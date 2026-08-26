Colombia

Minjusticia prepara cita de De la Espriella con Corte Suprema: notarios, cárceles y reformas

Iván Cancino se reunió con Mauricio Lenis antes del encuentro del presidente con la Sala Plena, donde se abordarán carrera notarial, justicia y hacinamiento

Iván Cancino, abogado de Diego Cadena
Iván Cancino, minJusticia (Colprensa - Sofía Toscano)
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El ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió en el Palacio de Justicia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis, en un encuentro preparatorio para la visita que el presidente Abelardo de la Espriella realizará a la Sala Plena del alto tribunal el próximo jueves. La cita sirvió para revisar los temas que el Gobierno quiere coordinar con las altas cortes en materia judicial, penitenciaria y notarial.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la reunión entre Cancino y Lenis permitió avanzar en una agenda institucional que incluye la carrera notarial, las reformas al sistema judicial, la socialización de la reforma agraria y la crisis de hacinamiento en las cárceles. El Gobierno busca abrir conversaciones con la Corte Suprema antes del encuentro directo del jefe de Estado con los magistrados.

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El primer punto abordado fue la carrera notarial. Durante la reunión se habló de la necesidad de sacar adelante un concurso rápido, pero con todas las garantías, para que los cargos de notarios tengan estabilidad y no queden sujetos a los cambios de cada gobierno.

La audiencia pública citada por la Corte Constitucional para estudiar las demandas contra la paz total fue citada en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)
Corte Suprema de Justicia. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

Carrera notarial tras polémica por nombramientos

La discusión sobre notarios se da después de la polémica que generaron los nombramientos hechos por el gobierno saliente de Gustavo Petro en sus últimos días. Según el reporte, entre finales de julio y comienzos de agosto de 2026 se expidieron varios decretos para designar alrededor de diez notarios en interinidad, decisiones que provocaron cuestionamientos públicos.

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Esos nombramientos llevaron a la Superintendencia de Notariado y Registro a frenar temporalmente algunas designaciones. Por eso, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema revisan ahora la importancia de contar con un proceso que pueda sostenerse jurídicamente y defenderse sin importar cuánto tiempo tome.

El mensaje central es que la carrera notarial requiere reglas claras, garantías y estabilidad. La intención es evitar que los nombramientos se conviertan en decisiones sujetas a coyunturas políticas o a cambios administrativos de último momento.

Cancino y Lenis también conversaron sobre las reformas a la justicia. La idea del Ministerio es mantener canales de diálogo con la Corte Suprema y avanzar en propuestas que puedan ser conocidas y discutidas por las instituciones antes de llegar a etapas más formales.

Justicia, reforma agraria y cárceles

Otro tema puesto sobre la mesa fue la importancia de socializar la propuesta de reforma agraria. Aunque se trata de una iniciativa que involucra otros sectores del Estado, el Gobierno considera necesario que las instituciones judiciales conozcan los alcances de la discusión y puedan participar en el diálogo institucional.

El designado ministro de Justicia aseguró que en los nuevos centros carcelarios se tendrán programas de resocialización - crédito Visuales IA/Colprensa
a preocupación no solo pasa por la infraestructura, sino también por las condiciones de reclusión, la seguridad y la capacidad del Estado para responder a una crisis que afecta tanto a internos como a funcionarios del sistema - crédito Visuales IA/Colprensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda también incluyó el hacinamiento carcelario, uno de los problemas más sensibles del sistema penitenciario. Según lo conversado, existe interés en impulsar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios para enfrentar la falta de capacidad en las cárceles del país.

Ese punto forma parte de las prioridades que el Ministerio de Justicia busca coordinar con la Corte Suprema durante las próximas semanas. La preocupación no solo pasa por la infraestructura, sino también por las condiciones de reclusión, la seguridad y la capacidad del Estado para responder a una crisis que afecta tanto a internos como a funcionarios del sistema.

La reunión previa cobra relevancia porque prepara el terreno para el encuentro del presidente De la Espriella con la Sala Plena de la Corte Suprema. Ese espacio permitirá revisar directamente con los magistrados una agenda que cruza temas políticos, jurídicos y administrativos.

El Gobierno intenta mostrar disposición al diálogo con las altas cortes, especialmente en asuntos que requieren coordinación institucional y respaldo técnico. Para el Ministerio de Justicia, la ruta pasa por construir acuerdos antes de impulsar reformas o decisiones que impacten el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario.

La cita del jueves será clave para medir el tono de esa relación. Sobre la mesa estarán la estabilidad de la carrera notarial, las reformas judiciales, la situación carcelaria y la manera en que el Ejecutivo quiere coordinar su agenda de justicia con la Corte Suprema.

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