EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 2 de septiembre: Marie amenaza con evolucionar a huracán

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Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Chiapas El temblor aconteció a las 00:06 horas, a una distancia de 117 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 22.0 km