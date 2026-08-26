Falsas rifas a nombre de Bomberos en Ibagué prenden alerta en plena emergencia por sismo e incendios

Bomberos Ibagué. Foto: Colprensa

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La solidaridad de los ciudadanos en Ibagué encendió una nueva alerta, esta vez no por el avance de las emergencias, sino por presuntos engaños asociados a falsas campañas de ayuda. La Alcaldía y el Cuerpo Oficial de Bomberos advirtieron que personas inescrupulosas estarían recorriendo viviendas, negocios y establecimientos comerciales para vender supuestas rifas y bonos solidarios a nombre de los organismos de socorro.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, los ofrecimientos se estarían haciendo bajo el argumento de recoger dinero para apoyar a las víctimas del sismo y de los incendios forestales que han afectado diferentes zonas del país. Sin embargo, las autoridades aclararon que esa actividad no está autorizada y pidieron a la ciudadanía no entregar recursos sin verificar primero los canales oficiales.

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La advertencia busca evitar que la buena voluntad de quienes quieren ayudar termine convertida en una oportunidad para estafadores. En medio de la emergencia, muchas personas han querido aportar alimentos, elementos básicos o dinero, pero las autoridades insistieron en que cualquier contribución debe realizarse únicamente por rutas verificadas.

El Tolima es el departamento más afectado por la actual temporada de incendios forestales - crédito @gobertolima/Instagram

Bomberos niegan venta de rifas o bonos

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, Pedro Nel Patiño, fue enfático al señalar que la institución no está promoviendo rifas, bonos de solidaridad, boleterías ni colectas económicas en calles, casas o comercios de la ciudad.

“Ningún funcionario está autorizado para solicitar aportes económicos a nombre de la institución. No caigan en engaños de personas inescrupulosas que buscan lucrarse utilizando el buen nombre y hasta el uniforme de nuestros héroes”, advirtió Patiño.

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El funcionario también recordó que el Cuerpo Oficial de Bomberos es una entidad pública adscrita a la Alcaldía de Ibagué y que sus servicios de atención de emergencias son completamente gratuitos. Por esa razón, ninguna persona puede cobrar por supuestas ayudas, visitas, apoyos institucionales o campañas de recaudo en nombre de esa entidad.

La alerta también incluye a los Bomberos Voluntarios de Ibagué. Según la información entregada por las autoridades, ni los organismos oficiales ni los voluntarios están adelantando actividades de recolección de dinero mediante rifas o bonos para atender a damnificados por el terremoto o por los incendios.

Piden verificar antes de entregar dinero

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos desconfiar de cualquier persona que llegue a una vivienda, negocio o establecimiento ofreciendo bonos solidarios, rifas o colectas en nombre de los Bomberos. El llamado principal es no entregar dinero de inmediato y verificar la información a través de los canales institucionales.

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Para resolver dudas o reportar situaciones sospechosas, la Alcaldía y los Bomberos pidieron comunicarse con las líneas oficiales 119, 123 o 109. Estos canales permiten confirmar si una campaña existe, denunciar posibles suplantaciones y alertar a las autoridades sobre personas que estarían usando de manera indebida el nombre de los organismos de socorro.

El caso preocupa porque se presenta en un momento de alta sensibilidad social. Las emergencias por el sismo y los incendios forestales han movilizado la solidaridad de ciudadanos, empresas y organizaciones, pero también abren espacio para que falsos recaudadores intenten aprovecharse de la necesidad de los damnificados y de la confianza de la comunidad.

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Foto de archivo. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambios, en Bogotá, Colombia. Julio 11, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

La recomendación es clara: antes de aportar dinero, los ciudadanos deben comprobar quién organiza la campaña, cuál es el destino de los recursos y por qué canal oficial se está haciendo el recaudo. Si la persona no puede demostrar autorización o si usa presión emocional para exigir aportes inmediatos, lo más prudente es abstenerse y reportar el caso.

Mientras los organismos de socorro siguen atendiendo emergencias reales, la Alcaldía de Ibagué insistió en que la ayuda debe canalizarse de forma segura. La prioridad es proteger tanto a las víctimas que necesitan apoyo como a los ciudadanos que, de buena fe, quieren contribuir.

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