Hijo de Paco Stanley menosprecia versión del testigo de la DEA: “Es muy trillado, quieren hacer lana”

Paul Stanley dijo esto sobre el testigo protegido de la DEA que reveló al supuesto asesino. Fotos: Tw/@GilbertoBrenis Ig/@paulstanleyd

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Paul Stanley descartó las declaraciones del testigo protegido de la DEA que señala al responsable del asesinato de su padre:

“No me he enterado de nada de eso, sí lo he escuchado pero así ha de estar. Después de todo lo que he visto con lo mismo, la verdad no he dado ni voz ni importancia, porque ya es muy trillado, quien hacer lana de lo mismo”, dijo el conductor al ser cuestionado sobre el documental Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley, y la reciente conferencia que dio el protegido de la DEA.

El crimen ocurrió el 7 de junio de 1999 afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México. Hasta la fecha, el homicidio de Francisco Stanley no tiene una sentencia condenatoria firme.

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El testigo protegido nombró al autor material y al narcotraficante que habría ordenado el crimen

Paco Stanley, conductor mexicano asesinado en 1999, presuntamente fue 'boletinado' por la DEA. (Infobae México | Jovani Pérez)

Jorge Godoy López, exagente judicial y testigo protegido en el expediente del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, se presentó en conferencia de prensa acompañado por su abogada Estefanía Ávila. Señaló por nombre al hombre que, según su testimonio, disparó contra Paco Stanley: Carlos Acevedo, conocido como “El Pato”.

Godoy López explicó el móvil del crimen: “Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”. Según esta versión, el conductor nunca habría completado la operación de lavado, lo que habría desencadenado la orden de ejecutarlo.

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La instrucción para matar a Stanley habría provenido del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, de acuerdo con el testimonio de Godoy López.

Godoy López tardó más de 20 años en hablar por amenazas del crimen organizado

Jorge Godoy, ex informante de la DEA que, asegura, sabe todo sobre el asesinato de Paco Stanley (captura de pantalla)

Jorge Godoy López conoció los detalles del asesinato mientras trabajaba para autoridades de Estados Unidos. En ese momento reportó la información a sus superiores, quienes archivaron el asunto. Las amenazas directas del crimen organizado lo mantuvieron en silencio durante décadas.

Su condición de testigo protegido en el caso Camarena le impedía además viajar a México. Esa restricción se mantuvo por más de 20 años. Solo cuando se levantó esa limitación pudo regresar al país y dar su testimonio público.

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La abogada Ávila lo explicó así: “El señor no podía viajar a México, duró más de 20 años sin tocar su patria. El señor no tiene nada que ver en el homicidio, pero es testigo en la resolución del caso. Teme por su vida y temió por su vida”.

Paul Stanley cuestiona por qué el testigo no habló antes

El hijo del conductor fue cuestionado sobre el documental en una entrevista difundida en el canal de YouTube del comentarista de espectáculos Edén Dorantes. Stanley dijo no haber sabido de la existencia de este testigo protegido ni haber seguido el caso.

Al insistirle sobre el tema, fue directo: “Si esta persona dice que sabe, ¿por qué no lo dijo en su momento? Mi jefe ya está descansando desde hace 27 años y la imagen que tengo y la que tiene la gente que ama es la que importa”.

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El documental declara inocentes a Bezares y Durante, pero sin valor jurídico

Paola Durante y Mario Bezares se reencontraron en el reality show, La Casa de los Famosos México 2. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Testigos: La verdad tiene voz fue dirigido y producido por Juan Carlos Uribe junto con la periodista Arleth Garibay, y se lanzó en la plataforma de streaming Rellee TV. Además de presentar el testimonio de Godoy López, la producción busca limpiar la imagen de Mario Bezares y Paola Durante, los dos nombres que el escrutinio mediático convirtió en sospechosos durante años.

Bezares estuvo aproximadamente un año y medio en prisión y recuperó su libertad el 20 de enero de 2001 por falta de pruebas. Durante también fue liberada ese mismo día, tras alrededor de un año y cuatro meses detenida. Ninguno fue condenado.

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Paola Durante reaccionó al estreno del documental: “Después de 27 años, ¡estoy feliz, me siento por fin libre, liberada, qué felicidad! Gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”.

Las declaraciones del documental, aclara la producción, corresponden al ámbito periodístico y no constituyen una verdad jurídica dictada por una sentencia oficial en tribunales de México.