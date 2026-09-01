La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

Luis Chaparro salió eliminado de La Casa de los Famosos México, en el marco de la quinta ronda de expulsión del reality producido por Televisa y transmitido 24/7 en ViX+. Después inició una nueva semana dentro de la casa con la prueba de liderazgo, en la que Masad resultó ganador y obtuvo el derecho de nominar a un habitante cara a cara.
La jornada también incluyó una nueva dinámica llamada “La sala de acuerdos”, en la que Mariana Ochoa compró la inmunidad de la sexta semana tras ganar una subasta con el 40% de su presupuesto semanal. El resultado generó tensión entre los habitantes: Yahir se mostró molesto y se retiró del patio, por lo que la cantante le pidió disculpas más tarde. Con la inmunidad asegurada, ningún compañero podrá nominar a Ochoa en esta ronda de eliminación.
Sigue en tiempo real todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa de México:
Este domingo 30 de agosto de 2026 se realizó la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, en la que Luis Chaparro se convirtió en el habitante que abandonó la competencia.