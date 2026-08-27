Colombia

Familia colombiana fue detenida por ICE en el aeropuerto de Atlanta

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la familia ingresó legalmente, pero excedió el tiempo permitido por sus visas

Interior de aeropuerto moderno con viajeros en fila para control migratorio. Se ven agentes de CBP, carteles del Mundial 2026 y señales de advertencia.
Viajeros de diversas nacionalidades hacen fila para el control migratorio en un aeropuerto estadounidense - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La detención de Sofía Pineda y sus padres en el aeropuerto de Atlanta transformó lo que sería una celebración en Florida en un proceso migratorio complejo en Estados Unidos. La familia, originaria de Colombia, fue interceptada por agentes de inmigración cuando intentaba abordar un vuelo hacia Fort Lauderdale junto a Nicholas Kim, pareja de Sofía.

Kim relató a CNN que eligieron viajar en avión para evitarle a él un trayecto extenso en carretera. “Sofía no quería cargarme con un viaje de 10 horas en carretera solo por un par de días en la playa, así que decidimos volar”, explicó.

La detención sucedió en la puerta de embarque, después de pasar por los controles de seguridad sin inconvenientes. Kim notó la presencia de hombres con credenciales, quienes interrogaron primero a los padres de Sofía. Momentos después, un empleado de Delta lo apartó y le informaron que la familia no podría abordar. “Me dijeron que Sofía y su familia no iban a volar”, recordó Kim.

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Durante varias horas, Kim buscó información sobre el paradero de la familia, hasta que en el área internacional del aeropuerto le sugirieron contactar a ICE. Finalmente, los Pineda Cardona fueron localizados en el Stewart Detention Center, al sur de Georgia.

Proceso migratorio y situación legal

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que la familia ingresó legalmente, pero excedió el tiempo permitido por sus visas. La agencia confirmó que los tres podrán presentar su caso ante un juez de inmigración.

El abogado Julio Moreno detalló que los Pineda solicitaron asilo afirmativo tras reunirse en Estados Unidos y que su caso sigue pendiente. “Apenas estuvieron juntos, se preparó una aplicación de asilo que ellos presentaron como un asilo afirmativo. Ese asilo afirmativo estuvo pendiente por mucho tiempo. Sigue pendiente ahorita”, señaló Moreno.

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La familia había recibido permisos de trabajo mientras aguardaban la resolución de su solicitud y confiaban en que estos documentos les permitían viajar dentro del país. No existen antecedentes criminales contra ninguno de los integrantes, según confirmó CNN.

Estrategias migratorias y controles en aeropuertos

Moreno argumentó que los Pineda “no son un peligro para la comunidad” y que nunca han cometido delitos. El caso refleja el temor de otros inmigrantes con solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo válidos ante las nuevas medidas de control migratorio.

Un comunicado del DHS enviado a CNN recalcó la política actual: “El DHS revirtió la terrible política de la era Biden que permitía a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país viajar en avión por todo el territorio nacional. Bajo el presidente Trump, el DHS ya no tolerará esto”.

La agencia también aclaró que ahora busca impedir que quienes permanecen sin autorización puedan viajar en avión, salvo para salir del país.

Interrogantes y consecuencias para los viajeros

Kim manifestó su desconcierto sobre cómo las autoridades identificaron a la familia antes de abordar el vuelo. “¿Por qué lo sabían? ¿Fue desde el momento en que reservamos el vuelo? ¿O fue cuando pasamos por TSA?”, se preguntó.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que recibe información anticipada de los pasajeros gracias a la TSA, lo que permite a las autoridades programar operativos en puntos específicos.

Para quienes preguntan qué ocurrió con la familia Pineda Cardona, fueron detenidos por agentes migratorios antes de abordar un vuelo doméstico y trasladados a un centro de detención, a la espera de audiencias de fianza para continuar el proceso de asilo en libertad.

El caso expone cómo un viaje ordinario dentro de Estados Unidos puede convertirse en un episodio de alto riesgo para familias inmigrantes, incluso con permisos de trabajo y trámites de asilo en curso. La familia insiste en que actuó conforme a la ley y aguarda la oportunidad de defender su caso fuera de la detención.

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