España

Dos heridos por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de Augsburgo (Alemania)

El servicio de trenes se encuentra suspendido y la estación está cerrada por el hallazgo de otro objeto sospechoso

Imagen de archivo de varios furgones de la policía alemana. (REUTERS/Fabrizio Bensch)
Imagen de archivo de varios furgones de la policía alemana. (REUTERS/Fabrizio Bensch)
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Este miércoles, dos personas han resultado heridas por la explosión de un objeto desconocido cerca de la estación de tren de la ciudad de Augsburgo, que se encuentra en el sur de Alemania. Según ha señalado REUTERS en base a fuentes de la policía alemana, estas dos personas han sufrido heridas leves por trauma acústico a causa de la detonación.

La Policía del estado de Baviera, que investiga lo ocurrido, ha informado de que el lugar del incidente se encuentra principalmente en la calle Bahnhofstrasse, no directamente en la estación central de trenes, que sí se ha visto afectada, según ha señalado el medio local Augsburger Allgemeine. Augsburgo se encuentra a unos 55 kilómetros al noroeste de Múnich.

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Otro objeto sospechoso obliga a cerrar la estación

La explosión del objeto, que todavía no ha podido ser identificado, ha obligado a desplegar un operativo policial y a interrumpir el tráfico en las inmediaciones de la estación. En un primer momento, el andén 2 continúa prestando servicio con normalidad, observándose solamente restricciones de movilidad en la estación y en el andén 1.

Sin embargo, posteriormente, las autoridades han pasado a cerrar toda la estación central debido al hallazgo de otro objeto sospechoso. Por ello, el tráfico de trenes ha sido suspendido.

*Noticia en ampliación

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