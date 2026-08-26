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Al menos tres heridos y más de 350 vuelos cancelados por el paso del tifón Saudel en el sur de Japón

El fenómeno meteorológico afectó principalmente a Okinawa y Kagoshima, donde además se registraron cortes de luz, que afectaron a más de 300 mil hogares, y daños en infraestructuras

Trabajadores municipales limpian los desagües durante el paso del tifón Saudel en Naha, el 26 de agosto de 2026 (Hiroaki YAMASHIRO/AFP)
Trabajadores municipales limpian los desagües durante el paso del tifón Saudel en Naha, el 26 de agosto de 2026 (Hiroaki YAMASHIRO/AFP)
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El paso del tifón Saudel por las islas del sur de Japón dejó al menos tres personas heridas y provocó la cancelación de más de 90 vuelos este miércoles, mientras miles de hogares permanecen sin electricidad. Miles de personas fueron evacuadas el martes en Japón y China ante el impacto de los tifones Saudel y Narra, en una temporada que se perfila como una de las más intensas de los últimos años en Asia debido al fenómeno de El Niño.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) pidió extremar precauciones ante fuertes vientos, oleaje intenso, deslizamientos de tierra, inundaciones y crecida de ríos. Según la Administración Meteorológica Central de Taiwán, Saudel no tocará tierra en la isla, pero sus bandas externas provocarán lluvias y ráfagas de viento a partir del jueves.

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Según informó la cadena pública NHK citando a autoridades locales, en la prefectura de Kagoshima, un hombre resultó herido levemente después de que una fuerte ráfaga de viento lo derribó de su bicicleta. Otras dos personas sufrieron lesiones en la prefectura de Okinawa por los efectos del fenómeno meteorológico, detalló la emisora japonesa.

Las tiendas cubren su mercancía con plástico para protegerla de la lluvia al paso del tifón Saudel por Naha, el 26 de agosto de 2026 (Hiroaki YAMASHIRO / AFP)
Las tiendas cubren su mercancía con plástico para protegerla de la lluvia al paso del tifón Saudel por Naha, el 26 de agosto de 2026 (Hiroaki YAMASHIRO / AFP)

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ubicó a Saudel al oeste de las islas de Okinawa, desplazándose a unos 15 kilómetros por hora en dirección a las costas de China. Las aerolíneas japonesas cancelaron cerca de 350 vuelos entre martes y miércoles, principalmente en rutas hacia o desde Okinawa y Kagoshima, aunque la cifra podría aumentar según la evolución del ciclón.

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En Kagoshima, se reportaron daños en infraestructuras, con árboles caídos y tejados desprendidos por la fuerza del viento. Más de 30.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico a primera hora de la mañana, según datos de la compañía eléctrica local. Por su aproximación, las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y la evacuación de más de 4.800 residentes.

Una imagen satelital muestra al tifón Saudel acercándose a las islas Ryukyu, Japón, en esta captura de pantalla de un video en cámara rápida (timelapse) grabado entre el 24 y el 25 de agosto de 2026 (REUTERS)
Una imagen satelital muestra al tifón Saudel acercándose a las islas Ryukyu, Japón, en esta captura de pantalla de un video en cámara rápida (timelapse) grabado entre el 24 y el 25 de agosto de 2026 (REUTERS)

Un estudio reciente de la empresa británica Eurotempest anticipó que la temporada de tifones en el Pacífico Noroccidental en 2026 será más activa que la media de los últimos 30 años, impulsada por los efectos de El Niño, lo que podría aumentar los riesgos meteorológicos en China, Filipinas y otros países de Asia.

Mientras tanto, Taiwán continúa bajo la influencia de un sistema de vientos del suroeste, con avisos por lluvias intensas en el sur, este, centro y la costa norte.

En el sur de China, el tifón Narra forzó la evacuación preventiva de más de 54.000 personas en Guangxi debido a lluvias torrenciales, inundaciones y crecidas de ríos. Diez ríos y quince estaciones hidrológicas superaron niveles de alerta. Guangxi ya había registrado en julio el paso del tifón Maysak, que provocó 159 muertos y 10 desaparecidos.

En el norte del país, las autoridades alertaron sobre lluvias extremas, con acumulados locales superiores a 300 milímetros, tormentas, vientos fuertes, granizo y posibles tornados. El jefe de pronósticos del Centro Meteorológico Nacional de China, Ma Xuekuan, atribuyó la situación a la interacción entre masas de aire frío activas y corrientes cálidas y húmedas al norte del anticiclón subtropical, lo que favorece la formación de tormentas sucesivas en las mismas zonas.

Los tifones son habituales en la región durante el verano y el otoño, cuando las aguas cálidas del Pacífico propician la formación de ciclones que pueden provocar daños severos e interrupciones en el transporte y la economía.

Equipos de rescate evacúan en barco a residentes afectados por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del tifón Narra en el condado de Ningming, Chongzuo (Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China), el 23 de agosto de 2026 (REUTERS)
Equipos de rescate evacúan en barco a residentes afectados por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del tifón Narra en el condado de Ningming, Chongzuo (Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China), el 23 de agosto de 2026 (REUTERS)

El indicador de Riesgo de Tormentas Tropicales (TSR) anticipa una actividad aproximadamente 60% superior al promedio 1991-2020, en un pronóstico que se extiende hasta el 30 de noviembre y que utiliza datos recabados hasta fines de junio.

(Con información de EFE)

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