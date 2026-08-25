Las fuerzas democráticas sirias se disuelven tras su integración en el ejército

Las FDS nacieron en 2015 con apoyo de Washington y encabezaron la principal campaña terrestre contra Estado Islámico en Siria (REUTERS/Aboud Hamam)

Guardar

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) quedaron disueltas como fuerza militar independiente después de que su comandante, Mazloum Abdi, anunciara este martes en Damasco la integración completa de la estructura kurdo-árabe en el ejército sirio. El paso cierra una etapa de la guerra en Siria y reordena el mapa de poder en el noreste del país.

Abdi hizo el anuncio en el palacio presidencial sirio y afirmó que la disolución llegó tras la culminación del proceso de incorporación de sus combatientes a las brigadas del Estado.

“Tras el acuerdo con el presidente Al Shara y una vez completada la integración de nuestras fuerzas en las brigadas del Ejército sirio, anunciamos hoy el fin de la misión de las Fuerzas Democráticas Sirias y declaramos, con toda responsabilidad, su disolución como fuerza militar independiente”, declaró.

PUBLICIDAD

La decisión formalizó el acuerdo sellado a fines de enero con el presidente transitorio Ahmed al Sharaa, después de meses de negociaciones, choques armados y pérdida de control territorial por parte de la alianza militar que durante años actuó como el socio local más importante de Estados Unidos en la ofensiva contra Estado Islámico.

El jefe de las FDS sostuvo que la organización cargó con una responsabilidad central en uno de los períodos más duros de la historia reciente siria y señaló que el país entró ahora en una nueva fase de paz y participación. En su mensaje, recordó que esa fuerza intervino primero contra el aparato del antiguo régimen baasista y luego contra Estado Islámico, conocido también por el acrónimo árabe Daesh.

PUBLICIDAD

Mazloum Abdi anunció en Damasco la disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias como fuerza militar independiente (Reuters)

La declaración dejó oficialmente cerrada la existencia autónoma de una estructura que llegó a reunir 100.000 combatientes entre kurdos y árabes y que en su momento controló cerca de una cuarta parte del territorio sirio.

Las FDS nacieron en 2015, impulsadas con apoyo de Washington, después de que las milicias kurdas mostraran su capacidad de combate en Kobane frente al avance yihadista. A partir de entonces encabezaron la principal campaña terrestre contra Estado Islámico en Siria y quedaron al frente de amplias zonas del norte y el noreste, incluidas áreas petroleras de peso estratégico. Esa expansión les permitió consolidar una administración propia de hecho durante varios años, con instituciones militares, civiles y educativas separadas del poder central.

PUBLICIDAD

Ese esquema empezó a desmoronarse tras la caída de Bashar al Assad a fines de 2024 y el ascenso de las nuevas autoridades en Damasco. Estados Unidos reorientó rápidamente su vínculo político hacia el nuevo poder sirio y las FDS quedaron ante un escenario de mayor aislamiento. La presión aumentó en enero, cuando una ofensiva de las fuerzas gubernamentales redujo de forma drástica el territorio bajo control kurdo y dejó a la conducción de Abdi frente a la necesidad de pactar su integración en las estructuras estatales.

Mazloum Abdi anunció en Damasco que las FDS completaron la incorporación de sus combatientes a las brigadas del Estado sirio (TELGRAM DE UNIDADES DE PROTECCIÓN POPULAR (YPG)

El acuerdo con Damasco estableció la incorporación de los aparatos militares y civiles kurdos al Estado sirio. También fijó compromisos políticos y de seguridad. Entre ellos figuró la salida del país de dirigentes y miembros no sirios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización a la que Turquía vinculó desde hace años con las FDS. Ankara sostuvo de manera reiterada que la presencia de esa alianza cerca de su frontera representaba una amenaza directa, argumento que utilizó para justificar sus incursiones militares entre 2016 y 2019 en el norte sirio.

PUBLICIDAD

La relación con Turquía marcó buena parte del recorrido de las FDS. Aun después de su papel decisivo en la derrota territorial de Estado Islámico en 2019, la fuerza kurdo-árabe siguió bajo presión por parte de Ankara, que rechazó cualquier consolidación de una entidad armada kurda autónoma en la frontera. Ese condicionante pesó también sobre el margen de maniobra de las nuevas autoridades sirias, interesadas en estabilizar el frente norte y reducir tensiones con un actor regional clave.

La integración también avanzó en medio de fracturas internas. Tras la toma de las provincias de Raqa y Deir Ezzor por parte del ejército sirio, sectores árabes dentro de las FDS abandonaron la estructura, una dinámica que redujo su capacidad militar y política. Esa pérdida de peso aceleró el cierre del ciclo autónomo de la alianza y dejó al mando kurdo con menos herramientas para sostener una negociación desde posiciones de fuerza.

PUBLICIDAD

El proceso no se limitó al plano castrense. La discusión con Damasco incluyó el futuro de la enseñanza en lengua kurda, el lugar de las milicias femeninas y el encuadre institucional de la administración que gobernó durante la última década amplias zonas del este sirio.

(Con información de AFP y Europa Press)