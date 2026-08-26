La película de culto ‘Donnie Darko’ por fin tendrá secuela: su director publica la novela y ya prepara una adaptación cinematográfica

La película cuenta la historia de Donnie, un adolescente que tiene visiones sobre un siniestro conejo gigante llamado Frank que predice el fin del mundo

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La esperada continuación de la película de culto Donnie Darko ya es una realidad. Richard Kelly, director y creador de la obra original, lanzará este año la novela The Philosophy of Time Travel, que no solo funciona como secuela directa, sino que también sienta las bases para una futura adaptación cinematográfica. El libro, con unas 800 páginas, transcurre en 1988 inmediatamente después de la muerte de Donnie, interpretado por Jake Gyllenhaal. La publicación coincidirá con el 25º aniversario del estreno de la película.

The Philosophy of Time Travel se presenta como el primer paso tangible de Kelly para expandir el universo narrativo de Donnie Darko. “He mantenido el contacto con todo el reparto a lo largo de los años. Estoy bastante seguro de que saben que he estado trabajando en todo esto, y la secuela es tan grande que este libro arranca en los 14 meses posteriores a la muerte de Donnie, y después hay mucho más material narrativo que he estado desarrollando, donde el tiempo salta 28 años hacia el futuro”, explicó Kelly en declaraciones recogidas por Variety.

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El cineasta no oculta su deseo de adaptar la novela primero como una película animada o de captura de movimiento, para luego dar paso a una producción en acción real que continúe la historia casi tres décadas después de los hechos originales. “Esta sección de la secuela sería animación y, en teoría, si sucede, habría un salto temporal gigantesco de unos 28 años, y donde los actores, si quieren interpretar sus papeles en carne y hueso, sería maravilloso también. Así que veremos qué pasa”, detalló Kelly, uno de esos cineastas que fueron apartados de Hollywood después de sus batacazos posteriores, al igual que otros directores como David Robert Mitchell, quien ahora ha vuelto con El final de Oak Street..

Jake Gyllenhaal en Donnie Darko

Buscando reunir al reparto original

Aunque el realizador aún no ha contactado formalmente al reparto para retomar sus papeles, su aspiración es clara: “Mi condición para hacer una secuela real era reunir al reparto original y llevarlo a una escala gigantesca. Eso lleva tiempo, tiene un coste y es difícil porque implica varias películas”, subrayó. “Es esta cosa grande, gigantesca e inmanejable que tengo que tratar de dominar. Pero en mi mente, así debe ser. Dada la manera en que esta película ha conectado con la gente durante tanto tiempo, me propuse construirlo todo y trazarlo por completo, sabiendo que hay muchos desafíos asociados”.

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La nueva novela de Kelly utiliza un formato de documentos encontrados, alternando las voces de Rose y Eddie, los padres de Donnie, quienes documentan de manera exhaustiva los acontecimientos tras la muerte de su hijo y sus investigaciones paralelas para entender lo que ocurrió. Según el propio autor, “lo que me di cuenta a medida que la historia crecía era que necesitaba volver en el tiempo y alejarme de la secuela para contar lo que ocurría en los 14 meses después de la muerte de Donnie. Hay mucha información esencial en esa sección”. Kelly describe el proceso: “Pensé, ¿por qué no armar una novela y publicar solo esa parte de la secuela, así puedo lanzarla al mundo y eso pondrá el barco en marcha hacia donde tenga que ir? En mi mente, esto es la pieza final del rompecabezas para lanzar la secuela y ver qué sucede”.

Imagen de la novela secuela de 'Donnie Darko'

Un largo camino hasta ver la luz

El autor asegura que la novela sorprenderá al revelar la verdadera naturaleza de los personajes en la realidad de California del Sur, mostrando cómo fueron arrastrados a un universo onírico colectivo durante 28 días, y cómo intentan comprenderlo tras la muerte de Donnie. Según Kelly, “forman una especie de grupo de apoyo que termina convirtiéndose en un culto, y todos se unen. Hay muchas sorpresas sobre quiénes son realmente y fue gratificante ver a todos los personajes empezar a interactuar entre ellos en respuesta a la muerte de Donnie, haciéndose amigos muy cercanos”.

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Kelly destaca que incluso personajes considerados villanos en la película adquieren nuevas dimensiones en la novela: “Hay personajes que son villanos en la película, pero en la realidad de la secuela no lo son; puede que hayan hecho cosas terribles en el sueño de la primera película, pero cuando los conoces en la realidad, intentan procesar por qué hicieron esas cosas y lo analizan igual que los fans analizan la película. Quería escribir un papel realmente gratificante para todos los actores, incluso para quienes solo aparecieron en una o dos escenas”.

El camino para concretar la secuela ha sido largo y accidentado. Kelly reconoce que le llevó más de dos décadas idear una continuación que estuviera a la altura, enfrentando diferentes etapas de desarrollo y dificultades legales: “Ha habido todo tipo de permutaciones y múltiples compañías y estudios involucrados en todo el proceso”. El lanzamiento de The Philosophy of Time Travel marca también el debut de Range Literary Publishing, un nuevo sello orientado a proyectos con potencial de adaptación audiovisual. La novela ya está disponible en preventa y se espera que su salida definitiva, todavía sin fecha confirmada, marque el inicio de una nueva etapa para uno de los universos más intrigantes del cine contemporáneo, sea o no con el regreso de los hermanos Gyllenhaal y el resto del elenco original.

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