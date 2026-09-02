Macron visita Reino Unido para reforzar la cooperación con Burnham y asistir a la histórica exhibición del Tapiz de Bayeux en Londres (REUTERS)

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El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia este miércoles una visita de dos días al Reino Unido, donde asistirá a la inauguración de una histórica exhibición del Tapiz de Bayeux y se convertirá en el primer líder de la Unión Europea en reunirse con el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, en Downing Street.

La visita de Macron a Londres tendrá como eje la apertura oficial de la exposición del tapiz, prevista para este miércoles, y una reunión bilateral con Burnham el jueves. El encuentro entre ambos líderes estará marcado por la búsqueda de avances concretos en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, además de asuntos como la guerra en Ucrania, el crecimiento económico británico y la migración a través del Canal de la Mancha.

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Macron desempeñó un papel central en los últimos años para impulsar el préstamo del Tapiz de Bayeux al Museo Británico. La pieza, de unos 950 años de antigüedad, se exhibirá en Londres hasta julio del próximo año.

Burnham, quien reemplazó a Keir Starmer como primer ministro en julio, busca fortalecer la cooperación con la Unión Europea mientras intenta impulsar el crecimiento de la economía británica. También pretende que Francia aumente su colaboración para detener los cruces de migrantes hacia Reino Unido a través del Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

Desde su llegada al Gobierno, Burnham concentró buena parte de su agenda en asuntos internos, aunque también procuró proyectar una mayor presencia internacional. Entre sus prioridades figura la continuidad del respaldo británico a Ucrania tras la invasión rusa a gran escala de 2022.

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Burnham, quien reemplazó a Keir Starmer como primer ministro en julio, busca fortalecer la cooperación con la Unión Europea mientras intenta impulsar el crecimiento de la economía británica (AP)

Starmer mantuvo una relación estrecha con Macron y tuvo un papel relevante junto al mandatario francés en la llamada Coalición de los Aliados, integrada por países que respaldan a Ucrania. Un funcionario de la Presidencia francesa, que pidió mantener su identidad en reserva, describió como “muy amistosa y muy eficaz” la relación que Macron desarrolló con Starmer, en particular sobre Ucrania y Medio Oriente.

El funcionario sostuvo que la coordinación con Burnham deberá ser “igual de importante y regular”.

Macron construyó con Starmer una relación que, según el texto, fue la más estrecha que mantuvo con cualquiera de los cinco primeros ministros británicos que ocuparon el cargo durante casi una década de presidencia francesa. La llegada de Burnham abre ahora una nueva etapa en los vínculos bilaterales.

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El nuevo primer ministro británico ya manifestó su interés por acercar al Reino Unido al bloque europeo. Durante su primer viaje al extranjero, que tuvo como destino Kiev, Burnham se reunió en el tren con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Según Downing Street, en ese encuentro afirmó que “el Reino Unido tenía que ser más audaz para acercarse al bloque”.

La relación económica con la Unión Europea será uno de los asuntos centrales de la reunión entre Burnham y Macron.

El Tapiz de Bayeux constituye otro de los elementos centrales de la visita. La obra, que representa la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador de Normandía, llegó a Londres en julio para una exposición cuyas entradas se agotaron. Fue la primera salida del tapiz de Francia en más de nueve siglos.

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Expertos expresaron preocupación por la posibilidad de que la pieza sufriera daños durante el traslado, aunque el Ministerio de Cultura francés aseguró que llegó a Londres en buenas condiciones.

Macron desempeñó un papel central en los últimos años para impulsar el préstamo del Tapiz de Bayeux al Museo Británico. La pieza, de unos 950 años de antigüedad, se exhibirá en Londres hasta julio del próximo año

Macron mostró especial interés por las condiciones de conservación y exhibición de la pieza. El funcionario de la Presidencia francesa afirmó que el mandatario está “muy interesado” en que el tapiz permanezca expuesto en “condiciones óptimas”, extendido en toda su longitud sobre una mesa. En Bayeux, en Normandía, la obra permanece exhibida sobre una pared.

Durante su visita, Macron también prevé reunirse con el rey Carlos III, con quien mantiene una relación personal estrecha.

El presidente francés llegará a Reino Unido después de una visita a Países Bajos y afrontará el viaje durante la última mitad de su mandato. Macron mantiene su objetivo de impulsar una visión de soberanía europea menos dependiente de Estados Unidos y considera que Reino Unido conserva un papel relevante para ese proyecto pese a su salida de la Unión Europea.

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La visita también estará marcada por la composición de la antigua alianza entre Starmer, Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, una fórmula que Burnham podría intentar preservar. Sin embargo, el primer ministro británico deberá considerar que Francia tendrá un nuevo presidente en menos de un año y que Merz enfrenta presión interna por el avance de la extrema derecha.

(Con información de AFP)