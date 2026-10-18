EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 18 de octubre

La agenda de la SSC-CDMX para este domingo 18 de octubre de 2026 contempla dos marchas y seis concentraciones, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Las movilizaciones se relacionan con la visibilización del síndrome de Rett, la defensa del agua, una audiencia por la muerte de dos fotoperiodistas en el Parque Bicentenario, un acto de respaldo a la comunidad brasileña, actividades por los derechos de personas consumidoras de cannabis, una protesta por presunto maltrato animal y un evento de resistencia de familias desalojadas. Se prevén posibles afectaciones viales en varios puntos del Centro, Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y colonias Doctores, Narvarte, Peñón de los Baños y Centro Histórico.
Bloqueos y manifestaciones programadas
- 09:00 horas — Concentración del Colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel”
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Conferencia informativa antes de la audiencia de seguimiento por el caso de los dos fotoperiodistas que murieron tras la caída de una grúa durante el concierto Axe Ceremonia, el 5 de abril de 2025. La audiencia inicia a las 10:00 horas.
- Aforo estimado: 60 personas.
- Se prevé posible afectación vial.
- 09:30 horas — Marcha de la Asociación de Ayuda al Síndrome de Rett en México, A.C.
- Salida: Ángel de la Independencia.
- Destino: Monumento a la Revolución.
- Motivo: Segunda caminata “Visibilizando al Síndrome de Rett”, para informar sobre esta enfermedad y respaldar a quienes viven con ella.
- Aforo estimado: 200 personas.
- 11:00 horas — Concentración del Colectivo Regina de Sena México-Brasil Contra el Golpe
- Lugar: Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Evento político y cultural de respaldo a la comunidad brasileña residente en México y al presidente de Brasil.
- Aforo estimado: 35 personas.
- 11:00 horas — Marcha de Shampoo Club
- Salida: Ángel de la Independencia.
- Destino: Zócalo capitalino.
- Motivo: “Marcha por el Agua en México”, contra la privatización, el desvío y la contaminación del agua; también en solidaridad con la movilización por el agua realizada en Guadalajara.
- Aforo estimado: 60 personas.
- Se prevé que se sumen otras organizaciones y haya afectaciones viales durante el recorrido.
- 12:00 horas — Concentración de la Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Evento político-cultural “Founda Unity – Celebration in Dub”, para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis y recaudar alimento para perros y gatos.
- Aforo estimado: 100 personas.
- Se prevé posible afectación vial.
- 12:00 horas — Jornada de Plataforma 4:20
- Puntos: Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc; División del Norte y Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente, Benito Juárez; y Gran Canal con Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero.
- Motivo: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo estimado: 45 personas.
- 12:00 horas — Protesta de colectivos animalistas y protectores de animales
- Lugar: Botánica Luz-Den, Sinaloa 111, colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.
- Motivo: Protesta contra presuntos actos de maltrato, tortura y asesinato de animales vinculados con rituales y prácticas de santería.
- Aforo estimado: 60 personas.
- Se prevé la participación de otras organizaciones y afectaciones viales.
- 14:00 horas — Concentración del Colectivo de Inquilinos Desalojados Injustamente en República de Cuba 11, CDMX
- Lugar: República de Cuba 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- Motivo: Evento artístico y de resistencia cultural por el levantamiento del campamento, tras más de 13 meses de lucha vecinal y la expropiación del inmueble en favor de las familias.
- Aforo estimado: 60 personas.