La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Masad Altamimi es el líder de la semana y Mariana Ochoa se compra inmunidad

Luis Chaparro salió eliminado de La Casa de los Famosos México, en el marco de la quinta ronda de expulsión del reality producido por Televisa y transmitido 24/7 en ViX+. Después inició una nueva semana dentro de la casa con la prueba de liderazgo, en la que Masad resultó ganador y obtuvo el derecho de nominar a un habitante cara a cara.

La jornada también incluyó una nueva dinámica llamada “La sala de acuerdos”, en la que Mariana Ochoa compró la inmunidad de la sexta semana tras ganar una subasta con el 40% de su presupuesto semanal. El resultado generó tensión entre los habitantes: Yahir se mostró molesto y se retiró del patio, por lo que la cantante le pidió disculpas más tarde. Con la inmunidad asegurada, ningún compañero podrá nominar a Ochoa en esta ronda de eliminación.

Sigue en tiempo real todo lo que ocurre dentro y fuera de la casa más famosa de México: