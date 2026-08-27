México

Por qué la ruda es la hierba más peligrosa de la medicina tradicional mexicana

Aunque la ruda es común en la herbolaria mexicana, especialistas coinciden en que su consumo puede tener consecuencias graves para la salud

Infografía con ilustraciones de plantas de ruda, figuras humanas, una taza de té, un mapa, estructuras químicas y una balanza.
Usos tradicionales y riesgos de toxicidad de la ruda en América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La advertencia sobre la ruda (Ruta graveolens) como una de las hierbas más peligrosas de la medicina tradicional mexicana surge de la información de distintas instituciones como la Secretaría de Salud, COFEPRIS, la UNAMy organismos internacionales del calibre de la FDAy los NIH.

Estas entidades coinciden en que la ruda, aunque ampliamente utilizada en México y Latinoamérica, representa un riesgo elevado debido a su toxicidad intrínseca, un margen de seguridad extremadamente estrecho y su uso frecuente en contextos domésticos y rituales.

El peligro no es reciente: está documentado por décadas de investigación biomédica y regulatoria, y se actualiza cada vez que la planta se emplea sin supervisión médica.

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Secretaría de Salud y COFEPRIS: Clasificación oficial de la ruda como planta tóxica

La Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) han clasificado formalmente a la ruda como una planta tóxica.

Ambas instituciones advierten que su consumo puede causar intoxicación, daño hepático y renal, y complicaciones severas en mujeres embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas.

Esta postura institucional responde a una evidencia acumulada de casos de intoxicación y muertes asociadas al uso casero de la planta.

Según las autoridades sanitarias mexicanas, la ruda puede ser autorizada para ciertos usos industriales como plaguicida, pero se desaconseja tajantemente su ingestión sin control profesional.

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La razón principal es que el margen entre una dosis considerada “medicinal” y una dosis tóxica es tan estrecho que pequeñas variaciones pueden desencadenar efectos adversos irreversibles.

Consumir ruda puede causar intoxicación, daño hepático y renal, y complicaciones severas en mujeres embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir ruda puede causar intoxicación, daño hepático y renal, y complicaciones severas en mujeres embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

UNAM: Documentación científica sobre toxicidad y efectos adversos

El proyecto de Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recopila datos experimentales y clínicos sobre la ruda, subrayando su capacidad para provocar daños multiorgánicos.

Se ha documentado que el aceite esencial y los extractos de la planta pueden causar ardor, eritema, vesicación y fotodermatitis al contacto con la piel, así como alteraciones graves en el hígado y los riñones tras su consumo.

Estudios experimentales citados por la UNAM muestran que el aceite esencial puede inducir efectos embriotóxicos y abortivos en animales de laboratorio.

En humanos, se ha registrado que la ingestión de la planta en grandes cantidades puede generar vómito, convulsiones, colapso circulatorio y muerte, especialmente en mujeres embarazadas.

FDA y NIH (Estados Unidos): Alertas internacionales sobre daño hepático y renal

Instituciones regulatorias internacionales como la Food and Drug Administration (FDA) y los National Institutes of Health (NIH) han advertido sobre el riesgo de daño hepático, insuficiencia renal y alteraciones neurológicas provocado por la automedicación con ruda.

Estas entidades subrayan que no existen pruebas de seguridad suficientes para ningún uso interno de la planta y que los efectos adversos pueden aparecer aun con dosis consideradas bajas por la medicina tradicional.

La FDA y el NIH enfatizan que “el margen entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es extremadamente estrecho”, por lo cual su consumo en el hogar está contraindicado.

Además, los riesgos se incrementan en mujeres embarazadas y niños, quienes presentan mayor vulnerabilidad a los compuestos tóxicos presentes en la planta.

Un hombre en una cama de hospital se toma el abdomen dolorido junto a una enfermera, una taza con ramas de ruda y un gráfico de órganos.
La ingestión de la planta en grandes cantidades puede generar vómito, convulsiones, colapso circulatorio y muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia clínica y experimental: Daños multiorgánicos y muertes asociadas

Investigaciones publicadas en revistas científicas y recopiladas por la UNAM, la Secretaría de Salud y agencias internacionales demuestran que la ruda contiene compuestos como furanocumarinas y alcaloides quinolínicos, responsables de efectos tóxicos sobre la piel, el hígado, los riñones y el sistema nervioso central.

Los casos documentados incluyen desde fotodermatitis severa tras el contacto cutáneo y exposición solar, hasta insuficiencia hepática y renal, convulsiones, hemorragias y muerte tras la ingestión.

En el caso específico de mujeres embarazadas, la literatura biomédica detalla que el uso de ruda como abortivo —práctica ampliamente extendida en México y Sudamérica— puede provocar aborto incompleto, hemorragia, infección y muerte materna.

La toxicidad no se limita al efecto abortivo: puede afectar también al feto y dejar secuelas permanentes en la madre.

Ámbitos de mayor riesgo: Embarazadas, niños y personas con enfermedades crónicas

Las advertencias institucionales subrayan el peligro para embarazadas, niños y pacientes con enfermedades hepáticas o renales preexistentes.

En estos grupos, incluso cantidades pequeñas de ruda pueden desencadenar intoxicaciones graves y desenlaces fatales.

La pediatra Liliana Mistretta, citada en informes oficiales de la Secretaría de Salud y COFEPRIS, ha documentado casos de acidosis metabólica, vómitos y convulsiones en niños que requirieron hospitalización tras el consumo de ruda.

La transmisión de los compuestos tóxicos a través de la leche materna es otro punto de preocupación, ya que puede provocar espasmos y daño en lactantes.

Para adultos mayores y personas polimedicadas, el riesgo de descompensación o interacción con fármacos es elevado.

Infografía con una ilustración de ruda, símbolos de peligro, órganos humanos e íconos de personas vulnerables.
Riesgos para la salud por el consumo de ruda y grupos vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consenso regulatorio: Un llamado a evitar la ruda como remedio casero

La suma de la evidencia científica y normativa ha llevado a un consenso entre autoridades sanitarias y académicas: la ruda no debe utilizarse como remedio casero, especialmente en los grupos de riesgo mencionados.

En su lugar, se recomienda buscar atención médica profesional y acceder a tratamientos basados en evidencia y regulados por instituciones de salud pública.

La ruda se distingue de otras plantas tradicionales por la gravedad y variedad de sus efectos tóxicos, su uso extendido con fines abortivos y rituales, y la dificultad de establecer una dosis segura sin supervisión profesional.

Este perfil justifica su clasificación como la hierba más peligrosa de la medicina tradicional mexicana por parte de las principales instituciones sanitarias y científicas.

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