Eclipse lunar del 27 de agosto: ¿qué le pasará realmente a la Luna y por qué se verá casi completamente roja?

Una luna teñida de rojo por un eclipse lunar se alza sobre el litoral iluminado de la ciudad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La noche de este jueves 27 de agosto, la Luna protagonizará uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año. Durante varias horas, el satélite natural de la Tierra atravesará la sombra proyectada por nuestro planeta y cambiará progresivamente de aspecto hasta alcanzar una tonalidad rojiza o cobriza.

El fenómeno podrá observarse desde todo el territorio peruano, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Aunque popularmente se habla de una “Luna de sangre”, técnicamente será un eclipse lunar parcial profundo. La particularidad de este evento es que prácticamente todo el disco lunar quedará dentro de la umbra terrestre durante el máximo. Las estimaciones astronómicas señalan que aproximadamente el 96% de la superficie visible de la Luna estará cubierta por la sombra más oscura de la Tierra.

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Eso hará que el fenómeno sea especialmente llamativo: la Luna no desaparecerá completamente, sino que una pequeña parte permanecerá iluminada mientras el resto adquiere tonalidades oscuras y rojizas.

Cinco fases de un eclipse lunar registrado el 27 de agosto en Lima, Perú, exponen la progresión de la sombra sobre la superficie del satélite. (VisualesIA)

¿Qué le pasará a la Luna durante el eclipse del 27 de agosto?

La Luna no sufrirá ningún cambio físico. No se modificará su superficie ni cambiará realmente de color. Lo que ocurrirá es que la Tierra bloqueará progresivamente la luz solar que normalmente ilumina al satélite.

La secuencia comenzará cuando la Luna entre en la penumbra terrestre. En esta primera etapa, el cambio será muy sutil y probablemente difícil de distinguir a simple vista.

Después llegará el momento más evidente: la Luna comenzará a ingresar en la umbra, la parte central y más oscura de la sombra de la Tierra.

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Desde ese instante, una especie de sombra circular comenzará a avanzar sobre el disco lunar.

La Luna parecerá estar siendo “comida” lentamente por la oscuridad.

Pero el fenómeno será mucho más interesante que un simple oscurecimiento.

A medida que la Luna avance dentro de la umbra, parte de su superficie podrá adquirir tonos rojizos, anaranjados o cobrizos.

Varias personas observan y fotografían un eclipse lunar sobre la costa de Lima, Perú, durante la noche del 27 de agosto. (VisualesIA)

¿Por qué la Luna se pondrá roja?

La explicación está en la atmósfera de la Tierra.

Aunque nuestro planeta bloquee directamente la luz del Sol, una pequeña parte de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna.

La atmósfera dispersa las diferentes longitudes de onda de la luz de manera desigual. Las tonalidades azules se dispersan con mayor facilidad, mientras que los tonos rojos y anaranjados consiguen atravesar la atmósfera y continuar su recorrido.

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Esa luz rojiza puede alcanzar la superficie lunar.

Por eso, durante un eclipse lunar, el satélite puede adquirir ese aspecto que popularmente ha recibido el nombre de “Luna de sangre”.

El color exacto no será necesariamente igual en todas partes. La cantidad de polvo, partículas, humedad y otros elementos presentes en la atmósfera pueden modificar la intensidad de los tonos que lleguen hasta la Luna.

¿A qué hora comenzará a cambiar la Luna en Perú?

En Perú, el eclipse comenzará oficialmente a las 8:23 p. m. del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre.

Sin embargo, quienes quieran observar un cambio claramente visible tendrán que esperar un poco más.

A las 9:34 p. m. comenzará la fase parcial. En ese momento, la sombra más oscura de la Tierra empezará a cubrir progresivamente una parte del disco lunar.

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A partir de entonces, el cambio será mucho más fácil de seguir.

El momento máximo llegará a las 11:13 p. m.

Ese será el instante en que la Luna estará más profundamente inmersa en la sombra terrestre.

Después comenzará el proceso inverso.

A las 12:52 a. m. del viernes 28 de agosto terminará la fase parcial y la Luna empezará a abandonar la umbra.

Finalmente, alrededor de las 2:03 a. m., habrá salido completamente de la penumbra y el eclipse habrá terminado.

Así cambiará la Luna durante la noche

Varias personas fotografían un eclipse lunar con sus teléfonos móviles desde la costa de Lima el 27 de agosto. (VisualesIA)

¿Por qué casi toda la Luna quedará cubierta si el eclipse es parcial?

Esta es una de las características más interesantes del fenómeno.

Un eclipse lunar es parcial cuando no todo el disco lunar entra en la umbra de la Tierra.

En este caso, la Luna pasará muy cerca del centro de la sombra terrestre, pero una pequeña parte del disco permanecerá fuera de ella.

Por eso, aunque alrededor del 96% de la superficie visible quede dentro de la umbra, el fenómeno seguirá siendo clasificado como parcial.

La diferencia puede parecer mínima desde el punto de vista visual.

De hecho, durante el máximo será posible que muchas personas tengan la impresión de estar observando un eclipse total.

Sin embargo, habrá una pequeña región de la Luna que permanecerá iluminada directamente por el Sol.

Ese pequeño sector es el que marcará la diferencia entre un eclipse parcial y uno total.

¿La Luna desaparecerá por completo?

No.

Esta es una de las principales diferencias respecto a un eclipse lunar total.

En el fenómeno del 27 de agosto, una pequeña parte de la Luna continuará recibiendo luz solar directa.

La mayor parte del disco estará dentro de la umbra y podrá adquirir tonos rojizos o cobrizos, pero el satélite no desaparecerá completamente.

Esto también permitirá observar un contraste muy particular durante el máximo: una zona de la Luna mucho más oscura y rojiza junto a una pequeña región que conservará una mayor iluminación.

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¿La Luna se verá roja desde todo el Perú?

El fenómeno será el mismo desde las diferentes regiones del país, pero la experiencia visual puede variar.

El eclipse será visible desde todo el territorio peruano, según las previsiones disponibles.

Lo que puede cambiar es el estado del cielo.

Una ciudad con nubosidad, neblina o cielo cubierto podría tener dificultades para observar el fenómeno, mientras que una localidad con cielo despejado podrá seguirlo con mayor claridad.

La contaminación lumínica tampoco impedirá necesariamente observar la Luna.

A diferencia de otros objetos astronómicos más débiles, el satélite natural es suficientemente brillante para poder verse desde zonas urbanas.

¿Qué se verá desde Lima durante el máximo?

En Lima, el momento máximo llegará alrededor de las 11:13 p. m.

La Luna se encontrará a una altura favorable sobre el horizonte, por lo que no será necesario desplazarse fuera de la capital para intentar observarla.

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Un lugar abierto, una terraza o una zona con buena visibilidad del cielo pueden ser suficientes.

Para quienes quieran fotografiar el eclipse, será recomendable mantener el teléfono o la cámara estable y realizar varias fotografías durante diferentes etapas.

Una de las imágenes más interesantes puede conseguirse precisamente durante la transición, cuando todavía quede una zona brillante junto al sector rojizo y oscurecido.

Un eclipse lunar tiñe el satélite de tonos rojizos sobre un valle montañoso iluminado por la Vía Láctea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurrirá con la Luna después del máximo?

Después de las 11:13 p. m., el fenómeno no terminará inmediatamente.

La Luna comenzará a abandonar progresivamente la umbra terrestre.

La zona rojiza y oscura irá reduciéndose mientras aumenta nuevamente la parte iluminada del satélite.

A las 12:52 a. m., la Luna habrá salido de la umbra y terminará la fase parcial.

Sin embargo, todavía permanecerá dentro de la penumbra durante aproximadamente una hora más.

Esta última etapa será mucho menos espectacular porque el oscurecimiento será más tenue.

Finalmente, alrededor de las 2:03 a. m., la Luna recuperará completamente su apariencia habitual.

¿Por qué el eclipse coincide con la Luna llena?

El eclipse ocurrirá prácticamente al mismo tiempo que la Luna llena.

El plenilunio está previsto alrededor de las 11:18 p. m., apenas unos minutos después del máximo del eclipse, según información difundida por el Diario Oficial El Peruano.

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Esto no es una coincidencia.

Un eclipse lunar solamente puede producirse durante la fase de Luna llena.

Para que ocurra el fenómeno deben alinearse el Sol, la Tierra y la Luna, de modo que nuestro planeta quede entre la estrella y su satélite natural.

Sin embargo, no todas las lunas llenas producen eclipses.

La órbita de la Luna está ligeramente inclinada respecto al plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol. Por eso, la mayoría de las veces la Luna pasa por encima o por debajo de la sombra terrestre.

El 27 de agosto se producirá una alineación suficientemente precisa para que la Luna atraviese la sombra de nuestro planeta.

Un eclipse lunar parcial muestra la Luna con tonos rojizos sobre un paisaje rocoso y un cielo estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se podrá ver la Luna de sangre sin telescopio?

Sí.

El eclipse lunar podrá observarse a simple vista.

No será necesario utilizar lentes especiales ni filtros para proteger los ojos.

Esto representa una diferencia importante respecto de los eclipses solares, durante los cuales observar directamente el Sol puede provocar lesiones oculares.

En el caso del eclipse lunar, los espectadores podrán mirar directamente hacia la Luna durante todo el fenómeno.

Los binoculares o telescopios pueden mejorar la experiencia, especialmente para observar los detalles de la superficie lunar, pero no son indispensables.

¿Cuál será el momento más espectacular del eclipse?

Aunque el fenómeno tendrá una duración de varias horas, el momento que concentrará mayor atención será alrededor de las 11:13 p. m.

Será entonces cuando la Luna estará más profundamente dentro de la sombra terrestre y aproximadamente el 96% de su superficie visible estará cubierta por la umbra.

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Para quienes quieran fotografiarla, también será interesante observar el periodo comprendido entre las 10:30 p. m. y las 11:45 p. m., cuando el cambio de apariencia será especialmente evidente.

No será necesario esperar hasta la madrugada para disfrutar del espectáculo.

¿La Luna de sangre será igual a la del eclipse de marzo?

No exactamente.

En marzo de 2026 se produjo un eclipse lunar total que fue visible en gran parte del continente americano.

El fenómeno de agosto será diferente porque se trata de un eclipse parcial.

La Luna de agosto, sin embargo, tendrá una característica particular: al quedar cerca del 96% de su superficie dentro de la umbra, su apariencia podrá acercarse visualmente a la de una Luna de sangre producida durante un eclipse total.

Por eso, aunque ambos acontecimientos puedan ser descritos popularmente como “Luna de sangre”, desde el punto de vista astronómico no serán iguales.

Un eclipse parcial de Luna se proyecta sobre el horizonte nocturno de una ciudad iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Vale la pena salir a observar el eclipse lunar?

Sí, especialmente porque no será necesario contar con equipos profesionales.

El fenómeno podrá seguirse desde ciudades y zonas rurales y tendrá varias horas de duración.

Además, el eclipse permitirá observar algo que normalmente no es perceptible: el movimiento de la sombra de la Tierra sobre la Luna.

Durante la noche será posible ver cómo el satélite pasa progresivamente de una Luna llena brillante a una Luna parcialmente oscurecida y rojiza, antes de recuperar nuevamente su apariencia habitual.

El mejor momento para mirar será alrededor de las 11:13 p. m. del jueves 27 de agosto.

Y para quienes quieran conseguir fotografías, será recomendable comenzar antes del máximo y registrar varias etapas del fenómeno.

El espectáculo no será una Luna que “desaparece”, sino una Luna que cambia de aspecto

El eclipse del 27 de agosto permitirá observar en tiempo real cómo la sombra de nuestro planeta modifica la iluminación de su satélite natural.

Primero aparecerá un oscurecimiento sutil. Después, la sombra comenzará a cubrir claramente la Luna. Finalmente, durante el máximo, casi todo el disco quedará dentro de la umbra y una gran parte podrá adquirir tonalidades rojizas.

Un eclipse lunar total tiñe la superficie de la Luna con tonos rojizos y cobrizos sobre un fondo espacial estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego ocurrirá el proceso inverso.

La sombra comenzará a retirarse, la zona iluminada aumentará y la Luna recuperará poco a poco su aspecto habitual.

El dato clave: el máximo del eclipse será a las 11:13 p. m. del 27 de agosto, cuando cerca del 96% de la superficie visible de la Luna estará dentro de la sombra terrestre. Aunque popularmente se hablará de una “Luna de sangre”, se tratará de un eclipse lunar parcial muy profundo.