Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 18 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene vigilancia permanente sobre los movimientos sísmicos que se producen en el país mediante una red de estaciones de monitoreo. A partir de esos registros, el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) emite reportes con la fecha y hora local del evento, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas geográficas, la referencia del epicentro y la intensidad con la que fue percibido por la población.

La actividad sísmica en Perú se explica, principalmente, por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana y por la presencia de fallas geológicas locales. Frente a un temblor, las autoridades recomiendan revisar los comunicados oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las entidades de cada jurisdicción, además de respetar los planes familiares de emergencia y las rutas de evacuación previstas.