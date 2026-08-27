La salida de Hannah Escobar del Ministerio de Salud desató un choque político: “Es cuestión de encontrar a alguien igual”

Hannah Escobar presentó su renuncia el 26 de agosto de 2026 a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La salida de la química farmacéutica Hannah Escobar de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, del Ministerio de Salud, cartera que lidera Ana María Vesga, generó diversas reacciones entre dirigentes políticos, activistas y organizaciones del sector sanitario.

La funcionaria renunció a su cargo el 26 de agosto de 2026, tras haber permanecido menos de una semana al frente de esa dependencia en medio de supuestas presiones en redes sociales y críticas de sectores afines al presidente Abelardo de la Espriella, según reportó Caracol Radio.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud no ha emitido un informe oficial que explique las razones de la dimisión. Fuentes cercanas al proceso —que comunicaron al medio en mención— indicaron que la decisión de la funcionaria estuvo motivada por diferencias normativas con sectores del Gobierno nacional y por señalamientos digitales que incluyeron la difusión de imágenes alteradas sobre sus posturas personales.

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El Ministerio de Salud no ha entregado públicamente detalles sobre los motivos de la salida de Escobar - crédito Ministerio de Salud

Políticos de distintas orillas reaccionan a la renuncia de Hannah Escobar

Frente a este hecho, el partido Nuevo Liberalismo publicó un comunicado de respaldo a la exfuncionaria, que fue su candidata a la Cámara de Representantes por Antioquia en las pasadas elecciones legislativas.

La colectividad defendió la idoneidad técnica de Escobar para la regulación del mercado farmacéutico y cuestionó la falta de información pública sobre los motivos de su alejamiento de la entidad.

En la comunicación oficial, la colectividad que lidera Juan Manuel Galán señaló: “Hannah Escobar llegó a la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud con una hoja de vida técnica y una trayectoria construida a pulso: años explicándole al país, con rigor y en lenguaje sencillo, las fallas del sistema de salud y las consecuencias reales que la escasez de medicamentos tiene sobre pacientes y cuidadores”.

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El Nuevo Liberalismo expresó su respaldo a Hanna Escobar y pidió al Ministerio de Salud aclarar las circunstancias que rodearon su salida - crédito @NvLiberalismo/X

El partido también se refirió al retiro de la funcionaria del organismo estatal: “Su decisión de apartarse del cargo merece respeto. Quien renuncia antes que ceder en lo que considera correcto no está fallando: está honrando la razón por la que aceptó servir. Le pedimos al Ministerio de Salud claridad sobre las circunstancias de esta salida. Rechazamos categóricamente las agresiones, señalamientos y amenazas que Hannah ha recibido”.

Por su parte, el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, manifestó su desacuerdo con la finalización del periodo de Escobar en la cartera de Salud: “Lamento que finalmente no llegue al Ministerio de Salud. Conoce como pocos el sistema y fue una gran opositora al esperpento de Petro y Jaramillo”.

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“Tengo diferencias políticas con ella, pero la valoro y la admiración. Espero pueda seguir contribuyendo desde otros espacios”, escribió el congresista en la red social X.

El senador Andrés Forero también lamentó la salida de Escobar y destacó su conocimiento del sistema sanitario, pese a sus diferencias políticas - crédito @AForeroM/X

Otra de las voces pertenecientes a sectores afines al Gobierno respaldó el retiro de la profesional del equipo directivo del Ministerio de Salud.

El excongresista Miguel Polo Polo defendió la necesidad de que los cargos de libre nombramiento y remoción estén integrados por personas alineadas con la orientación ideológica de la administración actual.

“Como Hanna hay muchas preparadas, y por montones, en este país. Simplemente es cuestión de encontrar a alguien igual o mejor, pero que, a diferencia de ella, comparta la visión y los principios del proyecto Patria Milagro”, escribió el excongresista.

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Polo Polo agregó a su mensaje que: “No es ser sectario, es tener coherencia. Muy conchudos quienes denigraron de Abelardo y ahora reclaman espacios”.

Miguel Polo Polo defendió que los cargos de libre nombramiento y remoción sean ocupados por personas que compartan la orientación del Gobierno - crédito @MiguelPoloP/X

Frente a esa postura, la representante a la Cámara Cathy Juvinao criticó las presiones ejercidas para motivar cambios en la nómina de las entidades gubernamentales.

“Los fanáticos abelardistas, como los fanáticos petristas, son la nueva secta”, afirmó la congresista en sus plataformas digitales.

La representante Cathy Juvinao cuestionó las presiones políticas en redes sociales y comparó a los sectores más radicales del actual Gobierno con los del petrismo - crédito @CathyJuvinao/X

Desde el ámbito de la sociedad civil, la activista Jerome Sanabria calificó la renuncia de la exsubsecretaria de Salud de Antioquia como un desacierto para la gestión del abastecimiento de fármacos.

“El gobierno no puede tomar decisiones de acuerdo a lo que digan un par de twitteros, y esto aplica para todos los desnombramientos que han hecho basados en la presión social”, aseveró Sabaria en X.

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La activista añadió a su post: “Hacer renunciar a Hannah Escobar, una de las personas que más sabe de fármacos, es un error garrafal”.

La activista Jerome Sanabria calificó la salida de Escobar como un error y cuestionó que las decisiones de Gobierno puedan estar condicionadas por presiones en redes sociales - crédito @SoyJerome__/X

Asimismo, la organización Médicos de Colombia solicitó a la cartera gubernamental revisar la salida de la profesional de la Dirección de Medicamentos.

En su cuenta de X, escribió: “Había regocijo por la llegada de Hanna Escobar al control de medicamentos en este gobierno. ¿Qué pasó? Por favor, reconsiderar perder una funcionaria de esta calidad”.

La organización Médicos de Colombia también pidió reconsiderar la salida de Escobar y destacó su experiencia en materia de medicamentos - crédito @PROMEDICOS/X