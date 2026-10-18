Donald Trump afirmó que no quiere hacer nada “que aleje a Rusia de la mesa de negociaciones” con Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL

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Donald Trump defendió este domingo las decisiones tomadas por su administración para mantener en la mesa de negociaciones a Rusia y acusó al presidente Volodimir Zelensky de no querer terminar la guerra debido al apoyo económico recibido de Europa y del anterior gobierno de Joe Biden.

El mandatario norteamericano sostuvo que la continuidad de las negociaciones depende de no adoptar medidas que, según su criterio, alejen a Rusia de un eventual acuerdo: “Mi decisión respecto a Rusia es muy sencilla. Estoy negociando la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma imprudente, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”.

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“Se están logrande grandes avances”, agregó, al mencionar las conversaciones para un intercambio de prisioneros.

Asimismo, atribuyó a Zelensky la pérdida de una oportunidad de negociación anterior. Al referirse a la situación territorial y demográfica de Ucrania, afirmó: “Pudo haber conseguido hace dos años un acuerdo mejor del que puede conseguir ahora”.

Trump vinculó su rechazo a la llamada Ley Graham, que contempla nuevas sanciones contra Rusia, con la preservación del canal de diálogo. Sobre ese proyecto, declaró: “Firmar ese documento en este momento haría que Rusia se retirara de las negociaciones”.

En ese sentido, el mandatario también justificó el acuerdo para la compra de diésel ruso como parte de su estrategia de negociación.

Trump volvió a criticar a Zelensky por la guerra en Ucrania (EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS)

Trump también destacó que Moscú estaría prestando una ayuda limitada a la República Islámica de Irán: “Quizá lo más importante es que Rusia está haciendo muy poco, por no decir nada, para ayudar a la República Islámica de Irán, en comparación con lo que podría estar haciendo, y quiero que siga siendo así, y lo haré, a menos que se interpongan personas estúpidas”.

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El líder republicano volvió a cuestionar a Zelensky por los ataques ucranianos contra objetivos energéticos rusos. “Zelensky está utilizando las refinerías de gasóleo de Rusia como objetivo, a sabiendas de que estos ataques están perjudicando gravemente a los mercados mundiales de gasóleo, incluidos los de Estados Unidos. Los agricultores, ganaderos y empresas de todo tipo están sufriendo enormemente por ello, pero Rusia, a pesar de todo, sigue enviando al mundo millones de barriles de gasóleo a bajo precio”.

“A Zelensky no le importa y, francamente, con todo el dinero que, como es bien sabido, le está dando Europa, y que el deshonesto Joe Biden le dio en el pasado, no quiere poner fin a esta guerra, y probablemente nunca lo quiso”, añadió.

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Por último, Trump hizo un balance sobre la situación de Ucrania tras más de cuatro años de guerra: “Su país está en ruinas, ha perdido gran parte de su territorio, sus océanos y mares han desaparecido, y su población masculina es escasa, está herida o muerta”.

Zelensky conversó este domingo con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en medio del deterioro de los vínculos entre Kiev y Washington. El presidente ucraniano señaló que trató con ellos la entrega de sistemas antiaéreos Patriot para interceptar misiles rusos.

El presidente ucraniano aseguró que el intercambio de información con Estados Unidos se reanudó después de una suspensión que, según dijo, había dejado a Ucrania más expuesta a los misiles balísticos rusos. En una entrevista con NBC, expresó su expectativa de que Trump modifique sus decisiones y consideró que un respaldo formal de Washington a Rusia sería “un error histórico”.

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Luego, en otra entrevista con la agencia Bloomberg, Zelensky opinó que “parece” que Trump está intentando forzar una capitulación de Ucrania ante Rusia con las recientes medidas anunciadas por Washington: “Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania para que capitule. No estoy diciendo que este sea el objetivo de nuestros aliados. No quiero pensar que nuestros aliados estadounidenses pueda temrinar antes a costa de Ucrania. Pero eso es lo que parece”.

Durante la noche, Rusia atacó infraestructuras eléctricas en las regiones ucranianas de Vinitsia, Jitomir, Jmelnitski y Odesa, según Zelenski. El presidente informó que al menos dos personas murieron y doce resultaron heridas, entre ellas dos niños.

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Ucrania atacó una instalación petrolera en San Petersburgo

“Decenas de miles de familias continúan sin electricidad”, declaró Zelensky al informar sobre los trabajos para restablecer el suministro. El ejército ruso reanudó durante las últimas tres semanas sus bombardeos contra instalaciones energéticas ucranianas, con cortes de luz que aumentaron la preocupación de la población ante otro invierno con dificultades para calefaccionarse.

Las autoridades rusas, por su parte, informaron que 20.000 personas quedaron sin electricidad en San Petersburgo y sus alrededores tras el ataque ucraniano con drones. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, definió la ofensiva ucraniana como una “señal de agonía” y afirmó que “no puede cambiar el curso de los acontecimientos”.

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El Ministerio de Defensa ruso afirmó que neutralizó 1.015 drones ucranianos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en unas quince regiones del sur y el oeste del país, incluida la región de Moscú. En San Petersburgo, un ataque provocó un incendio en una terminal petrolera, dejó un muerto y cinco heridos, según las autoridades locales.