los aumentos acumulados de 2026 y 2027.

“La propuesta de la CUT es irrisoria y carente de sustento, no cumple con los criterios establecidos en la ley. Lo cierto es que es inconveniente que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella fije un salario mínimo por debajo de $1.750.905. El salario mínimo 2027 debe estar cercano a ese monto pero con el cómputo del aumento de los años 2026 y 2027”, señaló.

Posible aumento del salario mínimo de 2027

Las simulaciones de Moore Colombia sitúan el salario mínimo de 2027 entre $1.861.037 y $1.925.996, sin incluir el auxilio de transporte. Un informe de l afirma trabaja con ajustes de 6,29%, 8 % y 10%, que añadirían entre $110.132 y $175.091 mensuales antes de los descuentos de ley:

  • Aumento de 6,29%: el ingreso básico llegaría a $ 1.861.037
  • Aumento de 8%: alcanzaría $1.890.977.
  • Aumento de 10%: subiría a $1.925.996.

Los cálculos parten del salario vigente de $ 1.750.905 y de un auxilio de transporte de $ 249.095.

Moore Colombia aclaró que sus cifras son simulaciones, no propuestas oficiales, y que la negociación dependerá de la inflación de cierre de 2026 y de los indicadores de productividad. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó una inflación anual de 6,29% en septiembre, mientras que el Banco de la República mantiene la tasa de interés en 12,25 % tras su decisión del 30 de septiembre.

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