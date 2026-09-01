México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Guardar

Luis Chaparro salió eliminado de La Casa de los Famosos México, en el marco de la quinta ronda de expulsión del reality producido por Televisa y transmitido 24/7 en ViX+. Después inició una nueva semana dentro de la casa con la prueba de liderazgo, en la que Masad resultó ganador y obtuvo el derecho de nominar a un habitante cara a cara.

La jornada también incluyó una nueva dinámica llamada “La sala de acuerdos”, en la que Mariana Ochoa compró la inmunidad de la sexta semana tras ganar una subasta con el 40% de su presupuesto semanal. El resultado generó tensión entre los habitantes: Yahir se mostró molesto y se retiró del patio, por lo que la cantante le pidió disculpas más tarde. Con la inmunidad asegurada, ningún compañero podrá nominar a Ochoa en esta ronda de eliminación.

Sigue en tiempo real todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa de México:

13:54 hsHoy

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Mariana Ochoa obtiene la imunidad esta semana

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

Este domingo 30 de agosto de 2026 se realizó la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México, en la que Luis Chaparro se convirtió en el habitante que abandonó la competencia.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026En Vivo24/7ViXTelevisaMasad AltamimiMariana Ochoamexico-entretenimientomexico-noticias

Últimas noticias

Arrancan pagos de las Pensiones Bienestar del bimestre septiembre-octubre: qué adultos mayores cobran hoy martes

Como cada bimestre, los recursos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

Arrancan pagos de las Pensiones Bienestar del bimestre septiembre-octubre: qué adultos mayores cobran hoy martes

María Vargas, nueva Miss Universe México, defiende a Fátima Bosch ante amenazas de arresto en Tailandia

La reina de belleza se mantuvo al margen de sus reciente polémica tras ser coronada

María Vargas, nueva Miss Universe México, defiende a Fátima Bosch ante amenazas de arresto en Tailandia

¡Bombazo para el América! Carlos Álvarez habría dado el sí y estaría cerca de llegar desde el Levante

El futbolista español de 23 años sería una de las apuestas de las Águilas para reforzar su plantilla en el actual mercado de fichajes

¡Bombazo para el América! Carlos Álvarez habría dado el sí y estaría cerca de llegar desde el Levante

EN VIVO | Segundo Informe de Claudia Sheinbaum HOY 1 de septiembre : ¿A qué hora habla la presidenta y dónde verlo?

Con una agenda marcada por la economía, las estrategias de seguridad y la consolidación de programas sociales, la mandataria dará anuncios decisivos para el rumbo del país

EN VIVO | Segundo Informe de Claudia Sheinbaum HOY 1 de septiembre : ¿A qué hora habla la presidenta y dónde verlo?

Christian Nodal afirma que presentación anunciada en el Domo Care de Monterrey es falsa

El recinto de Guadalupe, Nuevo León había incluido al sonorense en su programación de octubre y noviembre, pero su equipo aseguró que no existe evento oficial y llamó a revisar solo anuncios en canales verificados

Christian Nodal afirma que presentación anunciada en el Domo Care de Monterrey es falsa

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Papa recibirá en Buenos Aires a los donantes que ayuden a financiar su visita a la Argentina

El Papa recibirá en Buenos Aires a los donantes que ayuden a financiar su visita a la Argentina

"Más dinamismo": Javier Milei reúne a su Gabinete en Casa Rosada e inaugura una nueva modalidad de encuentros semanales

“Hay una doble vara”: Hernán Lacunza cuestionó que el Gobierno “no ayuda a los morosos pero sí a los evasores”

La predicción de una tarotista que dejó en shock a Jimena Barón: “¿Podés ver mi futuro?”

Cómo cambiar el nombre de tu celular Android o iPhone y poner el que quieras

INFOBAE AMÉRICA

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

“Los rusos son despreciables”: Zelensky lamentó otro ataque letal de Putin en el primer día de clases de los niños ucranianos

Se avecina un nuevo orden mundial y no estamos preparados

Abusó de un alumno de 14 años y le exigió silencio: la maestra que lloró mientras la madre narró el tormento de su hijo ante el juez

El Smithsonian aprueba la sede definitiva del Museo Latino en el National Mall sin depender del Congreso

Qué esconde Biblos, la ciudad fenicia que sobrevivió 5.000 años y ahora corre peligro por la guerra entre Israel y Hezbolá

DEPORTES

Batalla campal, una grave lesión y tres expulsados: el escandaloso final del partido de rugby entre Chile y Uruguay

Batalla campal, una grave lesión y tres expulsados: el escandaloso final del partido de rugby entre Chile y Uruguay

Repentino giro en el futuro de Nicolás Tagliafico a horas del cierre del mercado en medio de las negociaciones con Juventus

Lewis Hamilton rescató una Ferrari abandonada hace 30 años y la restauró en la fábrica de Maranello: “Estaba cubierta de polvo”

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de Italia tras ser confirmado en Alpine para 2027: hora, TV y todo lo que hay que saber

Qué revela la letra de Messi según un grafólogo: las señales detrás de su escritura