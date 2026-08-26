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Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump

La operación, prevista para las próximas semanas, pondrá a prueba la capacidad de la compañía para atraer capital en los mercados públicos pese a sus elevadas necesidades de infraestructura y las pérdidas previstas para los próximos años

Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump (EP)
Anthropic se prepara para debutar en Wall Street: cinco claves sobre su negocio, sus pérdidas y su pulso con Trump (EP)
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Anthropic, el rival de OpenAI especializado en inteligencia artificial para programación informática, prepara su salida a bolsa en las próximas semanas con el objetivo de superar el récord de SpaceX en Wall Street, según Bloomberg. La operación pondrá a prueba la capacidad de la compañía para atraer capital público pese a sus fuertes necesidades de infraestructura y las pérdidas previstas para los próximos años.

Estas son cinco cosas que debes saber sobre Anthropic antes de su posible debut bursátil:

Construida a partir de OpenAI

Anthropic fue fundada en 2021 por antiguos ejecutivos de OpenAI que cuestionaban el tratamiento de los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial dentro de la compañía.

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La empresa está dirigida por su director ejecutivo y cofundador, Dario Amodei, nacido en San Francisco y doctor en biofísica por la Universidad de Princeton. Su hermana, Daniela Amodei, también figura entre las cofundadoras y ocupa la presidencia de la compañía.

El nombre Anthropic alude, de forma paradójica, a aquello que está relacionado con los seres humanos. La empresa cuenta con 5.000 empleados, según datos de PitchBook.

Emergente

Anthropic ocupó durante años un lugar por detrás de OpenAI, que alcanzó una posición dominante en el mercado con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

La estrategia de Anthropic se concentró en un segmento más específico: las herramientas de inteligencia artificial para programadores. Mientras OpenAI amplió su oferta hacia productos como la generación de vídeo y los navegadores web, Anthropic centró parte de sus esfuerzos en el desarrollo de herramientas para el sector tecnológico.

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Anthropic ocupó durante años un lugar por detrás de OpenAI, que alcanzó una posición dominante en el mercado con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustración)
Anthropic ocupó durante años un lugar por detrás de OpenAI, que alcanzó una posición dominante en el mercado con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 (REUTERS/Dado Ruvic/Illustración)

Uno de sus productos principales es Claude Code, un asistente destinado a desarrolladores. El servicio contribuyó al crecimiento de los ingresos de la compañía, que proyecta alcanzar 65.000 millones de dólares en ingresos anualizados, según los datos citados en el texto.

La programación figura entre las aplicaciones de inteligencia artificial por las que los usuarios están dispuestos a pagar tarifas elevadas.

Trump contra Anthropic

El crecimiento de Anthropic se produce en medio de un enfrentamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

En marzo, el Gobierno rescindió sus contratos con la compañía y la designó como un riesgo para la cadena de suministro, después de que Anthropic rechazara conceder al Ejército acceso sin restricciones a sus modelos de inteligencia artificial.

La empresa calificó la decisión del Departamento de Defensa como una represalia inconstitucional. El conflicto derivó en una batalla legal que podría extenderse durante años.

La relación con la Casa Blanca también quedó marcada por las advertencias de Amodei sobre los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo y por sus llamados a establecer una regulación similar a la aplicada a sectores como las aerolíneas o los bancos.

Amodei también mantiene vínculos con el altruismo eficaz, una corriente dedicada a orientar las donaciones hacia causas consideradas de mayor impacto y que enfrenta rechazo entre sectores conservadores de Silicon Valley y Washington.

El crecimiento de Anthropic se produce en medio de un enfrentamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump (AP foto/Jacquelyn Martin)
El crecimiento de Anthropic se produce en medio de un enfrentamiento con la administración del presidente estadounidense Donald Trump (AP foto/Jacquelyn Martin)

Se necesita mucho dinero

Anthropic necesita enormes cantidades de capacidad informática e infraestructura para desarrollar y mantener sus modelos de inteligencia artificial.

La compañía siguió una estrategia de financiación similar a la de OpenAI y captó sumas récord. En mayo, Anthropic alcanzó una valoración de casi un billón de dólares tras una ronda de financiación de 65.000 millones de dólares.

Los inversores de capital riesgo y los fondos soberanos afrontan límites para aportar cantidades cada vez mayores. Por ese motivo, los mercados públicos aparecen como una fuente adicional de capital para compañías con necesidades financieras de esta magnitud.

La salida a bolsa también representa una prueba para el modelo de negocio de Anthropic y para su capacidad de financiar el desarrollo de inteligencia artificial a gran escala.

OpenAI, que había contemplado una salida a bolsa durante este año, ahora prevé esperar hasta 2027.

Afrontando las pérdidas

Anthropic pretende superar el récord de 86.200 millones de dólares que SpaceX recaudó en su debut bursátil en junio, según Bloomberg.

SpaceX incorporó antes de su salida a bolsa a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, por lo que su cotización también incluyó una exposición directa al sector de la IA.

Las acciones de SpaceX subieron tras su debut y después regresaron hacia su precio inicial de 135 dólares, según el texto.

Anthropic pretende superar el récord de 86.200 millones de dólares que SpaceX recaudó en su debut bursátil en junio, según Bloomberg (EP)
Anthropic pretende superar el récord de 86.200 millones de dólares que SpaceX recaudó en su debut bursátil en junio, según Bloomberg (EP)

Los futuros inversores de Anthropic también deberán considerar las pérdidas acumuladas por la compañía. Según informes de medios estadounidenses citados en el texto, Anthropic perdió casi 42.000 millones de dólares en 2025 y podría mantener resultados negativos durante los próximos años.

El Wall Street Journal informó que, para atraer a los inversores, Anthropic prevé presentar oportunidades de ingresos superiores a 30 billones de dólares.

La compañía llegará así a Wall Street con una combinación de fuertes expectativas de crecimiento, grandes necesidades de capital, pérdidas millonarias y una estrategia centrada en la inteligencia artificial para programación.

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