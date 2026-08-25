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Incendios forestales en Tolima y otras regiones hoy, 25 de agosto: siga en VIVO el reporte del desastre natural

Las conflagraciones son más frecuentes en julio, agosto, diciembre y enero. La Ungrd atienden distintas emergencias reportadas en el país, ocasionadas por el fenómeno de El Niño y otros motivos

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- crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook
Tolima es el departamento donde más se han registrado incendios forestales - crédito Cortolima Corporación Autónoma / Facebook

Debido a las escasas lluvias y a las altas temperaturas que se presentan en Colombia debido a la llegada del fenómeno de El Niño, se han registrado incendios forestales en algunas zonas del país.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay meses específicos en los que se incrementan las probabilidades de que, por razones climáticas, se generen incendios; sin embargo, varios de los casos reportados suelen ser consecuencia de las acciones humanas.

Los incendios forestales son frecuentes en las temporadas de clima seco, especialmente en julio, agosto, diciembre y enero; sin embargo, la gran mayoría de incendios y explosiones son producto del descuido”, precisa la entidad en su sitio web oficial.

Para el 24 de agosto de 2026, con corte a las 8:30 a. m., la Ungrd documentó 12 incendios activos en tres departamentos, tres incendios controlados y 84 que fueron liquidados en los últimos siete días. Estas conflagraciones afectaron 276 hectáreas de tierra. Los departamentos donde se registraron los incendios fueron Tolima, con 10; Caldas, con uno; y Huila, con uno también.

20:20 hsHoy

Aprueban millonaria recompensa por responsables de incendios en Tolima

Coello declaró la alerta máxima y desplegó más de 150 unidades, 20 carrotanques y apoyo comunitario para atender los incendios forestales - crédito Santiago Herrera / Facebook
Se ofrece una millonaria recompensa por información que permita encontrar a los responsables de los incendios en Tolima - crédito Santiago Herrera / Facebook

El secretario de Seguridad de Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, confirmó que el Comité de Orden Público de la Gobernación del Tolima aprobó el ofrecimiento de una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a las personas que presuntamente están detrás de algunos de los incendios forestales que se han presentado en el departamento.

La millonaria recompensa ya había sido anunciada por la gobernadora Adriana Magali Matiz Vargas en una rueda de prensa que dio el 22 de agosto. El monto ya fue aprobado.

“Eso es preservar la vida de muchas personas, de muchos seres vivos, no solo los campesinos, sus cultivos, que hoy están muy afectados y llevan niveles de empobrecimiento de las personas. Igualmente, la fauna, la flora, desde luego. Vamos a demorarnos mucho tiempo en la recuperación de estos pisos y de estos cultivos. De manera que es un tema de conciencia (sic)”, precisó el secretario de Seguridad en declaraciones públicas.

20:13 hsHoy

Ministro del Interior entregó reporte de incendios en Tolima

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el Gobierno está al frente de las emergencias que se están registrando en Tolima por los incendios - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el Gobierno está al frente de las emergencias que se están registrando en Tolima por los incendios - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Ahora bien, en atención a las emergencias que se registraron en Quindío, la entidad dispuso de dos carrotanques: uno tipo international con capacidad de 18.000 litros y otro de 8.000 litros. “Además de apoyar las operaciones frente a incendios forestales, estos vehículos permitirán llevar agua a las comunidades que lo necesiten”, indicó la Ungrd.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, entregó detalles sobre los incendios que se han controlado en el departamento del Tolima y los que son atendidos por los bomberos. Aseguró que algunas de las conflagraciones son el resultado de la situación climática, mientras que otras han sido provocadas.

Es una situación muy difícil porque todavía hay cuatro municipios muy afectados: Guamo, Venadillo, Coello y Suárez. Se ha controlado algo el incendio en San Luis, pero tenemos aquí incendios con este verano tan agresivo que inicia. Naturalmente, también se han corroborado manos criminales en esto”, precisó el jefe de la cartera a la prensa.

Lara aseguró que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está al frente de las emergencias y envió un mensaje a la ciudadanía en el que pidió respeto por el territorio y por la división de poderes. “Todo antes se hacía en Bogotá, en palacios, a puerta cerrada. Ahora se hace de frente al país, de frente a los colombianos y en la provincia”, dijo.

19:51 hsHoy

Bomberos de Bogotá participan en PMU

Los Bomberos Oficiales de Bogotá se unieron al Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló en Tolima, con el fin de articular esfuerzos para fortalecer la respuesta frente a los incendios forestales en el departamento.

Bomberos Oficiales de Bogotá participan en PMU en Tolima para hacer frente a incendios forestales - crédito @BomberosBogota/X
Bomberos Oficiales de Bogotá participan en PMU en Tolima para hacer frente a incendios forestales - crédito @BomberosBogota/X
19:42 hsHoy

Actualización de cifras

El más reciente balance reportado por la Ungrd sobre el estado de los incendios en todo el país fue publicado el 25 de agosto, y contiene la información documentada por los organismos competentes hasta las 8:30 a. m. Según el informe, hay 16 incendios activos en cinco departamentos, tres que ya fueron controlados y 19 incendios forestales que están en seguimiento.

Los departamentos en donde se reportan los incendios son Tolima, con ocho; Nariño, con cuatro; Cundinamarca, con dos; Valle del Cauca, con uno; y Boyacá, con uno.

La Ungrd reportó 16 incendios activos en cinco departamentos - crédito @UNGRD/X
La Ungrd reportó 16 incendios activos en cinco departamentos - crédito @UNGRD/X

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