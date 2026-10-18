EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 18 de octubre

La agenda de la SSC-CDMX para este domingo 18 de octubre de 2026 contempla dos marchas y seis concentraciones, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Las movilizaciones se relacionan con la visibilización del síndrome de Rett, la defensa del agua, una audiencia por la muerte de dos fotoperiodistas en el Parque Bicentenario, un acto de respaldo a la comunidad brasileña, actividades por los derechos de personas consumidoras de cannabis, una protesta por presunto maltrato animal y un evento de resistencia de familias desalojadas. Se prevén posibles afectaciones viales en varios puntos del Centro, Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia, Monumento a la Revolución y colonias Doctores, Narvarte, Peñón de los Baños y Centro Histórico.