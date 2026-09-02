EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 2 de septiembre: Marie amenaza con evolucionar a huracán

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El monzón mexicano, la tormenta tropical Marie y la onda tropical 35 mantienen este miércoles condiciones de lluvia en gran parte de México. Se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y posible granizo en el occidente y centro del país.
Marie se desplaza al suroeste de Baja California Sur y podría convertirse en huracán durante el día. Su circulación elevará el oleaje en la península de Baja California y costas del Pacífico Central.
En contraste, la onda de calor persiste en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa, mientras una nueva onda tropical se aproxima a la península de Yucatán y reforzará las lluvias.