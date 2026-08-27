México

Cambio de secundaria CDMX 2026: cómo saber HOY si la AEFCM autorizó el lugar de tu hijo

Ya están disponibles los resultados de cambio de plantel de secundaria para el ciclo 2026-2027 y las familias de la Ciudad de México tienen menos de una semana para inscribir a sus hijos antes de que arranquen las clases el 31 de agosto

Estudiantes con suéteres verdes y pantalones grises reunidos en un patio escolar junto a un edificio y una cancha de baloncesto.
El trámite de cambio de secundaria en la Ciudad de México es gratuito y se consulta en línea a través del portal oficial de la AEFCM. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las familias de la Ciudad de México que solicitaron un cambio de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 pueden consultar desde el 25 de agosto si la AEFCM autorizó el nuevo plantel.

El resultado está disponible en el portal oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) en https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/asignacion/index.jsp.

Es la última asignación de lugares en escuelas públicas de la capital antes del inicio del ciclo escolar.

Un adolescente varón acostado en una cama mira un teléfono móvil, con carteles y luces LED en la pared de fondo y una ventana.
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México administra las preinscripciones a secundaria pública para el ciclo escolar 2026-2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso aplica para secundarias generales, técnicas y telesecundarias. También pueden consultar el resultado quienes realizaron una preinscripción extemporánea, es decir, quienes no participaron en el periodo ordinario y se registraron entre el 6 y el 12 de agosto.

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Qué necesitas tener a la mano antes de entrar al portal

Para consultar el resultado se necesitan tres datos: la CURP del estudiante, el número de operación de preinscripción (OP) y el folio de registro que el sistema generó al momento de enviar la solicitud. Sin ese folio no es posible ver el resultado.

Para saber si el cambio fue autorizado o no, debe contarse con CURP.
Para saber si el cambio fue autorizado o no, debe contarse con CURP.

Si no se tiene la CURP a la mano, se puede consultar en el portal oficial del Gobierno de México: gob.mx/curp.

Paso a paso para consultar el resultado del cambio de secundaria

Paso 1. Ingresar al portal oficial de la AEFCM: aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx.

Paso 2. Identificar el botón que corresponde al caso específico. El portal muestra dos opciones separadas: “Consulta de resultados de asignación de solicitudes de cambio a 1° secundaria” y “Consulta de resultados de asignación de preinscripciones extemporáneas a 1° secundaria”. Dar clic en el que aplica.

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Las dos opciones disponible en el portal son para saber cambio de plantel y asignación de plantel para los alumnos inscritos tardíamente.
Las dos opciones disponible en el portal son para saber cambio de plantel y asignación de plantel para los alumnos inscritos tardíamente.

Paso 3. Capturar los datos del estudiante: CURP, número de operación de preinscripción (OP) y folio de registro.

Paso 4. Dar clic en “Buscar”. El sistema mostrará el resultado de la asignación: si el cambio fue autorizado, aparece el nombre del nuevo plantel; si fue rechazado, se confirma la escuela asignada originalmente.

Así debe verse la opción para conocer el resultado de cambio de plantel.
Así debe verse la opción para conocer el resultado de cambio de plantel.

Paso 5. Descargar o guardar el comprobante de asignación. Ese documento es el que se debe presentar en el plantel para formalizar la inscripción.

Qué pasa si autorizan el cambio y qué pasa si lo rechazan

Si la AEFCM aprobó el cambio, el lugar en la escuela original se pierde de forma automática: ya no es posible revertir la decisión ni recuperar ese lugar.

Si el cambio fue rechazado por falta de cupo, el estudiante conserva sin ningún trámite adicional el plantel que le fue asignado en el periodo ordinario.

Grupo de jóvenes estudiantes en un aula. Uno con auriculares. Todos usan distintos dispositivos digitales: smartphones, tabletas y laptops, enfocados en sus pantallas.
Para consultar el resultado se necesitan tres datos: CURP del estudiante, número de operación de preinscripción y folio de registro generado al momento del trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad educativa aclara que la asignación depende de los lugares disponibles en cada plantel. A mayor demanda en una escuela, menor probabilidad de obtener el cambio.

Qué hacer para continuar la inscripción una vez que se sabe el resultado

Quienes obtengan una nueva asignación deben acudir al plantel de inmediato para formalizar la inscripción.

La SEP fija el 31 de agosto como fecha de inicio de clases para preescolar, primaria y secundaria en todo el país. El ciclo 2026-2027 contempla 185 días efectivos de jornada escolar y concluye el 9 de julio de 2027.

La SEP fija el 31 de agosto como fecha de inicio del ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria en todo el país, los trámites deben quedar listos antes de esa fecha. (X/@SEP_mx)

Si el portal presenta fallas o no carga el resultado, la AEFCM recomienda intentarlo en distintos horarios del día.

Los interesados también se pueden comunicar al conmutador (55) 3601 1000 o al (55) 3601 8400 para orientación sobre los casos específicos.

Secundarias de Atención Múltiple: cómo hacer el trámite

Para estudiantes que requieren cambio a un Centro de Atención Múltiple (CAM) en secundaria, el trámite no se realiza en la plataforma digital.

El contacto para planteles en la alcaldía de Iztapalapa es saiddgsei@aefcm.gob.mx o el teléfono (55) 3601 8400, extensión 46562.

Filas de pupitres escolares con cuadernos, libros y teléfonos celulares apagados. Al fondo, una pizarra verde, carteles educativos y ventanas.
Si la AEFCM autoriza el cambio, el lugar en la escuela original se pierde de forma automática e irreversible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el resto de las alcaldías el correo de contacto es: deei.controlescolar@aefcm.gob.mx o los teléfonos (55) 3601 1000 y (55) 3601 8400, extensiones 44233 y 44234.

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