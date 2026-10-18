Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del domingo 18 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene vigilancia permanente sobre los movimientos sísmicos que se producen en el país mediante una red de estaciones de monitoreo. A partir de esos registros, el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) emite reportes con la fecha y hora local del evento, la magnitud, la profundidad focal, las coordenadas geográficas, la referencia del epicentro y la intensidad con la que fue percibido por la población.
La actividad sísmica en Perú se explica, principalmente, por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana y por la presencia de fallas geológicas locales. Frente a un temblor, las autoridades recomiendan revisar los comunicados oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las entidades de cada jurisdicción, además de respetar los planes familiares de emergencia y las rutas de evacuación previstas.
Sismo de magnitud 4,1 se registró al noreste de Ayabaca, en Piura
Un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 05:53 del sábado 17 de octubre a 104 kilómetros al noreste de Ayabaca, en la región Piura, según el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 100 kilómetros.
El Centro Sismológico Nacional del IGP precisó que el epicentro se localizó en las coordenadas de latitud -4,05 y longitud -78,99. El informe técnico fue identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0739 y ubicó el evento en la provincia de Ayabaca.
La profundidad del temblor permite clasificarlo como un evento ocurrido a una distancia considerable de la superficie. Ese factor puede modificar la forma en la que el movimiento es percibido por la población, según la ubicación de las localidades cercanas y las características del suelo.
El IGP ubicó el epicentro a 104 kilómetros al noreste de Ayabaca
El reporte indicó que el sismo ocurrió en el área situada al noreste de Ayabaca, una provincia de la sierra de Piura que limita con Ecuador. La referencia geográfica se utiliza para que la población identifique la zona aproximada en la que se originó la liberación de energía.
La magnitud de 4,1 expresa la energía liberada por el movimiento sísmico. No debe confundirse con la intensidad, que mide los efectos que perciben las personas y los posibles daños en estructuras en cada localidad. Un mismo evento puede sentirse de forma diferente según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones de las edificaciones.
Hasta el momento, el reporte sísmico difundido por el IGP contiene los datos de hora, magnitud, profundidad y ubicación del evento. La información debe ser consultada en los canales oficiales para evitar la circulación de mensajes sin verificación, especialmente en las primeras horas posteriores a un temblor.
Los principales datos del movimiento registrado fueron:
- Fecha y hora local: 17 de octubre de 2026, a las 05:53:14.
- Magnitud: 4,1.
- Profundidad: 100 kilómetros.
- Referencia geográfica: 104 kilómetros al noreste de Ayabaca, Ayabaca - Piura.
- Entidad que emitió el reporte: Instituto Geofísico del Perú.
La profundidad de 100 kilómetros influye en la percepción del movimiento
Los sismos se producen por la liberación súbita de energía acumulada en el interior de la Tierra. En Perú, la actividad sísmica está asociada a la interacción de placas tectónicas en la costa occidental de América del Sur, un proceso que mantiene al país entre los territorios con actividad frecuente.
La profundidad consignada en el informe del IGP es un dato central para interpretar cada evento. En este caso, el hipocentro se ubicó a 100 kilómetros bajo la superficie. Esa distancia no elimina la posibilidad de que el movimiento sea percibido, aunque puede cambiar su intensidad en las localidades situadas sobre o cerca del área de origen.
Las autoridades recomiendan no asumir que un sismo de menor magnitud carece de relevancia. La preparación debe mantenerse en todos los hogares, centros de trabajo, escuelas y espacios públicos, ya que los movimientos no pueden predecirse y cada emergencia exige una respuesta ordenada.
El Ministerio de Salud recuerda que la prevención incluye identificar zonas seguras, establecer rutas de evacuación y preparar recursos básicos para una eventual emergencia. La planificación también debe contemplar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con tratamientos permanentes y mascotas.
Entre las medidas de preparación que pueden aplicarse antes de un sismo figuran:
- Identificar las zonas seguras internas y externas de la vivienda.
- Mantener libres los pasillos, puertas y rutas de evacuación.
- Definir un punto de encuentro familiar fuera del domicilio.
- Revisar el estado de instalaciones eléctricas, tuberías de gas y estructuras visibles.
- Participar en simulacros para conocer cómo actuar sin improvisaciones.
Qué hacer durante un temblor y cuándo evacuar una vivienda
Durante un sismo, la recomendación es mantener la calma y ubicarse en una zona segura previamente identificada. Si el movimiento impide desplazarse con seguridad, las personas deben protegerse de objetos que puedan caer, alejarse de ventanas y evitar estanterías, espejos o elementos que no estén fijados.
No se deben utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el movimiento está en curso. La evacuación corresponde una vez que termina el temblor y debe realizarse por las rutas establecidas, sin empujar ni regresar por objetos personales. Las personas que requieran apoyo deben recibir atención prioritaria.
Después del sismo, es necesario revisar si existen daños visibles, fugas de gas, cables caídos o grietas que comprometan la seguridad de la vivienda. Si se detectan riesgos, las familias deben permanecer fuera del inmueble hasta recibir orientación de las autoridades o de personal especializado.
La mochila de emergencia debe estar en un lugar accesible y contener agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín, artículos de higiene y abrigo. También debe incluir medicamentos indispensables, documentos protegidos y elementos específicos para bebés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas.
En una emergencia, los canales telefónicos pueden saturarse. Por ese motivo, se recomienda priorizar los mensajes de texto y las comunicaciones breves. Para pedir ayuda en Perú, la población puede llamar a la Policía Nacional al 105, al Sistema de Atención Móvil de Urgencia al 106 y a los Bomberos Voluntarios al 116.
En las zonas cercanas al litoral, cualquier evacuación posterior a un sismo debe considerar las alertas oficiales sobre un posible tsunami. La población no debe dirigirse a la costa ni difundir versiones sin confirmar. La información del IGP y de las instituciones de respuesta permite conocer la evolución de cada evento y adoptar medidas según el riesgo identificado.