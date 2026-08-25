Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 25 de agosto: siga en VIVO el reporte del desastre natural

Tolima es el departamento donde más se han registrado incendios forestales - crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

Debido a las escasas lluvias y a las altas temperaturas que se presentan en Colombia debido a la llegada del fenómeno de El Niño, se han registrado incendios forestales en algunas zonas del país.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay meses específicos en los que se incrementan las probabilidades de que, por razones climáticas, se generen incendios; sin embargo, varios de los casos reportados suelen ser consecuencia de las acciones humanas.

“Los incendios forestales son frecuentes en las temporadas de clima seco, especialmente en julio, agosto, diciembre y enero; sin embargo, la gran mayoría de incendios y explosiones son producto del descuido”, precisa la entidad en su sitio web oficial.

Para el 24 de agosto de 2026, con corte a las 8:30 a. m., la Ungrd documentó 12 incendios activos en tres departamentos, tres incendios controlados y 84 que fueron liquidados en los últimos siete días. Estas conflagraciones afectaron 276 hectáreas de tierra. Los departamentos donde se registraron los incendios fueron Tolima, con 10; Caldas, con uno; y Huila, con uno también.