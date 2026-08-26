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Taylor Swift recuerda con emoción a Dolly Parton tras su muerte: “Su legado será eterno”

La cantante, que donó recientemente 25 millones de dólares a la asociación filantrópica de la leyenda del country en favor de los niños en riesgo de exclusión, ha querido homenajearla con un comunicado

Taylor Swift ha escrito una preciosas palabras en honor a Dolly Parton, con la que le unía una gran amistad. REUTERS/Daniel Cole
Taylor Swift ha escrito una preciosas palabras en honor a Dolly Parton, con la que le unía una gran amistad. REUTERS/Daniel Cole
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La cantante Taylor Swift ha rendido homenaje a Dolly Parton tras su muerte en Nashville a los 80 años, una pérdida que ha situado en la dimensión de un legado “imperecedero” por el alcance de su obra, su influencia artística y su trabajo filantrópico con millones de niños.

En un comunicado difundido por The Hollywood Reporter, Swift ha escrito que “un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto”. La cantante ha añadido que, por la forma “eternamente generosa” en que Parton empleó su tiempo y por las incontables vidas que mejoró, su legado “será eterno”.

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La autora de temas como Jolene había aplazado en septiembre varios conciertos en Las Vegas por “algunos problemas de salud”. En mayo canceló su residencia en la ciudad, aunque siguió transmitiendo a sus seguidores que se encontraba bien.

Qué ha dicho Taylor Swift sobre Dolly Parton

Swift ha descrito a Parton como alguien que ofreció al público una referencia a la que admirar mientras animaba a cada persona a ser ella misma. En su texto, la ha definido como una figura capaz de transmitir lecciones sobre el mundo con suavidad, honestidad y, a menudo, humor.

Dolly Parton, figura insigne de la música country, ha fallecido a los ochenta años (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)
Dolly Parton, figura insigne de la música country, ha fallecido a los ochenta años (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

La artista también ha subrayado la combinación que veía en Parton entre “verdadera elegancia” y “verdadera firmeza”. Según sus palabras, tenía “el corazón más tierno” ante el sufrimiento ajeno y una “columna de acero” para defender su propia valía como artista.

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En la parte final de su homenaje, Swift ha agradecido las melodías y letras de Parton, así como los millones de libros que hizo llegar a niños de todo el mundo para despertar en ellos el amor por las historias. También ha recordado los caminos que abrió para que chicas jóvenes como ella pudieran crecer soñando con dedicarse a ese oficio.

Ese vínculo entre ambas artistas había tenido una expresión pública reciente en julio, cuando Taylor Swift y Travis Kelce donaron 26 millones de dólares a varias organizaciones, entre ellas la Imagination Library de Parton. En un vídeo publicado en Instagram, la cantante de country agradeció la aportación y aseguró que estaba “abrumada y encantada de gratitud”.

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce donaron 25 millones de dólares a la asociación filantrópica de Dolly Parton (Instagram)

En ese mismo mensaje, Parton bromeó con la pareja y les dijo: “Ahora está claro que habéis hecho de devolver a los demás una parte clave de vuestras vidas, así que, oye, cuando tengáis a vuestro primer hijo, ¿me lo podéis dar?”. Remató la frase con otra broma: “Porque ese va a ser un bebé muy especial”.

La valoración previa de Swift sobre la carrera de Parton

The Hollywood Reporter ya había recogido en 2023 otra valoración de Swift sobre la trayectoria de Parton, dentro de un perfil dedicado a la cantante. Allí la definió como “una fuerza de evolución y transformación” en la industria musical.

La publicación citó entonces unas palabras en las que Swift destacaba que Parton ejercía esa influencia con una ligereza juguetona que la hacía parecer casi ‘effortless’, y señalaba que su sentido del humor y su picardía eran algunos de sus rasgos favoritos porque obligaban al mundo a asumir que una mujer puede ser una artista y compositora seria y, al mismo tiempo, divertirse con estruendo.

Brian Seaver, sobrino de Dolly Parton, fue el encargado de compartir la noticia de la muerte de la leyenda del country.

Swift añadió que Parton nunca dejó de ponerse a prueba para superar nuevos obstáculos y explorar nuevos territorios artísticos. También sostuvo que esa actitud revelaba una gran curiosidad por la condición humana y la retrató como una “empatía legendaria” y “la narradora de una era”, además de una creadora que se lo estaba pasando bien mientras lo hacía.

Parton acumuló nominaciones al Oscar en dos ocasiones y Swift ha recordado ahora que esa mezcla de ambición artística, transparencia en lo importante y capacidad para preservar el misterio en otros aspectos de su vida formaba parte de una personalidad que, a su juicio, reunía en una sola persona brillo, honestidad y fortaleza.

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