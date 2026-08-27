Colombia

Petro insiste en que hubo fraude electoral en la victoria de Abelardo de la Espriella tras caída del ultraderechista Fernando Cerimedo: “Manipulación masiva”

El expresidente de la República afirmó que hubo una intervención digital sobre los electores, pidió procesos penales y llegó a plantear que los comicios deberían anularse

Petro volvió a denunciar fraude electoral en la victoria de Abelardo de la Espriella tras caída del ultraderechista Fernando Cerimedo - crédito Reuters/EFE
Petro volvió a denunciar fraude electoral en la victoria de Abelardo de la Espriella tras caída del ultraderechista Fernando Cerimedo - crédito Reuters/EFE
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El expresidente de la República Gustavo Petro volvió a denunciar en sus redes sociales un fraude electoral en Colombia y sostuvo que la información forense del teléfono de Fernando Cerimedo, asesor político argentino bajo arresto en Bolivia por intento de feminicidio, probaría una operación de manipulación masiva del voto que, a su juicio, alteró el resultado presidencial y benefició a Abelardo de la Espriella. En su mensaje, afirmó que hubo una intervención digital sobre los electores, pidió procesos penales y llegó a plantear que los comicios deberían anularse.

Petro vinculó esa presunta maniobra con una red de 2 millones de bots y perfiles falsos operados desde granjas automatizadas en distintos puntos del mundo, con énfasis en un lugar que dijo haber reportado al director de la Policía Nacional y también en Miami, Florida. Añadió que la Policía de Medellín, según su versión, no quiso controlar una de esas operaciones.

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El exmandatario sostuvo que el hallazgo sobre Cerimedo permitió descubrir al “coconstructor de la matrix de la mentira en América Latina” y afirmó que esa trama tendría relación con funcionarios colombianos. A partir de esa premisa, aseguró que quedó comprobada su “primera tesis” sobre una manipulación masiva de los electores.

Petro afirmó, además, que la “manipulación mental de los electores” ya está tipificada como delito en el código electoral colombiano. Por eso pidió que se abra un proceso penal en Colombia contra Javier Negre, periodista español, y el ultraderechista Cerimedo.

Expresidente Petro pidió causas penales y dijo que los comicios “deberían ser anulados”

El expresidente de la República afirmó que hubo una intervención digital sobre los electores, pidió procesos penales y llegó a plantear que los comicios deberían anularse - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República afirmó que hubo una intervención digital sobre los electores, pidió procesos penales y llegó a plantear que los comicios deberían anularse - crédito @petrogustavo/X

El expresidente colombiano no limitó su denuncia al terreno digital. Gustavo Petro también dijo que había advertido sobre la existencia de un fondo de financiación con dinero de la mafia y recursos públicos de Medellín destinado a financiar a dueños de granjas de bots en Miami.

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En esa misma línea, señaló que “el señor Palacios y su socio italiano deben ser investigados en Estados Unidos, Italia y Colombia”. No aportó más precisiones en el texto difundido sobre la identidad de esas personas ni sobre el alcance de esa supuesta financiación.

A su vez, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación “debe decidirse por la verdad” y afirmó que ese organismo “hoy sabe que la amenazaron falsamente con la lista OFAC, como a mí”. A renglón seguido, reclamó que su “deber con el pueblo es perseguir el crimen”.

La acusación más grave de su mensaje fue dirigida al resultado mismo de la elección. “Las elecciones en Colombia, solo por el hecho de la manipulación masiva de electores, constriñendo su voto, deberían ser anuladas si tenemos una justicia valiente”, escribió.

Petro presentó una segunda línea de denuncia y dijo que también quedó demostrada. Según su versión, en 1.350 puestos se usaron “matemáticas desde un software” para dar ventaja electoral al actual presidente.

El exmandatario sostuvo que el hallazgo sobre Cerimedo permitió descubrir al coconstructor de la matrix de la mentira en América Latina - crédito @petrogustavo/X
El exmandatario sostuvo que el hallazgo sobre Cerimedo permitió descubrir al coconstructor de la matrix de la mentira en América Latina - crédito @petrogustavo/X

El exgobernante de los colombianos remarcó que se trató de una elección “realmente cerrada” y afirmó que, si el voto hubiera sido libre, “no sería Abelardo presidente”. En la misma frase, agregó: “el presidente fue Iván Cepeda”.

Gustavo Petro también dijo que el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) “ha quedado afectado” por una acción que calificó como “profascismo” y atribuyó al gobernador de Boyacá. Sobre ese episodio, sostuvo que el mandatario regional no quiso hablar con él “a pesar de todo el apoyo progresista que se le brindó”.

Petro extendió la denuncia a América Latina y la llevó al plano de derechos humanos

Petro extendió la denuncia a América Latina y la llevó al plano de derechos humanos - crédito @petrogustavo/X
Petro extendió la denuncia a América Latina y la llevó al plano de derechos humanos - crédito @petrogustavo/X

En su extenso mensaje, Gustavo Petro planteó que el caso no debe quedar circunscrito a Colombia. Pidió que en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas se presente una denuncia por “violación sistemática y masiva del derecho a elegir y ser elegidos” en Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, México, Brasil y Argentina.

Incluso, el exjefe de Estado enmarcó esa discusión en una disputa política e informativa de alcance regional. Según escribió, la “lucha progresista mundial”, incluido el progresismo de Estados Unidos, debe derrotar un proyecto de “esclavitud informativa a la humanidad” que, en su criterio, se pregona desde “las alturas del poder económico” con el proyecto Palantir.

En el tramo final de su pronunciamiento, Petro llevó esa confrontación a un plano ideológico y religioso. Habló de una “nueva lucha entre el siglo de las luces y su ilustración y el siglo de la oscuridad y las tinieblas” y advirtió que ese camino “solo nos lleva a un holocausto mundial”.

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