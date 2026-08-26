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Tras su despliegue en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln llegará a Tailandia

Un funcionario tailandés confirmó a Reuters que el buque de guerra estadounidense llegará la próxima semana al este del país con unos 5.000 tripulantes, después de abandonar la región en conflicto por la guerra contra Irán

El portaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72) (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune via AP, Archivo)
El portaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72) (K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune via AP, Archivo)
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El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln atracará en Tailandia la próxima semana tras completar más de 200 días consecutivos en el mar, según informó el martes un funcionario tailandés en diálogo con Reuters. El buque, que transporta a unos 5.000 marineros e infantes de marina, zarpó de Medio Oriente el sábado tras un despliegue prolongado en la región debido a la guerra en Irán.

De acuerdo con legisladores demócratas, el USS Abraham Lincoln estableció un récord moderno de días consecutivos en el mar sin realizar escalas portuarias. Habitualmente, los despliegues navales duran entre seis y nueve meses, pero pueden extenderse durante situaciones de conflicto.

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La Armada de Tailandia indicó que el grupo de ataque liderado por el portaaviones realizará una breve escala en el este del país para “descansar” y dar esparcimiento a los infantes “después de su largo viaje por mar”, sin que estén previstos ejercicios militares conjuntos. Por razones de seguridad, la institución no detalló los nombres de los tres buques participantes ni la fecha exacta de la visita. “La escala es una visita rutinaria al puerto destinada a permitir que el personal descanse y se recupere... así como a recibir apoyo logístico”, señaló el portavoz de la Armada tailandesa en un comunicado.

La embajada de Estados Unidos en Bangkok no emitió comentarios sobre la escala. El USS Abraham Lincoln partió de su base en San Diego en noviembre de 2025 y fue redirigido a Medio Oriente para apoyar las operaciones militares estadounidenses en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln, which is supporting U.S. military operations in the war with Iran, conducts a replenishment-at-sea with fleet replenishment oiler USNS Henry J. Kaiser, August 16, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
The U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln, which is supporting U.S. military operations in the war with Iran, conducts a replenishment-at-sea with fleet replenishment oiler USNS Henry J. Kaiser, August 16, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

En semanas recientes, medios especializados como Navy Times y Stars and Stripes reportaron una disminución del ánimo a bordo del portaaviones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó esos informes y sostuvo que “tergiversaban por completo las condiciones a bordo”.

“Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación y cada capitán dispongan de todo lo que podamos ofrecerles en todo momento”, explicó Hegseth desde Panamá a un grupo de periodistas el 13 de agosto y justificó que “algunos despliegues son más largos que otros”.

Siento un respeto y una gratitud inmensos hacia esos marineros. Lo que hacen en alta mar, en condiciones tan duras y con menos escalas en puerto, es increíble”, añadió.

Tailandia es el único país del sudeste asiático continental con el que Estados Unidos mantiene un tratado de defensa, vigente desde 1954, y es considerado un importante aliado fuera de la OTAN desde 2003. Las fuerzas armadas de ambas naciones mantienen relaciones sólidas en materia de cooperación.

El reemplazo del USS Abraham Lincoln en Medio Oriente

Marineros de la Marina de los EE. UU. trabajan en la cubierta de vuelo del portaaviones USS George Washington mientras este navega por el mar Arábigo para apoyar las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán, el 20 de agosto de 2026 (Marina de los EE. UU./Imagen cedida vía REUTERS)
Marineros de la Marina de los EE. UU. trabajan en la cubierta de vuelo del portaaviones USS George Washington mientras este navega por el mar Arábigo para apoyar las operaciones militares estadounidenses en la guerra contra Irán, el 20 de agosto de 2026 (Marina de los EE. UU./Imagen cedida vía REUTERS)

El portaaviones estadounidense USS George Washington y su grupo de ataque llegaron a Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln tras más de seis meses de operaciones, informó este jueves el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

“El grupo de combate del portaaviones George Washington opera en Oriente Medio durante un despliegue programado, tras haber llegado ayer a la zona de operaciones del Centcom”, comunicó el mando militar estadounidense a través de X. El mensaje incluyó una fotografía fechada el 20 de agosto, donde se observa a la tripulación del USS George Washington trabajando en la cubierta de vuelo mientras el buque navegaba por el mar Arábigo.

Tanto el USS George Washington como el USS Abraham Lincoln son portaaviones de propulsión nuclear pertenecientes a la clase Nimitz.

(Con información de Reuters)

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